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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ипсвич Таун
Брентфорд - Ипсвич Таун: обзор матча 26 октября 2024
Брентфорд
26.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 3
Завершен
Ипсвич Таун
44'
Й. Висса
45+1'
Г. Кларк (АГ)
51'
Б. Мбемо (П)
90+6'
Б. Мбемо
28'
С. Шмодикс
31'
Д. Херст
86'
Л. Делап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ипсвич Таун
ГОЛ! 4:3!
Б. Мбемо
Пас отдал
М. Расмуссен
90'
+6
90'
+1
Замена
К. Таунсенд
️️️️
Й. Каюсте
86'
ГОЛ! 3:3!
Л. Делап
Пас отдал
Л. Дэвис
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Льюис-Поттер
81'
Замена
М. Йенсен
️️️️
К. Нергор
78'
Замена
К. Шаде
️️️️
М. Дамсгор
77'
73'
Замена
Л. Вулфенден
️️️️
К. Чаплин
73'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Шмодикс
73'
Замена
Л. Делап
️️️️
Д. Херст
69'
Вторая желтая
Г. Кларк
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Мбемо
51'
49'
Желтая карточка
Г. Кларк
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Г. Кларк
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Й. Висса
Пас отдал
В. Янельт
44'
42'
Желтая карточка
Л. Дэвис
35'
Замена
У. Бернс
️️️️
Ч. Огбене
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Херст
Пас отдал
К. Чаплин
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Д. Херст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Сэмми Шмодикс
АП
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Конор Чаплин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
4
ван ден Берг
22
Коллинс
2
Пайннок
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
9
Висса
24
Дамсгор
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
4-2-2-2
49
Мурич
26
О'Ши
4
Кларк
15
Берджесс
3
Дэвис
2
Каюсте
27
Филлипс
11
Шмодикс
27
Огбене
8
Чаплин
15
Херст
23
Нергор
8
Йенсен
8
Йенсен
23
Нергор
23
Льюис-Поттер
14
Карвалью
14
Карвалью
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
7
Шаде
7
Шаде
24
Дамсгор
2
Каюсте
22
Таунсенд
22
Таунсенд
2
Каюсте
8
Чаплин
26
Вулфенден
26
Вулфенден
8
Чаплин
11
Шмодикс
47
Кларк
47
Кларк
11
Шмодикс
27
Огбене
7
Бернс
7
Бернс
27
Огбене
15
Херст
19
Делап
19
Делап
15
Херст
Остались в запасе
Брентфорд
Ипсвич Таун
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
28
Кристиан Уолтон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Брентфорд - Ипсвич Таун
1
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
551
289
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
3.94
1.36
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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