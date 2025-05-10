11 мая на легендарной «Маракане» состоится встреча двух крепких соперников Бразильской Серии A – «Фламенго» примет «Баия». Хозяева идут третьими с 14 очками и обладают самой результативной атакой чемпионата (16 голов за 7 туров). Гости с 12 очками расположились на 6-м месте и набрали отличный ход, победив в трeх последних матчах. Обе команды демонстрируют хорошую игру как в атаке, так и в защите, что делает матч интригующим и напряжeнным с первых минут.

«Фламенго»

После уверенного старта сезона «Фламенго» немного сбавил обороты, но по-прежнему остаeтся одним из фаворитов чемпионата. В последних 5 матчах команда забила 7 мячей (1.4 за игру) и пропустила 3 (0.6 за игру). Джорджиан де Арраскаэта продолжает вести атаку, имея 9 голов в 19 матчах. Команда стабильно забивает в 4 матчах подряд, а дома остаeтся особенно опасной, что делает их фаворитами встречи.

«Баия»

«Баия» в отличной форме: три победы подряд с общим счeтом 3:0. В последних 5 матчах команда забила 5 мячей (1 за игру) и пропустила всего 3 (0.6 за игру). Лидер атак Эрик с 7 голами в 27 матчах поддерживает стабильность впереди. Команда делает ставку на организованную оборону и терпеливый стиль игры, что приносит результат даже в сложных матчах.

Факты о командах:

«Фламенго»

Побеждает в 11 последних матчах против Баии.

Забивает в 4 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 7 забитых и 3 пропущенных мяча.

Джорджиан де Арраскаэта – 9 голов в 19 матчах.

«Баия»

Побеждает в 3 последних матчах подряд.

Забивает в 6 последних матчах.

В последних 5 матчах: 5 забитых и 3 пропущенных мяча.

Эрик – 7 голов в 27 матчах.

Личные встречи 74% (14) 11% (2) 16% (3) 40 Забитых мячей 21 2.11 В среднем за матч 1.11 5:3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:5 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 8 тур Фламенго 1 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 29 тур Баия 0 : 2 Фламенго Бразилия. Серия А, 10 тур Фламенго 2 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 25 тур Фламенго 1 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 6 тур Баия 2 : 3 Фламенго Бразилия. Серия А, 31 тур Фламенго 3 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 12 тур Баия 0 : 5 Фламенго Бразилия. Серия А, 26 тур Фламенго 4 : 3 Баия Бразилия. Серия А, 7 тур Баия 3 : 5 Фламенго Бразилия. Серия А, 32 тур Фламенго 3 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 13 тур Баия 3 : 0 Фламенго Бразилия. Серия А, 27 тур Баия 0 : 0 Фламенго Бразилия. Серия А, 8 тур Фламенго 2 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 29 тур Фламенго 4 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 10 тур Баия 0 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 25 тур Баия 2 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 6 тур Фламенго 1 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 29 тур Фламенго 2 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 10 тур Баия 3 : 0 Фламенго

Прогноз на матч «Фламенго» – «Баия»

Матч обещает быть напряжeнным: «Фламенго» будет доминировать дома, но «Баия» способна навязать борьбу благодаря надeжной обороне. Исходя из статистики, ожидается игра с небольшим количеством голов, где «Фламенго» всe же добьeтся минимальной победы за счeт домашнего преимущества.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Фламенго».

Рекомендованные ставки: