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Прогноз на точный счет матча «Лион» – «Ланс»: Лига 1, 4 мая 2025

03 мая 2025 10:53
Лион - Ланс
04 мая 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 32 тур
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7.0
Точный счет 2:1 в пользу «Лиона»
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4 мая на «Групама Стэдиум» «Лион» примет «Ланс» в матче 32-го тура Лиги 1. Оба клуба ведут борьбу за попадание в еврокубки, и эта встреча обещает стать одной из ключевых на финише сезона. «Лион» занимает 6-е место с 54 очками, демонстрируя яркую атакующую игру, но часто допуская ошибки в обороне. «Ланс», располагающийся на 8-й позиции с 45 очками, потерял форму в последних турах, проиграв несколько важных матчей. Учитывая атакующий стиль «Лиона» и нестабильность «Ланса» в защите, ожидается результативное противостояние, где хозяева будут фаворитами.

«Лион»

«Лион» показывает впечатляющую результативность, забив 14 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.80 за игру). Александр Ляказетт продолжает оставаться ключевой фигурой атаки с 17 голами в 40 матчах. Команда не проигрывает дома 6 матчей подряд и обязательно забивает в последних 13 турах. Однако оборона остаeтся уязвимой: в 8 последних матчах «Лион» неизменно пропускал, в среднем по 2.20 гола за игру за последние 5 встреч. Такой баланс атаки и обороны делает команду предсказуемо открытой, особенно на домашнем поле.

«Ланс»

Форма «Ланса» оставляет желать лучшего: поражения в двух последних матчах с общим счетом 0:6 и всего 4 гола за последние 5 игр (0.80 в среднем). Мбала Нзола, забивший 6 голов в 23 матчах, остаeтся главной надеждой команды. «Ланс» пропускает в 3 турах подряд, а за последние 5 матчей оборона пропустила 8 мячей (в среднем 1.60). Команда явно испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, особенно на выезде.

Факты о командах

«Лион»

  • Забивает в 18 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 последних матчах дома
  • Забивает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Ланс»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей против этого соперника

Личные встречи
50% (10)
15% (3)
35% (7)
30
Забитых мячей
24
1.5
В среднем за матч
1.2
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
1 : 2
04.05.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
0 : 3
03.03.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
3 : 2
02.12.2023
Лион
Франция. Лига 1, 23 тур
Лион
2 : 1
12.02.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
1 : 0
02.10.2022
Лион
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
1 : 1
19.02.2022
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2 : 1
30.10.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1 : 1
03.04.2021
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3 : 2
06.01.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
0 : 2
17.01.2015
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 3
04.01.2015
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
0 : 1
24.08.2014
Ланс
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лион
1 : 2
13.02.2014
Ланс
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
3 : 0
10.04.2011
Ланс
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
1 : 3
21.11.2010
Лион
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
1 : 0
13.02.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
0 : 2
03.10.2009
Лион
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
3 : 0
20.01.2008
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 0
29.09.2007
Ланс
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Прогноз на матч «Лион» – «Ланс»

С учeтом статистики, «Лион» выглядит явным фаворитом за счeт мощной атаки и уверенной домашней серии. Несмотря на слабую оборону, хозяева регулярно забивают по два и более мяча даже сильным соперникам. «Ланс» же пребывает в игровом спаде, что особенно сказывается на выезде. В этой ситуации логично ожидать победы «Лиона» с преимущественным контролем мяча и как минимум двумя забитыми голами.

  • Точный счет 2:1 в пользу «Лиона» – коэффициент 7.00
  • Победа «Лион» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Лион» больше 1.5 – коэффициент 1.70

7.0
Точный счет 2:1 в пользу «Лиона»
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Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Ланс Лион
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