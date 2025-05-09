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Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Брентфорд»: Премьер-лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:18
Ипсвич Таун - Брентфорд
10 мая 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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7.5
Точный счёт 3:1 в пользу «Брентфорда»
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10 мая на стадионе «Портман Роуд» состоится матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Ипсвичем» и «Брентфордом». Обе команды имеют разные задачи: «Ипсвич» отчаянно сражается за выживание и находится в зоне вылета, тогда как «Брентфорд» уверенно расположился в топ-10 и показывает сильную игру в последних турах. Матч обещает быть результативным, учитывая атакующий стиль гостей и слабую оборону хозяев.

«Ипсвич»

«Ипсвич» после 35 туров занимает 18-е место с 22 очками и остаeтся одним из главных претендентов на вылет. Команда не может победить уже 5 матчей подряд и стабильно пропускает: 17 матчей кряду не удаeтся оставить ворота сухими. В последних 5 играх команда забила 5 голов (1.0 за игру), но пропустила целых 13 (2.6 за игру). Лиэм Делап с 12 голами остаeтся ключевой фигурой в атаке. Несмотря на старания, оборона команды продолжает оставаться самой уязвимой частью.

«Брентфорд»

«Брентфорд» набрал 52 очка после 35 туров и занимает 9-е место. Команда находится на отличном ходу, выиграв 3 матча подряд. В последних 5 встречах коллектив забил 11 мячей (2.2 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Лидером атаки остаeтся Йоан Висса с 19 голами за сезон. Команда демонстрирует мощную атакующую игру и уверенно чувствует себя даже в гостях, стабильно создавая моменты и реализуя их.

Факты о командах

«Ипсвич»

  • 22 очка после 35 туров.
  • В среднем 1.0 гола забивает и 2.6 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 17 матчах подряд.
  • Лиэм Делап – 12 голов.

«Брентфорд»

  • 52 очка после 35 туров.
  • В среднем 2.2 гола забивает и 1.2 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Йоан Висса – 19 голов.

Личные встречи
17% (2)
33% (4)
50% (6)
15
Забитых мячей
20
1.25
В среднем за матч
1.67
4:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
10.05.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
4 : 3
26.10.2024
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Брентфорд
2 : 0
10.04.2019
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.09.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Брентфорд
1 : 0
07.04.2018
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
19.08.2017
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
04.03.2017
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брентфорд
2 : 0
13.08.2016
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ипсвич Таун
1 : 3
09.04.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
2 : 2
08.08.2015
Ипсвич Таун
Англия. Чемпион-Лига, 36 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
07.03.2015
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 23 тур
Брентфорд
2 : 4
26.12.2014
Ипсвич Таун
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Прогноз на матч «Ипсвич» – «Брентфорд»

Сравнивая текущую форму команд, «Брентфорд» выглядит явным фаворитом благодаря своей атакующей мощи и серии побед. «Ипсвич» испытывает серьeзные проблемы в защите и вряд ли сможет сдержать натиск гостей. В то же время хозяева также способны поразить ворота соперника, учитывая их упорство в борьбе за выживание. Ожидается результативный матч, где «Брентфорд» добьeтся победы с преимуществом в один-два мяча.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Брентфорд».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Брентфорда» – коэффициент 7.50
  • Победа «Брентфорд» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Брентфорд» больше 1.5 – коэффициент 1.90

7.5
Точный счёт 3:1 в пользу «Брентфорда»
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Брентфорд Ипсвич Таун
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