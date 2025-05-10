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Прогноз на точный счет матча «Оренбург» – «Химки»: РПЛ, 10 мая 2025

10 мая 2025 13:52
Оренбург - Химки
10 мая 2025, суббота 14:30 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
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6.95
Прогноз — ничья 1:1
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В субботу, 10 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги состоится матч между «Оренбургом» и «Химками». Игра пройдeт на стадионе в Оренбурге, начало – в 14:30 (мск).

«Оренбург»

Оренбуржцы замыкает турнирную таблицу с 18 очками. В активе – 4 победы, 6 ничьих и 17 поражений. Разница мячей – 24:49. Шансы на спасение сохраняются, но для этого нужно брать очки в каждом оставшемся матче.

Последние матчи «Оренбурга» в РПЛ:

  • 03.05.25 «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1;
  • 27.04.25 «Крылья Советов» – «Оренбург» – 2:0;
  • 19.04.25 «Оренбург» – «Динамо» Махачкала – 2:1.

«Химки»

Химчане находятся на 12-м месте, набрав 25 очков. В активе 5 побед, 10 ничьих и 12 поражений, разница мячей – 31:48. Зона стыков рядом, поэтому очки в игре с прямым конкурентом особенно важны.

Последние матчи «Химок» в РПЛ:

  • 04.05.25 «Химки» – «Ростов» – 1:1;
  • 27.04.25 «Химки» – «Акрон» – 2:2;
  • 20.04.25 «Зенит» – «Химки» – 1:0.

Личные встречи
42% (5)
17% (2)
42% (5)
18
Забитых мячей
13
1.5
В среднем за матч
1.08
5:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
2 : 0
23.10.2024
Химки
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
0 : 0
22.09.2024
Оренбург
Россия. Кубок, 1 тур
Химки
1 : 0
31.07.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
2 : 0
04.11.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Оренбург
3 : 1
03.09.2022
Химки
Россия. Кубок, 1/8 финала
Оренбург
1 : 2
31.10.2019
Химки
Россия. ФНЛ, 31 тур
Химки
0 : 1
07.04.2018
Оренбург
Россия. ФНЛ, 13 тур
Оренбург
5 : 2
10.09.2017
Химки
Россия. ФНЛ, 44 тур
Оренбург
3 : 0
26.04.2012
Химки
Россия. ФНЛ, 23 тур
Оренбург
1 : 2
22.08.2011
Химки
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
2 : 1
18.04.2011
Оренбург
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Прогноз на матч «Оренбург» – «Химки»

Обе команды отчаянно нуждаются в очках: «Оренбург» борется за выживание, «Химки» – за то, чтобы не попасть в зону стыков. Ожидается упорный и осторожный матч, где шансов на голевые феерии немного. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.95.

6.95
Прогноз — ничья 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Химки Оренбург
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