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Прогноз на точный счет матча «Брест» – «Лилль»: Лига 1, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:54
Брест - Лилль
10 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
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6.5
Точный счет 1:2 в пользу «Лилля»
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10 мая на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» состоится матч 33-го тура Лиги 1, в котором «Брест» примет «Лилль». Хозяева стремятся сохранить место в топ-10, а гости продолжают борьбу за еврокубки. Обе команды в хорошей атакующей форме, что делает матч интересным с точки зрения результативности и непредсказуемости исхода.

«Брест»

«Брест» набрал 47 очков и занимает 9-е место. Последний матч завершился победой над «Монпелье» (1:0), что укрепило позиции команды в середине таблицы. Форвард Людовик Ажорк забил 13 мячей в 41 матче и остается ключевой фигурой атаки. «Брест» забивает в 6 последних играх и в среднем поражает ворота соперников 1.60 раза за матч, однако защита нестабильна – 11 пропущенных мячей в 5 играх говорят об уязвимости оборонительных порядков.

«Лилль»

«Лилль» занимает 5-е место с 57 очками и продолжает борьбу за попадание в еврокубки. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Марселем» (1:1), продлив серию без поражений до 4 матчей. Лидер атак Джонатан Дэвид забил 23 гола в 43 встречах, что подтверждает высокую результативность клуба. «Лилль» забивает в 6 последних матчах и в среднем отличается 1.80 раза за игру, демонстрируя сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне (5 пропущенных мячей в 5 турах).

Факты о командах:

«Брест»

  • Забивает в 6 последних матчах.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • Средняя результативность: 1.60 гола за игру (последние 5 игр).
  • Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за игру.

«Лилль»

  • Забивает в 6 последних матчах.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних игр.
  • Средняя результативность: 1.80 гола за игру (последние 5 игр).
  • Среднее количество пропущенных: 1.00 гол за игру.

Личные встречи
24% (4)
24% (4)
53% (9)
17
Забитых мячей
22
1
В среднем за матч
1.29
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
2 : 0
10.05.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
3 : 1
06.12.2024
Брест
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
1 : 1
17.03.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
22.10.2023
Брест
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2 : 1
24.02.2023
Брест
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
0 : 0
11.01.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 0
22.01.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 1
23.10.2021
Брест
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
14.02.2021
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3 : 2
08.11.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1 : 0
06.12.2019
Брест
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
1 : 2
31.03.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
1 : 0
10.11.2012
Брест
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
3 : 1
07.04.2012
Лилль
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
2 : 0
26.11.2011
Брест
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
1 : 2
19.03.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
3 : 1
07.11.2010
Брест
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Прогноз на матч «Брест» – «Лилль»

С учетом формы обеих команд можно ожидать матч с голами с обеих сторон. «Брест» играет активно дома, стабильно забивая, но часто ошибается в защите. «Лилль» демонстрирует стабильность и хорошую форму, особенно в атаке. В матче стоит ожидать упорной борьбы и обмена голами.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Лилля».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:2 в пользу «Лилля» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Лилль» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Победа «Лилль» – коэффициент 2.00

6.5
Точный счет 1:2 в пользу «Лилля»
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Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Лилль Брест
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