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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Родина
Арсенал - Родина: обзор матча 05 ноября 2023
Арсенал
05.11.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Родина
62'
К. Большаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Родина
90'
+2
Желтая карточка
И. Камышев
Замена
К. Нижегородов
️️️️
М. Туре
90'
85'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
Г. Юдинцев
Замена
Д. Барков
️️️️
С. Ткачев
78'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
И. Гелоян
78'
Замена
М. Туре
️️️️
Д. Окоронкво
78'
77'
Замена
И. Камышев
️️️️
О. Дмитриев
77'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
А. Калмыков
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
67'
63'
Замена
С. Бакаев
️️️️
М. Султонов
ГОЛ! 1:0!
К. Большаков
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Момо Туре
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
97
Никита Голдобин
ЦФ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
2-1-3-2-1
80
Кокарев
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
13
Кайнов
21
Макаров
11
Ткачев
88
Левин
10
Гелоян
18
Попов
20
Окоронкво
4-1-3-2
1
Айдаров
4
Юдинцев
55
Крижан
24
Клещенко
88
Сокол
72
Гордюшенко
28
Султонов
34
Дмитриев
70
Самко
90
Калмыков
33
Ната
Туре
4
Нижегородов
4
Нижегородов
Туре
10
Гелоян
20
Халназаров
20
Халназаров
10
Гелоян
20
Окоронкво
11
Туре
11
Туре
20
Окоронкво
11
Ткачев
86
Барков
86
Барков
11
Ткачев
4
Юдинцев
15
Кочиев
15
Кочиев
4
Юдинцев
34
Дмитриев
11
Камышев
11
Камышев
34
Дмитриев
28
Султонов
17
Бакаев
17
Бакаев
28
Султонов
90
Калмыков
97
Голдобин
97
Голдобин
90
Калмыков
Остались в запасе
Арсенал
Родина
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Ринат Шакеров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Франк Артига
Статистика матча Арсенал - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
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