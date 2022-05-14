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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Химки
Ростов - Химки: обзор матча 14 мая 2022
Ростов
14.05.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Химки
12'
Р. Тугарев
17'
Д. Полоз
90+5'
Р. Мирзов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Химки
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Р. Мирзов
90'
+4
Желтая карточка
Г. Григалава
78'
Замена
А. Долгов
️️️️
И. Кухарчук
Замена
М. Турищев
️️️️
Е. Голенков
68'
68'
Замена
Н. Главчич
️️️️
Б. Магомедов
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Лангович
61'
Замена
А. Мухин
️️️️
И. Калинин
60'
Желтая карточка
А. Лангович
49'
46'
Замена
А. Филин
️️️️
З. Волков
46'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
А. Руденко
Желтая карточка
И. Калинин
43'
Желтая карточка
Х. Байрамян
32'
23'
Желтая карточка
Б. Идову
21'
Желтая карточка
К. Боженов
ГОЛ! 2:0!
Д. Полоз
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. Тугарев
Пас отдал
Д. Полоз
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Максим Турищев
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
4-1-3-2
30
Песьяков
13
Калинин
87
Лангович
55
Осипенко
45
Сильянов
15
Глебов
7
Полоз
19
Байрамян
8
Тугарев
69
Голенков
10
Щетинин
3-2-1-3-1
22
Лантратов
15
Тихий
20
Волков
88
Григалава
87
Боженов
30
Идову
88
Глушаков
44
Кухарчук
97
Магомедов
19
Руденко
27
Мирзов
13
Калинин
29
Мухин
29
Мухин
13
Калинин
87
Лангович
43
Терентьев
43
Терентьев
87
Лангович
69
Голенков
7
Турищев
7
Турищев
69
Голенков
20
Волков
25
Филин
25
Филин
20
Волков
97
Магомедов
35
Главчич
35
Главчич
97
Магомедов
19
Руденко
6
Лоуренс
6
Лоуренс
19
Руденко
44
Кухарчук
11
Долгов
11
Долгов
44
Кухарчук
Остались в запасе
Ростов
Химки
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Химки
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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