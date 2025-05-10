В субботу, 10 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги состоится матч между «Оренбургом» и «Химками». Игра пройдeт на стадионе в Оренбурге, начало – в 14:30 (мск).
«Оренбург»
Оренбуржцы замыкает турнирную таблицу с 18 очками. В активе – 4 победы, 6 ничьих и 17 поражений. Разница мячей – 24:49. Шансы на спасение сохраняются, но для этого нужно брать очки в каждом оставшемся матче.
Последние матчи «Оренбурга» в РПЛ:
- 03.05.25 «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1;
- 27.04.25 «Крылья Советов» – «Оренбург» – 2:0;
- 19.04.25 «Оренбург» – «Динамо» Махачкала – 2:1.
«Химки»
Химчане находятся на 12-м месте, набрав 25 очков. В активе 5 побед, 10 ничьих и 12 поражений, разница мячей – 31:48. Зона стыков рядом, поэтому очки в игре с прямым конкурентом особенно важны.
Последние матчи «Химок» в РПЛ:
- 04.05.25 «Химки» – «Ростов» – 1:1;
- 27.04.25 «Химки» – «Акрон» – 2:2;
- 20.04.25 «Зенит» – «Химки» – 1:0.
Прогноз на матч «Оренбург» – «Химки»
Обе команды отчаянно нуждаются в очках: «Оренбург» борется за выживание, «Химки» – за то, чтобы не попасть в зону стыков. Ожидается упорный и осторожный матч, где шансов на голевые феерии немного. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.95.