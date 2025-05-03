4 мая на «Групама Стэдиум» «Лион» примет «Ланс» в матче 32-го тура Лиги 1. Оба клуба ведут борьбу за попадание в еврокубки, и эта встреча обещает стать одной из ключевых на финише сезона. «Лион» занимает 6-е место с 54 очками, демонстрируя яркую атакующую игру, но часто допуская ошибки в обороне. «Ланс», располагающийся на 8-й позиции с 45 очками, потерял форму в последних турах, проиграв несколько важных матчей. Учитывая атакующий стиль «Лиона» и нестабильность «Ланса» в защите, ожидается результативное противостояние, где хозяева будут фаворитами.

«Лион»

«Лион» показывает впечатляющую результативность, забив 14 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.80 за игру). Александр Ляказетт продолжает оставаться ключевой фигурой атаки с 17 голами в 40 матчах. Команда не проигрывает дома 6 матчей подряд и обязательно забивает в последних 13 турах. Однако оборона остаeтся уязвимой: в 8 последних матчах «Лион» неизменно пропускал, в среднем по 2.20 гола за игру за последние 5 встреч. Такой баланс атаки и обороны делает команду предсказуемо открытой, особенно на домашнем поле.

«Ланс»

Форма «Ланса» оставляет желать лучшего: поражения в двух последних матчах с общим счетом 0:6 и всего 4 гола за последние 5 игр (0.80 в среднем). Мбала Нзола, забивший 6 голов в 23 матчах, остаeтся главной надеждой команды. «Ланс» пропускает в 3 турах подряд, а за последние 5 матчей оборона пропустила 8 мячей (в среднем 1.60). Команда явно испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, особенно на выезде.

Факты о командах

«Лион»

Забивает в 18 последних матчах

Не проигрывает в 6 последних матчах дома

Забивает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Ланс»

Пропускает в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 8 из 10 последних матчей против этого соперника

Личные встречи 50% (10) 15% (3) 35% (7) 30 Забитых мячей 24 1.5 В среднем за матч 1.2 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 32 тур Лион 1 : 2 Ланс Франция. Лига 1, 4 тур Ланс 0 : 0 Лион Франция. Лига 1, 24 тур Лион 0 : 3 Ланс Франция. Лига 1, 14 тур Ланс 3 : 2 Лион Франция. Лига 1, 23 тур Лион 2 : 1 Ланс Франция. Лига 1, 9 тур Ланс 1 : 0 Лион Франция. Лига 1, 25 тур Ланс 1 : 1 Лион Франция. Лига 1, 12 тур Лион 2 : 1 Ланс Франция. Лига 1, 31 тур Ланс 1 : 1 Лион Франция. Лига 1, 18 тур Лион 3 : 2 Ланс Франция. Лига 1, 21 тур Ланс 0 : 2 Лион Франция. Кубок, 1/32 финала Ланс 2 : 3 Лион Франция. Лига 1, 3 тур Лион 0 : 1 Ланс Франция. Кубок, 1/8 финала Лион 1 : 2 Ланс Франция. Лига 1, 30 тур Лион 3 : 0 Ланс Франция. Лига 1, 14 тур Ланс 1 : 3 Лион Франция. Лига 1, 24 тур Лион 1 : 0 Ланс Франция. Лига 1, 8 тур Ланс 0 : 2 Лион Франция. Лига 1, 21 тур Ланс 3 : 0 Лион Франция. Лига 1, 3 тур Лион 3 : 0 Ланс

Прогноз на матч «Лион» – «Ланс»

С учeтом статистики, «Лион» выглядит явным фаворитом за счeт мощной атаки и уверенной домашней серии. Несмотря на слабую оборону, хозяева регулярно забивают по два и более мяча даже сильным соперникам. «Ланс» же пребывает в игровом спаде, что особенно сказывается на выезде. В этой ситуации логично ожидать победы «Лиона» с преимущественным контролем мяча и как минимум двумя забитыми голами.