2 мая на стадионе «Corendon Airlines Park» состоится матч 34-го тура Суперлиги Турции между «Антальяспором» и «Коньяспором». Команды находятся в середине турнирной таблицы, сохраняя амбиции на финиш в верхней еe части. «Антальяспор» попытается воспользоваться преимуществом домашнего поля, а «Коньяспор» продолжить свою победную серию. Встреча обещает быть упорной и результативной.
«Антальяспор»
«Антальяспор» занимает 13-е место с 40 очками после 31 тура. В последних пяти матчах команда забила 4 мяча, пропустив при этом 8 (в среднем 1.60 за игру). Коллектив демонстрирует нестабильную игру, чередуя победы и поражения. Лидер атаки – Адольфо Гайч, оформивший 8 голов в 34 матчах, однако в последних играх форварду не всегда удаeтся реализовывать моменты. Дома «Антальяспор» чувствует себя увереннее: победы над «Самсунспором» и «Аланьяспором» с одинаковым счeтом 2:1 подтверждают это. Несмотря на проблемы в обороне, команда регулярно создаeт моменты у чужих ворот.
«Коньяспор»
«Коньяспор» идeт на 9-м месте, набрав 43 очка за 32 тура. Команда находится на хорошем ходу – три победы подряд в Суперлиге, каждая из которых сопровождалась голами. В последних пяти матчах забито 8 мячей (в среднем 1.60 за игру), при этом пропущено 9 (1.80 за игру). Лидер нападения – Блаж Крамер, отметившийся 12 голами в 31 игре. «Коньяспор» опасен в атаке, но допускает ошибки в обороне, что отражается на высокой пропускаемости. Коллектив будет стремиться развить успешную серию и улучшить позиции в таблице.
Факты о командах
«Антальяспор»
- Побеждает в 3 последних матчах дома
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
- Забивает в 4 последних матчах против «Коньяспора»
«Коньяспор»
- Побеждает в 3 последних матчах Суперлиги
- Забивает в 4 последних матчах
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Антальяспор» – «Коньяспор»
Форма «Коньяспора» внушает доверие – команда одержала три победы подряд и стабильно забивает, несмотря на проблемы в обороне. «Антальяспор» же чередует удачные и неудачные результаты, но дома играет уверенно. Оборона обеих команд оставляет вопросы, что повышает вероятность результативного матча. Принимая во внимание атакующую активность гостей и хорошую статистику «Антальяспора» на своeм поле, можно ожидать, что обе команды отметятся голами. Вероятно, «Коньяспор» сможет избежать поражения, учитывая текущую форму.
Рекомендованные ставки
- Победа «Коньяспора» – коэффициент 2.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Коньяспора» больше 1.0 – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00