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«Химки» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2025 с коэффициентом 3.56

03 мая 2025 13:18
Химки - Ростов
04 мая 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
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3.56
ничья, коэффициент – 3.56
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4 мая 2025 года в 19:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» будут принимать «Ростов».

«Химки»

Подмосковная команда в энный раз столкнулась с финансовыми проблемами. Дошло до того, что основа угрожала бойкотом, но «пожар» удалось потушить и разрешить конфликт хотя бы локально.

Невзирая на очевидные преграды, «Химки» по-прежнему идут вне зоны вылета и вне зоны стыковых матчей. Впрочем, преимущество перед «стыками» минимальное – всего лишь один зачетный балл.

Последние три игры:

  • Химки – Акрон 2:2
  • Зенит – Химки 1:0
  • Химки – Крылья Советов 1:3

«Ростов»

Дончане отправляются на очередной выезд в приподнятом настроении. На неделе «желто-синие» «грохнули» «Локомотив» в рамках «пути регионов» Кубка России и продвинулись в следующий раунд, где теперь сыграют со «Спартаком».

Что касается обстановки в РПЛ, то тут у «желто-синих» нет никаких задач. Команда идет на восьмой строчке и давно не претендует на высокие места.

Последние три игры:

  • Локомотив – Ростов 0:2
  • Ростов – Локомотив 1:1
  • Факел – Ростов 0:2

Личные встречи
20% (3)
33% (5)
47% (7)
12
Забитых мячей
18
0.8
В среднем за матч
1.2
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 1
09.11.2024
Химки
Россия. Кубок, 5 тур
Химки
2 : 2
02.10.2024
Ростов
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
3 : 1
13.08.2024
Химки
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Химки
0 : 0
02.04.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
0 : 1
19.03.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ростов
1 : 0
31.07.2022
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
2 : 1
14.05.2022
Химки
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Химки
1 : 1
08.08.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1 : 0
12.03.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0 : 2
25.10.2020
Химки
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
2 : 0
09.08.2009
Химки
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Химки
0 : 1
03.04.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Химки
1 : 0
21.09.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
1 : 1
19.05.2007
Химки
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Прогноз на матч «Химки» – «Ростов»

Хозяевам кровь из носу нужны очки, тогда как «Ростов» просто доигрывает сезон. Считаем, что «Химки» будут упираться и очевидно попробуют как минимум не уступить. Попытаем удачу с хорошим кефом, и выберем ставку на мировой исход.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.56

3.56
ничья, коэффициент – 3.56
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Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Ростов Химки
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