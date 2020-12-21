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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Баия
Фламенго - Баия: обзор матча 21 декабря 2020
Фламенго
21.12.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 26 тур
4 : 3
Завершен
Баия
5'
Б. Энрике
33'
М. Исла
82'
Педро
90'
Витиньо
50'
J. Pablo Ramírez
56'
Жилберто
59'
Жилберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Баия
90'
+1
Красная карточка
Даниэл
ГОЛ! 4:3!
Витиньо
Пас отдал
Педро
90'
89'
Желтая карточка
R.
Замена
Диего
️️️️
Э. Рибейро
89'
Желтая карточка
Натан
87'
Замена
Витиньо
️️️️
М. Исла
85'
ГОЛ! 3:3!
Педро
Пас отдал
Ф. Луис
82'
80'
Замена
Клайсон
️️️️
J. Pablo Ramírez
80'
Замена
R.
️️️️
Жилберто
Замена
Педро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
72'
Желтая карточка
Ф. Луис
71'
59'
ГОЛ! 2:3!
Жилберто
Пас отдал
Росси
56'
ГОЛ! 2:2!
Жилберто
Пас отдал
Ж. Капишаба
50'
ГОЛ! 2:1!
J. Pablo Ramírez
Пас отдал
Даниэл
47'
Желтая карточка
Жилберто
46'
Замена
G. Novaes
️️️️
R.
ГОЛ! 2:0!
М. Исла
Пас отдал
Б. Энрике
33'
16'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
12'
Замена
Даниэл
️️️️
Э. Фернандо
Красная карточка
Г. Барбоза
10'
ГОЛ! 1:0!
Б. Энрике
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
31
Росси
ПВ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
23
Сезар
ВР
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Баия
29
Клайсон
ЦП
94
Даниэл
АП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
7
Elias
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
4-4-1-1
25
Алвес
16
Луис
4
Натан
30
Кайо
22
Исла
10
Де Арраскаэта
35
Гомес
10
Рибейро
8
Жерсон
27
Энрике
9
Барбоза
3-2-1-4
1
Фридрих
2
Параиба
29
Капишаба
18
Жуниньо
40
Грегоре
35
Фернандо
31
Росси
14
29
9
Жилберто
10
10
Де Арраскаэта
9
Педро
9
Педро
10
Де Арраскаэта
22
Исла
11
Витиньо
11
Витиньо
22
Исла
10
Рибейро
10
Диего
10
Диего
10
Рибейро
29
39
39
29
35
Фернандо
94
Даниэл
94
Даниэл
35
Фернандо
9
Жилберто
10
10
9
Жилберто
10
29
Клайсон
29
Клайсон
10
Остались в запасе
Фламенго
Баия
9
Родриго Муньис
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦП
30
Микаэл
ЛВ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Рене
ЛЗ
23
Сезар
ВР
1
Уго Соуза
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
30
Marco Antonio
ЦФ
7
Elias
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
9
Родриго Муньис
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦП
30
Микаэл
ЛВ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Рене
ЛЗ
23
Сезар
ВР
1
Уго Соуза
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
Остались в запасе
30
Marco Antonio
ЦФ
7
Elias
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Баия
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
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22 ноября
1
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2
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