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Прогноз на точный счет матча «Фламенго» – «Баия»: Бразилия Серия A, 11 мая 2025

10 мая 2025 14:09
Фламенго - Баия
11 мая 2025, воскресенье 03:00 | Бразилия. Серия А, 8 тур
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6.2
Точный счёт 1:0 в пользу «Фламенго»
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11 мая на легендарной «Маракане» состоится встреча двух крепких соперников Бразильской Серии A – «Фламенго» примет «Баия». Хозяева идут третьими с 14 очками и обладают самой результативной атакой чемпионата (16 голов за 7 туров). Гости с 12 очками расположились на 6-м месте и набрали отличный ход, победив в трeх последних матчах. Обе команды демонстрируют хорошую игру как в атаке, так и в защите, что делает матч интригующим и напряжeнным с первых минут.

«Фламенго»

После уверенного старта сезона «Фламенго» немного сбавил обороты, но по-прежнему остаeтся одним из фаворитов чемпионата. В последних 5 матчах команда забила 7 мячей (1.4 за игру) и пропустила 3 (0.6 за игру). Джорджиан де Арраскаэта продолжает вести атаку, имея 9 голов в 19 матчах. Команда стабильно забивает в 4 матчах подряд, а дома остаeтся особенно опасной, что делает их фаворитами встречи.

«Баия»

«Баия» в отличной форме: три победы подряд с общим счeтом 3:0. В последних 5 матчах команда забила 5 мячей (1 за игру) и пропустила всего 3 (0.6 за игру). Лидер атак Эрик с 7 голами в 27 матчах поддерживает стабильность впереди. Команда делает ставку на организованную оборону и терпеливый стиль игры, что приносит результат даже в сложных матчах.

Факты о командах:

«Фламенго»

  • Побеждает в 11 последних матчах против Баии.
  • Забивает в 4 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 7 забитых и 3 пропущенных мяча.
  • Джорджиан де Арраскаэта – 9 голов в 19 матчах.

«Баия»

  • Побеждает в 3 последних матчах подряд.
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 5 забитых и 3 пропущенных мяча.
  • Эрик – 7 голов в 27 матчах.

Личные встречи
74% (14)
11% (2)
16% (3)
40
Забитых мячей
21
2.11
В среднем за матч
1.11
5:3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 8 тур
Фламенго
1 : 0
11.05.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 29 тур
Баия
0 : 2
06.10.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
2 : 1
21.06.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
1 : 0
30.09.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 6 тур
Баия
2 : 3
13.05.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
3 : 0
12.11.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 12 тур
Баия
0 : 5
19.07.2021
Фламенго
Бразилия. Серия А, 26 тур
Фламенго
4 : 3
21.12.2020
Баия
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
3 : 5
03.09.2020
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 1
11.11.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
3 : 0
04.08.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 27 тур
Баия
0 : 0
30.09.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 8 тур
Фламенго
2 : 0
31.05.2018
Баия
Бразилия. Серия А, 29 тур
Фламенго
4 : 1
20.10.2017
Баия
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
0 : 1
26.06.2017
Фламенго
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
2 : 1
28.09.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 6 тур
Фламенго
1 : 1
22.05.2014
Баия
Бразилия. Серия А, 29 тур
Фламенго
2 : 1
17.10.2013
Баия
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
3 : 0
01.08.2013
Фламенго
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Прогноз на матч «Фламенго» – «Баия»

Матч обещает быть напряжeнным: «Фламенго» будет доминировать дома, но «Баия» способна навязать борьбу благодаря надeжной обороне. Исходя из статистики, ожидается игра с небольшим количеством голов, где «Фламенго» всe же добьeтся минимальной победы за счeт домашнего преимущества.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Фламенго».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Фламенго» – коэффициент 6.20
  • Победа «Фламенго» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80

6.2
Точный счёт 1:0 в пользу «Фламенго»
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Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Баия Фламенго
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