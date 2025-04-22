23 апреля на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 33-го тура чемпионата Испания Ла Лига, в котором «Алавес» примет «Реал Сосьедад». Обе команды находятся в непростом отрезке сезона и имеют разные цели: хозяева борются за выживание, а гости за зону еврокубков.
«Алавес»
«Алавес» располагается на 18-й строчке, находясь в зоне вылета, и каждая игра для команды – как финал. Подопечные Луиса Гарсии Пласы крайне нестабильны, и несмотря на ничью в последнем туре против «Севильи» (1:1), команда в целом выглядит слабо. За последние пять матчей «Алавес» набрал всего четыре очка и забил лишь четыре мяча.
Главный бомбардир – Кике Гарсия с 14 мячами – остаeтся ключевым оружием в атаке. Но в целом команда испытывает сложности с реализацией и креативом. На своeм поле «Алавес» играет с оглядкой на оборону, но и здесь показатели далеки от идеальных – всего одна победа в пяти последних домашних матчах.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» борется за попадание в еврокубки и располагается на 9-й строчке, уступая конкурентам по дополнительным показателям. Команда демонстрирует гораздо более активный и разнообразный футбол. В пяти последних турах она забила 11 голов и показывает результативную игру даже на выезде.
Микель Ойарсабаль продолжает впечатлять, набрав 17 мячей в сезоне, а также играя важную роль в организации атак. Однако оборона «Сосьедада» – слабое звено: 10 пропущенных мячей за последние 5 игр, включая 2 от «Вильярреала» и 2 от «Мальорки». Команда не может сохранить ворота в неприкосновенности уже 11 матчей подряд.
Факты о командах:
«Алавес»
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
- Забивал в 3 из 5 последних домашних матчей
«Реал Сосьедад»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
- Не может сыграть «на ноль» 11 матчей подряд
Прогноз на матч «Алавес» – «Реал Сосьедад»
Ставки говорят в пользу «Реал Сосьедада»: более высокая индивидуальная форма, атакующий стиль и наличие лидеров в составе делают гостей фаворитами. Однако нестабильная оборона и мотивация «Алавеса» избежать вылета могут привести к открытой игре. Прогноз: матч получится результативным с возможным обменом голами. Учитывая слабую защиту обеих сторон, ставка на тотал выглядит логичной.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Реал Сосьедад» больше 1.5 – коэффициент 1.85