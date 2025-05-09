10 мая на стадионе «Портман Роуд» состоится матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Ипсвичем» и «Брентфордом». Обе команды имеют разные задачи: «Ипсвич» отчаянно сражается за выживание и находится в зоне вылета, тогда как «Брентфорд» уверенно расположился в топ-10 и показывает сильную игру в последних турах. Матч обещает быть результативным, учитывая атакующий стиль гостей и слабую оборону хозяев.

«Ипсвич»

«Ипсвич» после 35 туров занимает 18-е место с 22 очками и остаeтся одним из главных претендентов на вылет. Команда не может победить уже 5 матчей подряд и стабильно пропускает: 17 матчей кряду не удаeтся оставить ворота сухими. В последних 5 играх команда забила 5 голов (1.0 за игру), но пропустила целых 13 (2.6 за игру). Лиэм Делап с 12 голами остаeтся ключевой фигурой в атаке. Несмотря на старания, оборона команды продолжает оставаться самой уязвимой частью.

«Брентфорд»

«Брентфорд» набрал 52 очка после 35 туров и занимает 9-е место. Команда находится на отличном ходу, выиграв 3 матча подряд. В последних 5 встречах коллектив забил 11 мячей (2.2 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Лидером атаки остаeтся Йоан Висса с 19 голами за сезон. Команда демонстрирует мощную атакующую игру и уверенно чувствует себя даже в гостях, стабильно создавая моменты и реализуя их.

Факты о командах

«Ипсвич»

22 очка после 35 туров.

В среднем 1.0 гола забивает и 2.6 пропускает за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 17 матчах подряд.

Лиэм Делап – 12 голов.

«Брентфорд»

52 очка после 35 туров.

В среднем 2.2 гола забивает и 1.2 пропускает за матч (последние 5 игр).

Побеждает в 3 последних матчах.

Йоан Висса – 19 голов.

Личные встречи 17% (2) 33% (4) 50% (6) 15 Забитых мячей 20 1.25 В среднем за матч 1.67 4:2 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 36 тур Ипсвич Таун 0 : 1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 9 тур Брентфорд 4 : 3 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 41 тур Брентфорд 2 : 0 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 8 тур Ипсвич Таун 1 : 1 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 41 тур Брентфорд 1 : 0 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 4 тур Ипсвич Таун 2 : 0 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 35 тур Ипсвич Таун 1 : 1 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 2 тур Брентфорд 2 : 0 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 41 тур Ипсвич Таун 1 : 3 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 1 тур Брентфорд 2 : 2 Ипсвич Таун Англия. Чемпион-Лига, 36 тур Ипсвич Таун 1 : 1 Брентфорд Англия. Чемпион-Лига, 23 тур Брентфорд 2 : 4 Ипсвич Таун

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Брентфорд»

Сравнивая текущую форму команд, «Брентфорд» выглядит явным фаворитом благодаря своей атакующей мощи и серии побед. «Ипсвич» испытывает серьeзные проблемы в защите и вряд ли сможет сдержать натиск гостей. В то же время хозяева также способны поразить ворота соперника, учитывая их упорство в борьбе за выживание. Ожидается результативный матч, где «Брентфорд» добьeтся победы с преимуществом в один-два мяча.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Брентфорд».

Рекомендованные ставки