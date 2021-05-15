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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Коньяспор
Антальяспор - Коньяспор: обзор матча 15 мая 2021
Антальяспор
15.05.2021, суббота, 18:00
Турция. Суперлига, 42 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Коньяспор
Желтая карточка
Г. Байракдар
90'
89'
Замена
V. Findikli
️️️️
Д. Секидика
Замена
J. Drolé
️️️️
E. Gülüm
86'
Желтая карточка
M. Han Ekelik
80'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
S. Sam
77'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
У. Акыйол
77'
75'
Желтая карточка
Д. Секидика
64'
Замена
А. Карадемир
️️️️
З. Битики
64'
Замена
D. Can Golpek
️️️️
А. Демирбаг
Замена
Н. Шахин
️️️️
Б. Балчи
46'
46'
Замена
Э. Дачи
️️️️
С. Цикалеши
46'
Замена
İ. Güven
️️️️
А. Рахманович
Замена
M. Han Ekelik
️️️️
Х. Езмерт
35'
Желтая карточка
D. Orgill
30'
3'
Желтая карточка
А. Рахманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
10
Sidney Sam
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
20
İsmail Güven
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
4-3-3
35
Каплан
27
Йылмаз
5
Эзтюрк
2
7
Балчи
10
88
Езмерт
19
Акыйол
12
11
0
3-2-2-2-2
54
12
Гильерме
26
Ярдымджи
6
Джалик
42
Бартакжи
4
Демирбаг
27
Шенгелия
8
Хаджиахметович
11
Рахманович
11
Битики
70
Секидика
17
Цикалеши
2
11
11
2
88
Езмерт
14
14
88
Езмерт
10
17
Байракдар
17
Байракдар
10
19
Акыйол
30
Кудряшов
30
Кудряшов
19
Акыйол
7
Балчи
8
Шахин
8
Шахин
7
Балчи
11
Рахманович
20
20
11
Рахманович
4
Демирбаг
24
24
4
Демирбаг
11
Битики
88
Карадемир
88
Карадемир
11
Битики
70
Секидика
2
2
70
Секидика
17
Цикалеши
22
Дачи
22
Дачи
17
Цикалеши
Остались в запасе
Антальяспор
Коньяспор
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
96
Fehmi Koc
ЦФ
25
Рууд Боффин
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
34
Eray Birnican
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
96
Fehmi Koc
ЦФ
25
Рууд Боффин
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Антальяспор - Коньяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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