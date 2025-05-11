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Прогноз на точный счёт матча «Кайсериспор» – «Антальяспор»: Суперлига, 12 мая 2025

11 мая 2025 10:16
Кайсериспор - Антальяспор
12 мая 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 35 тур
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6.3
Точный счёт 1:0 в пользу «Кайсериспора»
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12 мая на стадионе «Кадир Хас» состоится матч 35 тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Антальяспором». Обе команды занимают места в середине таблицы и практически решили задачу сохранения прописки, что делает очное противостояние возможностью для улучшения турнирного положения на финише сезона.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» подходит к матчу в отличной форме: команда не проигрывает в шести последних турах, и в каждом из них стабильно забивает. В атаке особенно выделяется Дюкан Назон, на счету которого 7 мячей. За последние пять туров команда отличилась восемь раз, показывая хороший атакующий темп – в среднем 1.60 гола за игру. В обороне «Кайсериспор» также прибавил: всего четыре пропущенных мяча в пяти турах. Последние победы над «Касымпашой» и «Ризеспором» подчeркивают, что команда уверенно чувствует себя дома, где она исторически успешно играет против «Антальяспора».

«Антальяспор»

«Антальяспор» провeл неровную весеннюю часть сезона. Несмотря на победу над «Коньяспором» в последнем туре, команда проиграла два выездных матча из трeх и уже шесть встреч подряд не может победить на чужом поле. В атаке лучшим остаeтся Адольфо Гайч с восемью мячами, но команда в целом нестабильна – 5 голов за 5 туров, при этом пропущено столько же. Несмотря на плотную оборону, выездные проблемы и нестабильность лишают «Антальяспор» статуса фаворита.

Факты о командах

«Кайсериспор»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.80 пропущено за игру
  • Уверенно играет дома

«Антальяспор»

  • Не побеждает в 6 последних выездных матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 0.80 пропущено за игру
  • Забивает в 4 последних матчах против «Кайсериспора»

Личные встречи
24% (7)
31% (9)
45% (13)
28
Забитых мячей
38
0.97
В среднем за матч
1.31
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 0
15.12.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 1
29.01.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 1
02.09.2023
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
4 : 0
11.03.2023
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Кайсериспор
1 : 0
11.09.2022
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 1
24.04.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
05.12.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
0 : 1
11.04.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Антальяспор
2 : 0
21.12.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
2 : 2
09.02.2020
Антальяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
2 : 2
14.09.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
0 : 0
19.01.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Кайсериспор
2 : 0
13.08.2018
Антальяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
2 : 1
17.02.2018
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 0
15.09.2017
Антальяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
2 : 1
01.04.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
0 : 1
31.10.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
0 : 0
10.04.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Антальяспор
1 : 1
07.11.2015
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Кайсериспор
3 : 1
31.03.2014
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Антальяспор
2 : 2
04.11.2013
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Кайсериспор
2 : 0
27.01.2013
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Антальяспор
3 : 0
27.08.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Антальяспор
1 : 0
08.01.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Кайсериспор
0 : 1
16.09.2011
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Кайсериспор
2 : 0
20.02.2011
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
18.09.2010
Кайсериспор
Чемпионат Турции, 34 тур
Антальяспор
4 : 0
15.05.2010
Кайсериспор
Чемпионат Турции, 17 тур
Кайсериспор
1 : 2
19.12.2009
Антальяспор
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Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Антальяспор»

«Кайсериспор» демонстрирует стабильность и уверенность в домашних играх, в то время как «Антальяспор» испытывает сложности на выезде. Исходя из формы команд, хозяева имеют явное преимущество. При этом обороны обеих команд показывают достаточно организованную игру, поэтому высокая результативность маловероятна. Наиболее логичным выглядит минимальное преимущество хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Кайсериспора».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Кайсериспора» – коэффициент 6.30
  • Победа «Кайсериспора» – коэффициент 2.45
  • Индивидуальный тотал «Кайсериспора» больше 1 – коэффициент 1.80

6.3
Точный счёт 1:0 в пользу «Кайсериспора»
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Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Антальяспор Кайсериспор
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