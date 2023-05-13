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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Фламенго
Баия - Фламенго: обзор матча 13 мая 2023
Баия
13.05.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 3
Завершен
Фламенго
51'
Адемир
23'
М. Франка
29'
Г. Барбоза (П)
45+4'
Д. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Фламенго
90'
+4
Желтая карточка
Айртон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Де Арраскаэта
87'
Желтая карточка
Л. Перейра
Вторая желтая
Кану
77'
Желтая карточка
Кану
75'
Вторая желтая
Резенде
74'
Замена
Кайку
️️️️
А. Салес
72'
62'
Желтая карточка
Ф. Бруно
Желтая карточка
Y. Felipe
60'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Y. Felipe
60'
Желтая карточка
Адемир
55'
51'
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 1:3!
Адемир
Пас отдал
Тасиано
51'
Желтая карточка
Д. Дуарт
47'
Замена
Адемир
️️️️
В. Уго
46'
46'
Замена
Уэсли
️️️️
Д. Луис
46'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Т. Майя
46'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
46'
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Франка
46'
Замена
Сантос
️️️️
М. Кунья
45'
+4
ГОЛ! 0:3!
Д. Луис
Пас отдал
Эвертон
Желтая карточка
Резенде
40'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Барбоза
Желтая карточка
В. Уго
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Франка
Пас отдал
Д. Луис
Замена
Р. Карлос
️️️️
M. Bahia
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Резенде
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
88
Yago Felipe
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Матеус Франка
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Баия
66
Риан Карлос
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
11
Кайку
ПВ
7
Адемир
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
43
Уэсли
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Мариньо
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
3-1-2-5
4
Кану
14
Уго
23
Резенде
16
Тасиано
29
Жакаре
80
Каули
6
1
9
Салес
20
Тейшейра
88
4-2-2-2
23
Кунья
15
Бруно
4
Луис
4
Перейра
6
Айртон
29
Майя
10
Де Арраскаэта
26
Франка
30
Уго
9
Барбоза
7
Эвертон
6
66
Карлос
66
Карлос
6
88
5
Асеведо
5
Асеведо
88
9
Салес
11
Кайку
11
Кайку
9
Салес
14
Уго
7
Адемир
7
Адемир
14
Уго
23
Кунья
23
Сантос
23
Сантос
23
Кунья
4
Луис
43
Уэсли
43
Уэсли
4
Луис
29
Майя
5
Пульгар
5
Пульгар
29
Майя
26
Франка
23
Видаль
23
Видаль
26
Франка
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
Остались в запасе
Баия
Фламенго
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Мариньо
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Остались в запасе
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Мариньо
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Баия - Фламенго
6
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
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Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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