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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Баия
Фламенго - Баия: обзор матча 12 ноября 2021
Фламенго
12.11.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
3 : 0
Завершен
Баия
32'
Г. Барбоза (П)
58'
Микаэл
89'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Баия
ГОЛ! 3:0!
А. Перейра
Пас отдал
Родиней
89'
Замена
Рене
️️️️
Витиньо
82'
Замена
Р. Пирис
️️️️
Т. Майя
78'
74'
Замена
Р. Гедес
️️️️
Ж. Капишаба
69'
Замена
L.
️️️️
Э. Фернандо
69'
Замена
H. Rodallega
️️️️
Жилберто
Замена
Б. Виана
️️️️
Д. Луис
66'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Рамон
66'
63'
Красная карточка
Росси
Красная карточка
Диего
63'
59'
Замена
Росси
️️️️
Даниэл
ГОЛ! 2:0!
Микаэл
Пас отдал
Витиньо
58'
58'
Замена
Роналдо
️️️️
R. N. Oliveira
Замена
Микаэл
️️️️
Р. Кенеди
46'
42'
Вторая желтая
M. Bahia
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Барбоза
32'
30'
Желтая карточка
Х. Конти
19'
Желтая карточка
M. Bahia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
4
Давид Луис
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
23
Родиней
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
10
Диего
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
33
Cleiton
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
2
Матеузиньо
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
6
Рене
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
Баия
8
Luizao
ЦП
0
Maycon
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
31
Росси
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
1-1-3-5
4
Луис
29
Майя
29
Кенеди
8
Перейра
11
Витиньо
9
Барбоза
13
Энрике
13
Рамон
10
Диего
1
Соуза
1-5
29
Капишаба
6
94
Даниэл
2
Параиба
13
Конти
4
4
Луис
2
Виана
2
Виана
4
Луис
29
Майя
26
Пирис
26
Пирис
29
Майя
13
Рамон
27
Энрике
27
Энрике
13
Рамон
29
Кенеди
30
Микаэл
30
Микаэл
29
Кенеди
11
Витиньо
6
Рене
6
Рене
11
Витиньо
35
Фернандо
8
8
35
Фернандо
9
Жилберто
11
11
9
Жилберто
21
7
Роналдо
7
Роналдо
21
94
Даниэл
31
Росси
31
Росси
94
Даниэл
29
Капишаба
42
Гедес
42
Гедес
29
Капишаба
Остались в запасе
Фламенго
Баия
33
Cleiton
ЦЗ
2
Матеузиньо
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
0
Maycon
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
33
Cleiton
ЦЗ
2
Матеузиньо
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
Остались в запасе
0
Maycon
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Баия
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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