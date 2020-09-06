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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Палмейрас
Брагантино - Палмейрас: обзор матча 06 сентября 2020
Брагантино
06.09.2020, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Палмейрас
54'
Клаудиньо
69'
Г. Верон
90+4'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Палмейрас
Красная карточка
Морато
90'
+9
90'
+7
Желтая карточка
В. Уго
90'
+7
Желтая карточка
Данило
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Виллиан
Пас отдал
Г. Верон
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Артур
85'
Замена
Морато
️️️️
Клаудиньо
84'
84'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Л. Лима
80'
Замена
Данило
️️️️
П. де Паула
69'
ГОЛ! 1:1!
Г. Верон
Пас отдал
Г. Менино
66'
Замена
B. Henrique
️️️️
З. Рафаэль
66'
Замена
Г. Верон
️️️️
Уэсли
66'
Замена
Виллиан
️️️️
Майке
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
66'
ГОЛ! 1:0!
Клаудиньо
Пас отдал
Итало
54'
Замена
U. Correia
️️️️
Р. Риллер
53'
Замена
B. Tubarão
️️️️
L.
46'
30'
Желтая карточка
Г. Гомес
Желтая карточка
Р. Риллер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Matheus Jesus
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
4
Ligger
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
15
Итало
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
53
Морато
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
31
Raul
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Палмейрас
16
Диого Барбоза
ЛЗ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
42
Jailson
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
2-1-1-2-4
1
Клейтон
13
Адерлан
3
Ортис
28
Риллер
10
33
Клаудиньо
37
Артур
4
0
15
Итало
6
3-3-2-1-1
1
Вевертон
15
Гомес
14
Уго
6
Лима
12
Майке
12
де Паула
6
Винья
25
Менино
93
Зе Рафаэль
21
Уэсли
4
Адриано
37
Артур
9
Уртадо
9
Уртадо
37
Артур
28
Риллер
8
8
28
Риллер
0
20
20
0
33
Клаудиньо
53
Морато
53
Морато
33
Клаудиньо
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
12
де Паула
8
Данило
8
Данило
12
де Паула
21
Уэсли
27
Верон
27
Верон
21
Уэсли
93
Зе Рафаэль
8
8
93
Зе Рафаэль
6
Лима
23
Вейга
23
Вейга
6
Лима
12
Майке
11
Виллиан
11
Виллиан
12
Майке
Остались в запасе
Брагантино
Палмейрас
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
17
Weverton
ЦФ
31
Raul
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
42
Jailson
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
18
Ramires
ЦФ
33
Рони
ЛВ
10
Густаво Скарпа
АП
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
17
Weverton
ЦФ
31
Raul
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Остались в запасе
42
Jailson
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
18
Ramires
ЦФ
33
Рони
ЛВ
10
Густаво Скарпа
АП
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Брагантино - Палмейрас
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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