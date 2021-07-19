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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Фламенго
Баия - Фламенго: обзор матча 19 июля 2021
Баия
19.07.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 12 тур
0 : 5
Завершен
Фламенго
23'
Г. Барбоза (П)
41'
Г. Барбоза
62'
Г. Барбоза
74'
Педро
84'
Витиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Фламенго
84'
ГОЛ! 0:5!
Витиньо
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
Желтая карточка
Э. Фернандо
81'
80'
Замена
Родиней
️️️️
М. Исла
Замена
Э. Фернандо
️️️️
P. de Lucca
79'
Замена
L. Araujo
️️️️
M. Galdezani
79'
74'
ГОЛ! 0:4!
Педро
Пас отдал
Витиньо
72'
Замена
Витиньо
️️️️
Микаэл
Замена
П. Роберто
️️️️
R.
68'
64'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
64'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Диего
64'
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
62'
ГОЛ! 0:3!
Г. Барбоза
Пас отдал
Э. Рибейро
Желтая карточка
M. Galdezani
60'
Замена
M.
️️️️
Т. Андерсон
60'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
55'
Желтая карточка
Жилберто
54'
47'
Желтая карточка
Диего
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
M. Bahia
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Г. Барбоза
Пас отдал
М. Исла
Желтая карточка
M. Bahia
29'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Барбоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
19
Тонни Андерсон
АП
31
Росси
ПВ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
35
Эдсон Фернандо
ОП
70
Пабло Роберто
ЦП
39
Riquelme
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Рене
ЛЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
22
Max
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Педро
ЦФ
2-2-5
13
Конти
2
Параиба
19
Андерсон
31
Росси
20
10
9
Жилберто
5
6
4-1-2-2-1
25
Алвес
22
Исла
13
Энрике
4
Перейра
16
Луис
15
Арао
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Диего
30
Микаэл
9
Барбоза
19
Андерсон
0
0
19
Андерсон
5
35
Фернандо
35
Фернандо
5
20
77
77
20
10
70
Роберто
70
Роберто
10
6
29
Капишаба
29
Капишаба
6
22
Исла
23
Родиней
23
Родиней
22
Исла
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
30
Микаэл
11
Витиньо
11
Витиньо
30
Микаэл
10
Диего
35
Гомес
35
Гомес
10
Диего
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
Остались в запасе
Баия
Фламенго
39
Riquelme
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Габриэль Батиста
ВР
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
22
Max
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
17
Лазаро
ЛВ
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
39
Riquelme
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
Остались в запасе
12
Габриэль Батиста
ВР
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
22
Max
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
17
Лазаро
ЛВ
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Баия - Фламенго
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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Фламенго
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
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