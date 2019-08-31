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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Антальяспор
Коньяспор - Антальяспор: обзор матча 31 августа 2019
Коньяспор
31.08.2019, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Антальяспор
60'
Р. Байич
75'
Ф. Мийя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Антальяспор
Желтая карточка
О. Али Саинер
90'
Желтая карточка
М. Евтович
84'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мийя
75'
ГОЛ! 1:0!
Р. Байич
60'
58'
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
70
Шарлес
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
Антальяспор
77
Тарик Камдал
ЦЗ
20
Чико
ЦП
3-3-2-1
1
Киринтили
5
Аничич
87
Озторун
42
Саинер
4
Туран
16
Йонссон
89
Скубич
27
Милошевич
8
Евтович
11
Байич
2-2-1
33
Челустка
33
Анжело
92
Шаешу
70
Шарлес
29
Бланко Лещук
Остались в запасе
Коньяспор
Антальяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
77
Тарик Камдал
ЦЗ
20
Чико
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
Остались в запасе
77
Тарик Камдал
ЦЗ
20
Чико
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Коньяспор - Антальяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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