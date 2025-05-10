В субботу, 10 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги состоится матч между «Оренбургом» и «Химками». Игра пройдeт на стадионе в Оренбурге, начало – в 14:30 (мск).

«Оренбург»

Оренбуржцы замыкает турнирную таблицу с 18 очками. В активе – 4 победы, 6 ничьих и 17 поражений. Разница мячей – 24:49. Шансы на спасение сохраняются, но для этого нужно брать очки в каждом оставшемся матче.

Последние матчи «Оренбурга» в РПЛ:

03.05.25 «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1;

27.04.25 «Крылья Советов» – «Оренбург» – 2:0;

19.04.25 «Оренбург» – «Динамо» Махачкала – 2:1.

«Химки»

Химчане находятся на 12-м месте, набрав 25 очков. В активе 5 побед, 10 ничьих и 12 поражений, разница мячей – 31:48. Зона стыков рядом, поэтому очки в игре с прямым конкурентом особенно важны.

Последние матчи «Химок» в РПЛ:

04.05.25 «Химки» – «Ростов» – 1:1;

27.04.25 «Химки» – «Акрон» – 2:2;

20.04.25 «Зенит» – «Химки» – 1:0.

Личные встречи 42% (5) 17% (2) 42% (5) 18 Забитых мячей 13 1.5 В среднем за матч 1.08 5:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 28 тур Оренбург 1 : 1 Химки Россия. Кубок, 6 тур Оренбург 2 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 9 тур Химки 0 : 0 Оренбург Россия. Кубок, 1 тур Химки 1 : 0 Оренбург Россия. Премьер-лига, 16 тур Химки 2 : 0 Оренбург Россия. Премьер-лига, 8 тур Оренбург 3 : 1 Химки Россия. Кубок, 1/8 финала Оренбург 1 : 2 Химки Россия. ФНЛ, 31 тур Химки 0 : 1 Оренбург Россия. ФНЛ, 13 тур Оренбург 5 : 2 Химки Россия. ФНЛ, 44 тур Оренбург 3 : 0 Химки Россия. ФНЛ, 23 тур Оренбург 1 : 2 Химки Россия. ФНЛ, 4 тур Химки 2 : 1 Оренбург

Прогноз на матч «Оренбург» – «Химки»

Обе команды отчаянно нуждаются в очках: «Оренбург» борется за выживание, «Химки» – за то, чтобы не попасть в зону стыков. Ожидается упорный и осторожный матч, где шансов на голевые феерии немного. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.95.