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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Палмейрас
Брагантино - Палмейрас: обзор матча 02 октября 2023
Брагантино
02.10.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Палмейрас
61'
Э. Саша (П)
90'
Рамирес
15'
Эндрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Палмейрас
90'
+7
Желтая карточка
Луан
Желтая карточка
Т. Борбас
90'
+7
Желтая карточка
Клейтон
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Рамирес
Пас отдал
Л. Эвангелиста
90'
Замена
Густавиньо
️️️️
Э. Саша
82'
Замена
Бруниньо
️️️️
Витиньо
82'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
76'
Желтая карточка
Адерлан
75'
74'
Замена
I. Custódio
️️️️
Вандерлан
74'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Фабиньо
74'
Замена
Жаилсон
️️️️
Эндрик
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Хелиньо
62'
62'
Замена
Кевин
️️️️
Л. Гилерме
Замена
Т. Борбас
️️️️
М. Фернандес
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Саша
61'
Замена
Рамирес
️️️️
Ж. Силва
46'
43'
Желтая карточка
Вандерлан
15'
ГОЛ! 0:1!
Эндрик
Пас отдал
Д. Джон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Палмейрас
1
Матеус
ВР
30
Kaique
ВР
36
Ian Custódio
ЦЗ
6
Leo Azevedo
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
3
Michel
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Реалпе
3
Ортис
13
Адерлан
25
Силва
35
Фернандес
30
Эвангелиста
28
Витиньо
11
Хелиньо
8
Саша
4-1-1-2-2
14
Ломба
2
Гарсия
5
Навес
13
Луан
12
Вандерлан
5
Фабиньо
5
Риос
77
Лопес
14
Джон Джон
31
Гилерме
9
Эндрик
25
Силва
7
Рамирес
7
Рамирес
25
Силва
8
Саша
22
Густавиньо
22
Густавиньо
8
Саша
28
Витиньо
19
Бруниньо
19
Бруниньо
28
Витиньо
11
Хелиньо
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
11
Хелиньо
35
Фернандес
18
Борбас
18
Борбас
35
Фернандес
12
Вандерлан
36
36
12
Вандерлан
9
Эндрик
16
Жаилсон
16
Жаилсон
9
Эндрик
5
Фабиньо
42
Лопес
42
Лопес
5
Фабиньо
31
Гилерме
11
Кевин
11
Кевин
31
Гилерме
Остались в запасе
Брагантино
Палмейрас
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Соррисо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
1
Матеус
ВР
30
Kaique
ВР
6
Leo Azevedo
ЦП
3
Michel
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Соррисо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
30
Kaique
ВР
6
Leo Azevedo
ЦП
3
Michel
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Брагантино - Палмейрас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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