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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Антальяспор
Коньяспор - Антальяспор: обзор матча 24 января 2021
Коньяспор
24.01.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Антальяспор
90'
+2
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Г. Байракдар
88'
Замена
S. Sam
️️️️
Амилтон
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
А. Хаджиахметович
86'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
О. Али Саинер
86'
74'
Замена
D. Orgill
️️️️
А. Яхович
Замена
А. Рахманович
️️️️
М. Чагыран
73'
69'
Желтая карточка
Амилтон
Замена
З. Битики
️️️️
С. Цикалеши
46'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
16
Фреди
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
27
Леван Шенгелия
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
70
Samuel Eduok
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
24
Serdar Poyraz
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
4-3-3
34
42
Бартакжи
26
Ярдымджи
6
Джалик
89
Скубич
6
Чагыран
8
Евтович
8
Хаджиахметович
0
17
Цикалеши
42
Саинер
4-4-1-1
25
Боффин
7
Балчи
6
Албайрак
5
Налдо
30
Кудряшов
88
Езмерт
23
Амилтон
16
Фреди
8
Шахин
17
Байракдар
18
Яхович
17
Цикалеши
11
Битики
11
Битики
17
Цикалеши
6
Чагыран
11
Рахманович
11
Рахманович
6
Чагыран
42
Саинер
27
Шенгелия
27
Шенгелия
42
Саинер
8
Хаджиахметович
6
6
8
Хаджиахметович
17
Байракдар
7
Гюрлер
7
Гюрлер
17
Байракдар
23
Амилтон
10
10
23
Амилтон
18
Яхович
12
12
18
Яхович
Остались в запасе
Коньяспор
Антальяспор
70
Samuel Eduok
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
12
Гильерме
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
24
Serdar Poyraz
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
70
Samuel Eduok
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
12
Гильерме
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Остались в запасе
24
Serdar Poyraz
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Коньяспор - Антальяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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Конья
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