4 мая 2025 года в 19:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» будут принимать «Ростов».
«Химки»
Подмосковная команда в энный раз столкнулась с финансовыми проблемами. Дошло до того, что основа угрожала бойкотом, но «пожар» удалось потушить и разрешить конфликт хотя бы локально.
Невзирая на очевидные преграды, «Химки» по-прежнему идут вне зоны вылета и вне зоны стыковых матчей. Впрочем, преимущество перед «стыками» минимальное – всего лишь один зачетный балл.
Последние три игры:
- Химки – Акрон 2:2
- Зенит – Химки 1:0
- Химки – Крылья Советов 1:3
«Ростов»
Дончане отправляются на очередной выезд в приподнятом настроении. На неделе «желто-синие» «грохнули» «Локомотив» в рамках «пути регионов» Кубка России и продвинулись в следующий раунд, где теперь сыграют со «Спартаком».
Что касается обстановки в РПЛ, то тут у «желто-синих» нет никаких задач. Команда идет на восьмой строчке и давно не претендует на высокие места.
Последние три игры:
- Локомотив – Ростов 0:2
- Ростов – Локомотив 1:1
- Факел – Ростов 0:2
Прогноз на матч «Химки» – «Ростов»
Хозяевам кровь из носу нужны очки, тогда как «Ростов» просто доигрывает сезон. Считаем, что «Химки» будут упираться и очевидно попробуют как минимум не уступить. Попытаем удачу с хорошим кефом, и выберем ставку на мировой исход.
Прогноз: ничья, коэффициент – 3.56