10 мая на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» состоится матч 33-го тура Лиги 1, в котором «Брест» примет «Лилль». Хозяева стремятся сохранить место в топ-10, а гости продолжают борьбу за еврокубки. Обе команды в хорошей атакующей форме, что делает матч интересным с точки зрения результативности и непредсказуемости исхода.

«Брест»

«Брест» набрал 47 очков и занимает 9-е место. Последний матч завершился победой над «Монпелье» (1:0), что укрепило позиции команды в середине таблицы. Форвард Людовик Ажорк забил 13 мячей в 41 матче и остается ключевой фигурой атаки. «Брест» забивает в 6 последних играх и в среднем поражает ворота соперников 1.60 раза за матч, однако защита нестабильна – 11 пропущенных мячей в 5 играх говорят об уязвимости оборонительных порядков.

«Лилль»

«Лилль» занимает 5-е место с 57 очками и продолжает борьбу за попадание в еврокубки. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Марселем» (1:1), продлив серию без поражений до 4 матчей. Лидер атак Джонатан Дэвид забил 23 гола в 43 встречах, что подтверждает высокую результативность клуба. «Лилль» забивает в 6 последних матчах и в среднем отличается 1.80 раза за игру, демонстрируя сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне (5 пропущенных мячей в 5 турах).

Факты о командах:

«Брест»

Забивает в 6 последних матчах.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Средняя результативность: 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за игру.

«Лилль»

Забивает в 6 последних матчах.

Не проигрывает в 5 из 7 последних игр.

Средняя результативность: 1.80 гола за игру (последние 5 игр).

Среднее количество пропущенных: 1.00 гол за игру.

Личные встречи 24% (4) 24% (4) 53% (9) 17 Забитых мячей 22 1 В среднем за матч 1.29 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 33 тур Брест 2 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 14 тур Лилль 3 : 1 Брест Франция. Лига 1, 26 тур Брест 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 9 тур Лилль 1 : 0 Брест Франция. Лига 1, 25 тур Лилль 2 : 1 Брест Франция. Лига 1, 18 тур Брест 0 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 22 тур Брест 2 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 11 тур Лилль 1 : 1 Брест Франция. Лига 1, 25 тур Лилль 0 : 0 Брест Франция. Лига 1, 10 тур Брест 3 : 2 Лилль Франция. Лига 1, 17 тур Лилль 1 : 0 Брест Франция. Лига 1, 30 тур Брест 1 : 2 Лилль Франция. Лига 1, 12 тур Лилль 1 : 0 Брест Франция. Лига 1, 31 тур Брест 3 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 15 тур Лилль 2 : 0 Брест Франция. Лига 1, 28 тур Брест 1 : 2 Лилль Франция. Лига 1, 12 тур Лилль 3 : 1 Брест

Прогноз на матч «Брест» – «Лилль»

С учетом формы обеих команд можно ожидать матч с голами с обеих сторон. «Брест» играет активно дома, стабильно забивая, но часто ошибается в защите. «Лилль» демонстрирует стабильность и хорошую форму, особенно в атаке. В матче стоит ожидать упорной борьбы и обмена голами.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Лилля».

Рекомендованные ставки: