10 мая на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» состоится матч 33-го тура Лиги 1, в котором «Брест» примет «Лилль». Хозяева стремятся сохранить место в топ-10, а гости продолжают борьбу за еврокубки. Обе команды в хорошей атакующей форме, что делает матч интересным с точки зрения результативности и непредсказуемости исхода.
«Брест»
«Брест» набрал 47 очков и занимает 9-е место. Последний матч завершился победой над «Монпелье» (1:0), что укрепило позиции команды в середине таблицы. Форвард Людовик Ажорк забил 13 мячей в 41 матче и остается ключевой фигурой атаки. «Брест» забивает в 6 последних играх и в среднем поражает ворота соперников 1.60 раза за матч, однако защита нестабильна – 11 пропущенных мячей в 5 играх говорят об уязвимости оборонительных порядков.
«Лилль»
«Лилль» занимает 5-е место с 57 очками и продолжает борьбу за попадание в еврокубки. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Марселем» (1:1), продлив серию без поражений до 4 матчей. Лидер атак Джонатан Дэвид забил 23 гола в 43 встречах, что подтверждает высокую результативность клуба. «Лилль» забивает в 6 последних матчах и в среднем отличается 1.80 раза за игру, демонстрируя сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне (5 пропущенных мячей в 5 турах).
Факты о командах:
«Брест»
- Забивает в 6 последних матчах.
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
- Средняя результативность: 1.60 гола за игру (последние 5 игр).
- Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за игру.
«Лилль»
- Забивает в 6 последних матчах.
- Не проигрывает в 5 из 7 последних игр.
- Средняя результативность: 1.80 гола за игру (последние 5 игр).
- Среднее количество пропущенных: 1.00 гол за игру.
Прогноз на матч «Брест» – «Лилль»
С учетом формы обеих команд можно ожидать матч с голами с обеих сторон. «Брест» играет активно дома, стабильно забивая, но часто ошибается в защите. «Лилль» демонстрирует стабильность и хорошую форму, особенно в атаке. В матче стоит ожидать упорной борьбы и обмена голами.
Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Лилля».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:2 в пользу «Лилля» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Лилль» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Победа «Лилль» – коэффициент 2.00