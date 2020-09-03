Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Фламенго
Баия - Фламенго: обзор матча 03 сентября 2020
Баия
03.09.2020, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
3 : 5
Завершен
Фламенго
32'
R.
42'
Ã.
90'
Даниэл
2'
Педро
16'
Педро
37'
Д. Де Арраскаэта
48'
Э. Рибейро
52'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Фламенго
90'
+1
Желтая карточка
Диего
ГОЛ! 3:5!
Даниэл
90'
86'
Желтая карточка
Тулер
83'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Де Арраскаэта
83'
Замена
Тулер
️️️️
М. Исла
83'
Замена
L.
️️️️
Педро
Замена
Жадсон
️️️️
R.
80'
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
79'
Замена
️️️️
E.
79'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
78'
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
Росси
68'
Замена
M. Antonio
️️️️
Z.
68'
67'
Замена
Микаэл
️️️️
П. Роша
67'
Замена
Диего
️️️️
Т. Майя
52'
ГОЛ! 2:5!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
П. Роша
48'
ГОЛ! 2:4!
Э. Рибейро
Пас отдал
М. Исла
ГОЛ! 2:3!
Ã.
42'
37'
ГОЛ! 1:3!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
М. Исла
ГОЛ! 1:2!
R.
Пас отдал
Жилберто
32'
16'
ГОЛ! 0:2!
Педро
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
2'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
17
Elton
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
6
Рене
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
16
Жадсон
ЦП
29
Клайсон
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
13
Рамон
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
10
Диего
АП
9
Lincoln
ЦФ
2-2-5
18
Жуниньо
2
Параиба
94
Даниэл
31
Росси
2
10
17
17
28
4-1-3-1-1
25
Алвес
22
Исла
30
Кайо
4
Перейра
6
Рене
15
Арао
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
29
Майя
32
Роша
9
Педро
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
2
30
30
2
31
Росси
29
Капишаба
29
Капишаба
31
Росси
10
16
Жадсон
16
Жадсон
10
9
Педро
9
9
9
Педро
22
Исла
3
Тулер
3
Тулер
22
Исла
32
Роша
30
Микаэл
30
Микаэл
32
Роша
10
Де Арраскаэта
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Де Арраскаэта
29
Майя
10
Диего
10
Диего
29
Майя
Остались в запасе
Баия
Фламенго
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
14
Ernando
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
70
Fessin
ЦФ
29
Клайсон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Уго Соуза
ВР
13
Рамон
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
14
Ernando
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
70
Fessin
ЦФ
29
Клайсон
ЦП
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
13
Рамон
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Баия - Фламенго
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
Фламенго
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
Вчера, 09:43
1
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
Вчера, 09:43
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+