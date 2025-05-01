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«Антальяспор» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.85

01 мая 2025 9:11
Антальяспор - Коньяспор
02 мая 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 34 тур
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2.45
Победа «Коньяспора» – коэффициент 2.45
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2 мая на стадионе «Corendon Airlines Park» состоится матч 34-го тура Суперлиги Турции между «Антальяспором» и «Коньяспором». Команды находятся в середине турнирной таблицы, сохраняя амбиции на финиш в верхней еe части. «Антальяспор» попытается воспользоваться преимуществом домашнего поля, а «Коньяспор» продолжить свою победную серию. Встреча обещает быть упорной и результативной.

«Антальяспор»

«Антальяспор» занимает 13-е место с 40 очками после 31 тура. В последних пяти матчах команда забила 4 мяча, пропустив при этом 8 (в среднем 1.60 за игру). Коллектив демонстрирует нестабильную игру, чередуя победы и поражения. Лидер атаки – Адольфо Гайч, оформивший 8 голов в 34 матчах, однако в последних играх форварду не всегда удаeтся реализовывать моменты. Дома «Антальяспор» чувствует себя увереннее: победы над «Самсунспором» и «Аланьяспором» с одинаковым счeтом 2:1 подтверждают это. Несмотря на проблемы в обороне, команда регулярно создаeт моменты у чужих ворот.

«Коньяспор»

«Коньяспор» идeт на 9-м месте, набрав 43 очка за 32 тура. Команда находится на хорошем ходу – три победы подряд в Суперлиге, каждая из которых сопровождалась голами. В последних пяти матчах забито 8 мячей (в среднем 1.60 за игру), при этом пропущено 9 (1.80 за игру). Лидер нападения – Блаж Крамер, отметившийся 12 голами в 31 игре. «Коньяспор» опасен в атаке, но допускает ошибки в обороне, что отражается на высокой пропускаемости. Коллектив будет стремиться развить успешную серию и улучшить позиции в таблице.

Факты о командах

«Антальяспор»

  • Побеждает в 3 последних матчах дома
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах против «Коньяспора»

«Коньяспор»

  • Побеждает в 3 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
13% (3)
65% (15)
22% (5)
21
Забитых мячей
26
0.91
В среднем за матч
1.13
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
07.12.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Антальяспор
1 : 1
18.08.2023
Коньяспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
1 : 1
07.04.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Антальяспор
1 : 1
08.10.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Антальяспор
3 : 2
09.05.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 0
18.12.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Антальяспор
0 : 0
15.05.2021
Коньяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
0 : 0
24.01.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
0 : 0
01.02.2020
Коньяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
2 : 2
31.08.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Коньяспор
2 : 0
27.01.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Антальяспор
3 : 3
18.08.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Антальяспор
0 : 0
15.04.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
1 : 1
18.11.2017
Антальяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Коньяспор
1 : 1
12.02.2017
Антальяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
1 : 3
11.09.2016
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Антальяспор
1 : 0
01.05.2016
Коньяспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Коньяспор
3 : 2
05.12.2015
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Антальяспор
1 : 1
05.04.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Коньяспор
2 : 0
10.11.2013
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Коньяспор
0 : 0
19.03.2011
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Антальяспор
1 : 0
23.10.2010
Коньяспор
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Прогноз на матч «Антальяспор» – «Коньяспор»

Форма «Коньяспора» внушает доверие – команда одержала три победы подряд и стабильно забивает, несмотря на проблемы в обороне. «Антальяспор» же чередует удачные и неудачные результаты, но дома играет уверенно. Оборона обеих команд оставляет вопросы, что повышает вероятность результативного матча. Принимая во внимание атакующую активность гостей и хорошую статистику «Антальяспора» на своeм поле, можно ожидать, что обе команды отметятся голами. Вероятно, «Коньяспор» сможет избежать поражения, учитывая текущую форму.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Коньяспора» – коэффициент 2.45
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Коньяспора» больше 1.0 – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

2.45
Победа «Коньяспора» – коэффициент 2.45
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Коньяспор Антальяспор
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Матч завершен
3 : 3
1.9
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2.0
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