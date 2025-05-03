4 мая на «Групама Стэдиум» «Лион» примет «Ланс» в матче 32-го тура Лиги 1. Оба клуба ведут борьбу за попадание в еврокубки, и эта встреча обещает стать одной из ключевых на финише сезона. «Лион» занимает 6-е место с 54 очками, демонстрируя яркую атакующую игру, но часто допуская ошибки в обороне. «Ланс», располагающийся на 8-й позиции с 45 очками, потерял форму в последних турах, проиграв несколько важных матчей. Учитывая атакующий стиль «Лиона» и нестабильность «Ланса» в защите, ожидается результативное противостояние, где хозяева будут фаворитами.
«Лион»
«Лион» показывает впечатляющую результативность, забив 14 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.80 за игру). Александр Ляказетт продолжает оставаться ключевой фигурой атаки с 17 голами в 40 матчах. Команда не проигрывает дома 6 матчей подряд и обязательно забивает в последних 13 турах. Однако оборона остаeтся уязвимой: в 8 последних матчах «Лион» неизменно пропускал, в среднем по 2.20 гола за игру за последние 5 встреч. Такой баланс атаки и обороны делает команду предсказуемо открытой, особенно на домашнем поле.
«Ланс»
Форма «Ланса» оставляет желать лучшего: поражения в двух последних матчах с общим счетом 0:6 и всего 4 гола за последние 5 игр (0.80 в среднем). Мбала Нзола, забивший 6 голов в 23 матчах, остаeтся главной надеждой команды. «Ланс» пропускает в 3 турах подряд, а за последние 5 матчей оборона пропустила 8 мячей (в среднем 1.60). Команда явно испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, особенно на выезде.
Факты о командах
«Лион»
- Забивает в 18 последних матчах
- Не проигрывает в 6 последних матчах дома
- Забивает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
«Ланс»
- Пропускает в 3 последних матчах
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в 8 из 10 последних матчей против этого соперника
Прогноз на матч «Лион» – «Ланс»
С учeтом статистики, «Лион» выглядит явным фаворитом за счeт мощной атаки и уверенной домашней серии. Несмотря на слабую оборону, хозяева регулярно забивают по два и более мяча даже сильным соперникам. «Ланс» же пребывает в игровом спаде, что особенно сказывается на выезде. В этой ситуации логично ожидать победы «Лиона» с преимущественным контролем мяча и как минимум двумя забитыми голами.
- Точный счет 2:1 в пользу «Лиона» – коэффициент 7.00
- Победа «Лион» – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Лион» больше 1.5 – коэффициент 1.70