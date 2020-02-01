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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Коньяспор
Антальяспор - Коньяспор: обзор матча 01 февраля 2020
Антальяспор
01.02.2020, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Коньяспор
Желтая карточка
Шарлес
90'
+2
Желтая карточка
В. Сары
73'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
20
Чико
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
70
Шарлес
ЦП
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
3-2-2
30
Кудряшов
89
Сары
33
Челустка
18
Куртулуш
20
Чико
11
Гюмюш
29
Бланко Лещук
4-1-2
1
Киринтили
5
Ай
5
Аничич
2
Финдикли
42
Саинер
16
Йонссон
27
Милошевич
15
Мийя
Остались в запасе
Антальяспор
Коньяспор
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
11
Рияд Байич
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
11
Рияд Байич
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Антальяспор - Коньяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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