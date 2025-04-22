23 апреля на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 33-го тура чемпионата Испания Ла Лига, в котором «Алавес» примет «Реал Сосьедад». Обе команды находятся в непростом отрезке сезона и имеют разные цели: хозяева борются за выживание, а гости за зону еврокубков.

«Алавес»

«Алавес» располагается на 18-й строчке, находясь в зоне вылета, и каждая игра для команды – как финал. Подопечные Луиса Гарсии Пласы крайне нестабильны, и несмотря на ничью в последнем туре против «Севильи» (1:1), команда в целом выглядит слабо. За последние пять матчей «Алавес» набрал всего четыре очка и забил лишь четыре мяча.

Главный бомбардир – Кике Гарсия с 14 мячами – остаeтся ключевым оружием в атаке. Но в целом команда испытывает сложности с реализацией и креативом. На своeм поле «Алавес» играет с оглядкой на оборону, но и здесь показатели далеки от идеальных – всего одна победа в пяти последних домашних матчах.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» борется за попадание в еврокубки и располагается на 9-й строчке, уступая конкурентам по дополнительным показателям. Команда демонстрирует гораздо более активный и разнообразный футбол. В пяти последних турах она забила 11 голов и показывает результативную игру даже на выезде.

Микель Ойарсабаль продолжает впечатлять, набрав 17 мячей в сезоне, а также играя важную роль в организации атак. Однако оборона «Сосьедада» – слабое звено: 10 пропущенных мячей за последние 5 игр, включая 2 от «Вильярреала» и 2 от «Мальорки». Команда не может сохранить ворота в неприкосновенности уже 11 матчей подряд.

Факты о командах:

«Алавес»

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Забивал в 3 из 5 последних домашних матчей

«Реал Сосьедад»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

Не может сыграть «на ноль» 11 матчей подряд

Личные встречи 31% (5) 19% (3) 50% (8) 10 Забитых мячей 20 0.63 В среднем за матч 1.25 2:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 33 тур Алавес 1 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 3 тур Реал Сосьедад 1 : 2 Алавес Испания. Примера, 30 тур Алавес 0 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 19 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Алавес Испания. Примера, 28 тур Реал Сосьедад 1 : 0 Алавес Испания. Примера, 19 тур Алавес 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 24 тур Реал Сосьедад 4 : 0 Алавес Испания. Примера, 12 тур Алавес 0 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 29 тур Алавес 2 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 6 тур Реал Сосьедад 3 : 0 Алавес Испания. Примера, 36 тур Алавес 0 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 17 тур Реал Сосьедад 0 : 1 Алавес Испания. Примера, 27 тур Реал Сосьедад 2 : 1 Алавес Испания. Примера, 8 тур Алавес 0 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 28 тур Алавес 1 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 9 тур Реал Сосьедад 3 : 0 Алавес

Прогноз на матч «Алавес» – «Реал Сосьедад»

Ставки говорят в пользу «Реал Сосьедада»: более высокая индивидуальная форма, атакующий стиль и наличие лидеров в составе делают гостей фаворитами. Однако нестабильная оборона и мотивация «Алавеса» избежать вылета могут привести к открытой игре. Прогноз: матч получится результативным с возможным обменом голами. Учитывая слабую защиту обеих сторон, ставка на тотал выглядит логичной.

Рекомендованные ставки: