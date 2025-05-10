11 мая на легендарной «Маракане» состоится встреча двух крепких соперников Бразильской Серии A – «Фламенго» примет «Баия». Хозяева идут третьими с 14 очками и обладают самой результативной атакой чемпионата (16 голов за 7 туров). Гости с 12 очками расположились на 6-м месте и набрали отличный ход, победив в трeх последних матчах. Обе команды демонстрируют хорошую игру как в атаке, так и в защите, что делает матч интригующим и напряжeнным с первых минут.
«Фламенго»
После уверенного старта сезона «Фламенго» немного сбавил обороты, но по-прежнему остаeтся одним из фаворитов чемпионата. В последних 5 матчах команда забила 7 мячей (1.4 за игру) и пропустила 3 (0.6 за игру). Джорджиан де Арраскаэта продолжает вести атаку, имея 9 голов в 19 матчах. Команда стабильно забивает в 4 матчах подряд, а дома остаeтся особенно опасной, что делает их фаворитами встречи.
«Баия»
«Баия» в отличной форме: три победы подряд с общим счeтом 3:0. В последних 5 матчах команда забила 5 мячей (1 за игру) и пропустила всего 3 (0.6 за игру). Лидер атак Эрик с 7 голами в 27 матчах поддерживает стабильность впереди. Команда делает ставку на организованную оборону и терпеливый стиль игры, что приносит результат даже в сложных матчах.
Факты о командах:
«Фламенго»
- Побеждает в 11 последних матчах против Баии.
- Забивает в 4 последних матчах подряд.
- В последних 5 матчах: 7 забитых и 3 пропущенных мяча.
- Джорджиан де Арраскаэта – 9 голов в 19 матчах.
«Баия»
- Побеждает в 3 последних матчах подряд.
- Забивает в 6 последних матчах.
- В последних 5 матчах: 5 забитых и 3 пропущенных мяча.
- Эрик – 7 голов в 27 матчах.
Прогноз на матч «Фламенго» – «Баия»
Матч обещает быть напряжeнным: «Фламенго» будет доминировать дома, но «Баия» способна навязать борьбу благодаря надeжной обороне. Исходя из статистики, ожидается игра с небольшим количеством голов, где «Фламенго» всe же добьeтся минимальной победы за счeт домашнего преимущества.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Фламенго».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Фламенго» – коэффициент 6.20
- Победа «Фламенго» – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80