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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Брагантино
Палмейрас - Брагантино: обзор матча 28 декабря 2020
Палмейрас
28.12.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
28'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Брагантино
Желтая карточка
Р. Вейга
89'
83'
Замена
Веверсон
️️️️
E.
Желтая карточка
Г. Менино
79'
Замена
М. Роша
️️️️
Б. Лопес
77'
73'
Замена
L.
️️️️
Т. Куэльо
Замена
E. Santos
️️️️
П. де Паула
71'
63'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Р. Риллер
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Г. Верон
61'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Лима
61'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Л. Адриано
61'
46'
Замена
Итало
️️️️
Алеррандро
46'
Замена
Клаудиньо
️️️️
Т. Андерсон
Желтая карточка
Л. Адриано
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Г. Менино
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
8
Данило
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
19
Тонни Андерсон
АП
37
Артур
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
31
Raul
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
10
Густаво Скарпа
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
11
Виллиан
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
13
Renan
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Клаудиньо
АП
53
Морато
ПВ
15
Итало
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Вевертон
6
Винья
6
Лима
33
Эмпереур
13
Луан
8
Данило
12
де Паула
25
Менино
27
Верон
77
Лопес
4
Адриано
3-1-3-3
1
Клейтон
3
Ортис
13
Адерлан
15
Бруно
28
Риллер
37
Артур
19
Андерсон
28
Куэльо
6
31
9
Алеррандро
6
Лима
11
Виллиан
11
Виллиан
6
Лима
27
Верон
10
Скарпа
10
Скарпа
27
Верон
4
Адриано
23
Вейга
23
Вейга
4
Адриано
12
де Паула
20
20
12
де Паула
77
Лопес
14
Роша
14
Роша
77
Лопес
9
Алеррандро
15
Итало
15
Итало
9
Алеррандро
28
Куэльо
0
0
28
Куэльо
19
Андерсон
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
19
Андерсон
6
26
Веверсон
26
Веверсон
6
28
Риллер
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
28
Риллер
Остались в запасе
Палмейрас
Брагантино
11
Габриэл Силва
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
13
Renan
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
53
Морато
ПВ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
4
Ligger
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
11
Габриэл Силва
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
13
Renan
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Остались в запасе
53
Морато
ПВ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
4
Ligger
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Палмейрас - Брагантино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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