В субботу, 10 мая, в 18:00 по московскому времени на стадионе в Туле состоится матч 32-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Родиной». Команды находятся в середине таблицы и ведут борьбу за место в десятке сильнейших.
«Арсенал»
Тульский клуб располагается на 10-й строчке с 37 очками. В активе команды 7 побед, 16 ничьих и 8 поражений. Разница мячей – 23:28.
Последние матчи «Арсенала»:
- 03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1;
- 27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1;
- 20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1.
«Родина»
Московский клуб с 44 очками занимает 7-е место и сохраняет теоретические шансы на пятую строчку. «Родина» показывает нестабильные результаты, но в последнем туре одержала волевую победу.
Последние матчи «Родины»:
- 04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2;
- 26.04.25 «КАМАЗ» – «Родина» – 1:0;
- 20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Родина»
Команды нередко играют между собой вничью. Обе показывают разную форму, но «Родина» выглядит чуть активнее в атаке, а «Арсенал» традиционно неуступчив дома. Исходя из баланса сил и турнирной мотивации, наиболее вероятный результат – ничья.
Прогноз: ничья 1:1, коэффициент 4.70.