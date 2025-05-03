4 мая 2025 года в 19:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» будут принимать «Ростов».

«Химки»

Подмосковная команда в энный раз столкнулась с финансовыми проблемами. Дошло до того, что основа угрожала бойкотом, но «пожар» удалось потушить и разрешить конфликт хотя бы локально.

Невзирая на очевидные преграды, «Химки» по-прежнему идут вне зоны вылета и вне зоны стыковых матчей. Впрочем, преимущество перед «стыками» минимальное – всего лишь один зачетный балл.

Последние три игры:

Химки – Акрон 2:2

Зенит – Химки 1:0

Химки – Крылья Советов 1:3

«Ростов»

Дончане отправляются на очередной выезд в приподнятом настроении. На неделе «желто-синие» «грохнули» «Локомотив» в рамках «пути регионов» Кубка России и продвинулись в следующий раунд, где теперь сыграют со «Спартаком».

Что касается обстановки в РПЛ, то тут у «желто-синих» нет никаких задач. Команда идет на восьмой строчке и давно не претендует на высокие места.

Последние три игры:

Локомотив – Ростов 0:2

Ростов – Локомотив 1:1

Факел – Ростов 0:2

Личные встречи 20% (3) 33% (5) 47% (7) 12 Забитых мячей 18 0.8 В среднем за матч 1.2 2:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Премьер-лига, 27 тур Химки 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 15 тур Ростов 3 : 1 Химки Россия. Кубок, 5 тур Химки 2 : 2 Ростов Россия. Кубок, 2 тур Ростов 3 : 1 Химки Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап Химки 0 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 20 тур Химки 0 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 3 тур Ростов 1 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 29 тур Ростов 2 : 1 Химки Россия. Премьер-лига, 3 тур Химки 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 22 тур Химки 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 12 тур Ростов 0 : 2 Химки Россия. Премьер-лига, 17 тур Ростов 2 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 3 тур Химки 0 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 24 тур Химки 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 10 тур Ростов 1 : 1 Химки

Прогноз на матч «Химки» – «Ростов»

Хозяевам кровь из носу нужны очки, тогда как «Ростов» просто доигрывает сезон. Считаем, что «Химки» будут упираться и очевидно попробуют как минимум не уступить. Попытаем удачу с хорошим кефом, и выберем ставку на мировой исход.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.56