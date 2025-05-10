В субботу, 10 мая, в 18:00 по московскому времени на стадионе в Туле состоится матч 32-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Родиной». Команды находятся в середине таблицы и ведут борьбу за место в десятке сильнейших.

«Арсенал»

Тульский клуб располагается на 10-й строчке с 37 очками. В активе команды 7 побед, 16 ничьих и 8 поражений. Разница мячей – 23:28.

Последние матчи «Арсенала»:

03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1;

27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1;

20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1.

«Родина»

Московский клуб с 44 очками занимает 7-е место и сохраняет теоретические шансы на пятую строчку. «Родина» показывает нестабильные результаты, но в последнем туре одержала волевую победу.

Последние матчи «Родины»:

04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2;

26.04.25 «КАМАЗ» – «Родина» – 1:0;

20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0.

Личные встречи 14% (1) 43% (3) 43% (3) 7 Забитых мячей 9 1 В среднем за матч 1.29 1:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 32 тур Арсенал 0 : 1 Родина Россия. Первая лига, 13 тур Родина 1 : 1 Арсенал Россия. Первая лига, 31 тур Родина 1 : 1 Арсенал Россия. Первая лига, 17 тур Арсенал 1 : 0 Родина Россия. Кубок, 1/16 финала Арсенал 1 : 2 Родина Россия. Первая лига, 22 тур Арсенал 2 : 3 Родина Россия. Первая лига, 6 тур Родина 1 : 1 Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал» – «Родина»

Команды нередко играют между собой вничью. Обе показывают разную форму, но «Родина» выглядит чуть активнее в атаке, а «Арсенал» традиционно неуступчив дома. Исходя из баланса сил и турнирной мотивации, наиболее вероятный результат – ничья.

Прогноз: ничья 1:1, коэффициент 4.70.