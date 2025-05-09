10 мая на стадионе «Портман Роуд» состоится матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Ипсвичем» и «Брентфордом». Обе команды имеют разные задачи: «Ипсвич» отчаянно сражается за выживание и находится в зоне вылета, тогда как «Брентфорд» уверенно расположился в топ-10 и показывает сильную игру в последних турах. Матч обещает быть результативным, учитывая атакующий стиль гостей и слабую оборону хозяев.
«Ипсвич»
«Ипсвич» после 35 туров занимает 18-е место с 22 очками и остаeтся одним из главных претендентов на вылет. Команда не может победить уже 5 матчей подряд и стабильно пропускает: 17 матчей кряду не удаeтся оставить ворота сухими. В последних 5 играх команда забила 5 голов (1.0 за игру), но пропустила целых 13 (2.6 за игру). Лиэм Делап с 12 голами остаeтся ключевой фигурой в атаке. Несмотря на старания, оборона команды продолжает оставаться самой уязвимой частью.
«Брентфорд»
«Брентфорд» набрал 52 очка после 35 туров и занимает 9-е место. Команда находится на отличном ходу, выиграв 3 матча подряд. В последних 5 встречах коллектив забил 11 мячей (2.2 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Лидером атаки остаeтся Йоан Висса с 19 голами за сезон. Команда демонстрирует мощную атакующую игру и уверенно чувствует себя даже в гостях, стабильно создавая моменты и реализуя их.
Факты о командах
«Ипсвич»
- 22 очка после 35 туров.
- В среднем 1.0 гола забивает и 2.6 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 17 матчах подряд.
- Лиэм Делап – 12 голов.
«Брентфорд»
- 52 очка после 35 туров.
- В среднем 2.2 гола забивает и 1.2 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Побеждает в 3 последних матчах.
- Йоан Висса – 19 голов.
Прогноз на матч «Ипсвич» – «Брентфорд»
Сравнивая текущую форму команд, «Брентфорд» выглядит явным фаворитом благодаря своей атакующей мощи и серии побед. «Ипсвич» испытывает серьeзные проблемы в защите и вряд ли сможет сдержать натиск гостей. В то же время хозяева также способны поразить ворота соперника, учитывая их упорство в борьбе за выживание. Ожидается результативный матч, где «Брентфорд» добьeтся победы с преимуществом в один-два мяча.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Брентфорд».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 3:1 в пользу «Брентфорда» – коэффициент 7.50
- Победа «Брентфорд» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Брентфорд» больше 1.5 – коэффициент 1.90