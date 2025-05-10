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Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Родина»: ФНЛ, 10 мая 2025

10 мая 2025 15:00
Арсенал - Родина
10 мая 2025, суббота 18:00 | Россия. Первая лига, 32 тур
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4.7
Прогноз: ничья 1:1, коэффициент 4.70.
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В субботу, 10 мая, в 18:00 по московскому времени на стадионе в Туле состоится матч 32-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Родиной». Команды находятся в середине таблицы и ведут борьбу за место в десятке сильнейших.

«Арсенал»

Тульский клуб располагается на 10-й строчке с 37 очками. В активе команды 7 побед, 16 ничьих и 8 поражений. Разница мячей – 23:28.

Последние матчи «Арсенала»:

  • 03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1;
  • 27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1;
  • 20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1.

«Родина»

Московский клуб с 44 очками занимает 7-е место и сохраняет теоретические шансы на пятую строчку. «Родина» показывает нестабильные результаты, но в последнем туре одержала волевую победу.

Последние матчи «Родины»:

  • 04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2;
  • 26.04.25 «КАМАЗ» – «Родина» – 1:0;
  • 20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0.

Личные встречи
14% (1)
43% (3)
43% (3)
7
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
1.29
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 32 тур
Арсенал
0 : 1
10.05.2025
Родина
Россия. Первая лига, 13 тур
Родина
1 : 1
05.10.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 31 тур
Родина
1 : 1
04.05.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 17 тур
Арсенал
1 : 0
05.11.2023
Родина
Россия. Кубок, 1/16 финала
Арсенал
1 : 2
19.10.2023
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Арсенал
2 : 3
12.03.2023
Родина
Россия. Первая лига, 6 тур
Родина
1 : 1
21.08.2022
Арсенал
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Прогноз на матч «Арсенал» – «Родина»

Команды нередко играют между собой вничью. Обе показывают разную форму, но «Родина» выглядит чуть активнее в атаке, а «Арсенал» традиционно неуступчив дома. Исходя из баланса сил и турнирной мотивации, наиболее вероятный результат – ничья.

Прогноз: ничья 1:1, коэффициент 4.70.

4.7
Прогноз: ничья 1:1, коэффициент 4.70.
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Автор: Орлов Максим
Россия. Первая лига
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