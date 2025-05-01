2 мая на стадионе «Corendon Airlines Park» состоится матч 34-го тура Суперлиги Турции между «Антальяспором» и «Коньяспором». Команды находятся в середине турнирной таблицы, сохраняя амбиции на финиш в верхней еe части. «Антальяспор» попытается воспользоваться преимуществом домашнего поля, а «Коньяспор» продолжить свою победную серию. Встреча обещает быть упорной и результативной.

«Антальяспор»

«Антальяспор» занимает 13-е место с 40 очками после 31 тура. В последних пяти матчах команда забила 4 мяча, пропустив при этом 8 (в среднем 1.60 за игру). Коллектив демонстрирует нестабильную игру, чередуя победы и поражения. Лидер атаки – Адольфо Гайч, оформивший 8 голов в 34 матчах, однако в последних играх форварду не всегда удаeтся реализовывать моменты. Дома «Антальяспор» чувствует себя увереннее: победы над «Самсунспором» и «Аланьяспором» с одинаковым счeтом 2:1 подтверждают это. Несмотря на проблемы в обороне, команда регулярно создаeт моменты у чужих ворот.

«Коньяспор»

«Коньяспор» идeт на 9-м месте, набрав 43 очка за 32 тура. Команда находится на хорошем ходу – три победы подряд в Суперлиге, каждая из которых сопровождалась голами. В последних пяти матчах забито 8 мячей (в среднем 1.60 за игру), при этом пропущено 9 (1.80 за игру). Лидер нападения – Блаж Крамер, отметившийся 12 голами в 31 игре. «Коньяспор» опасен в атаке, но допускает ошибки в обороне, что отражается на высокой пропускаемости. Коллектив будет стремиться развить успешную серию и улучшить позиции в таблице.

Факты о командах

«Антальяспор»

Побеждает в 3 последних матчах дома

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах против «Коньяспора»

«Коньяспор»

Побеждает в 3 последних матчах Суперлиги

Забивает в 4 последних матчах

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи 13% (3) 65% (15) 22% (5) 21 Забитых мячей 26 0.91 В среднем за матч 1.13 3:2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 3:3 Турция. Суперлига, 15 тур Коньяспор 1 : 1 Антальяспор Турция. Суперлига, 21 тур Коньяспор 1 : 1 Антальяспор Турция. Суперлига, 2 тур Антальяспор 1 : 1 Коньяспор Турция. Суперлига, 28 тур Коньяспор 1 : 1 Антальяспор Турция. Суперлига, 9 тур Антальяспор 1 : 1 Коньяспор Турция. Суперлига, 36 тур Антальяспор 3 : 2 Коньяспор Турция. Суперлига, 17 тур Коньяспор 1 : 0 Антальяспор Турция. Суперлига, 42 тур Антальяспор 0 : 0 Коньяспор Турция. Суперлига, 21 тур Коньяспор 0 : 0 Антальяспор Турция. Суперлига, 20 тур Антальяспор 0 : 0 Коньяспор Турция. Суперлига, 3 тур Коньяспор 2 : 2 Антальяспор Турция. Суперлига, 19 тур Коньяспор 2 : 0 Антальяспор Турция. Суперлига, 2 тур Антальяспор 3 : 3 Коньяспор Турция. Суперлига, 29 тур Антальяспор 0 : 0 Коньяспор Турция. Суперлига, 12 тур Коньяспор 1 : 1 Антальяспор Турция. Суперлига, 20 тур Коньяспор 1 : 1 Антальяспор Турция. Суперлига, 3 тур Антальяспор 1 : 3 Коньяспор Турция. Суперлига, 31 тур Антальяспор 1 : 0 Коньяспор Турция. Суперлига, 14 тур Коньяспор 3 : 2 Антальяспор Турция. Супер-Лига, 28 тур Антальяспор 1 : 1 Коньяспор Турция. Супер-Лига, 11 тур Коньяспор 2 : 0 Антальяспор Турция. Супер-Лига, 26 тур Коньяспор 0 : 0 Антальяспор Турция. Супер-Лига, 9 тур Антальяспор 1 : 0 Коньяспор

Прогноз на матч «Антальяспор» – «Коньяспор»

Форма «Коньяспора» внушает доверие – команда одержала три победы подряд и стабильно забивает, несмотря на проблемы в обороне. «Антальяспор» же чередует удачные и неудачные результаты, но дома играет уверенно. Оборона обеих команд оставляет вопросы, что повышает вероятность результативного матча. Принимая во внимание атакующую активность гостей и хорошую статистику «Антальяспора» на своeм поле, можно ожидать, что обе команды отметятся голами. Вероятно, «Коньяспор» сможет избежать поражения, учитывая текущую форму.

Рекомендованные ставки