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«Алавес» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

22 апреля 2025 8:25
Алавес - Реал Сосьедад
23 апр. 2025, среда 22:30 | Испания. Примера, 33 тур
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2.05
Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.05
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23 апреля на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 33-го тура чемпионата Испания Ла Лига, в котором «Алавес» примет «Реал Сосьедад». Обе команды находятся в непростом отрезке сезона и имеют разные цели: хозяева борются за выживание, а гости за зону еврокубков.

«Алавес»

«Алавес» располагается на 18-й строчке, находясь в зоне вылета, и каждая игра для команды – как финал. Подопечные Луиса Гарсии Пласы крайне нестабильны, и несмотря на ничью в последнем туре против «Севильи» (1:1), команда в целом выглядит слабо. За последние пять матчей «Алавес» набрал всего четыре очка и забил лишь четыре мяча.

Главный бомбардир – Кике Гарсия с 14 мячами – остаeтся ключевым оружием в атаке. Но в целом команда испытывает сложности с реализацией и креативом. На своeм поле «Алавес» играет с оглядкой на оборону, но и здесь показатели далеки от идеальных – всего одна победа в пяти последних домашних матчах.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» борется за попадание в еврокубки и располагается на 9-й строчке, уступая конкурентам по дополнительным показателям. Команда демонстрирует гораздо более активный и разнообразный футбол. В пяти последних турах она забила 11 голов и показывает результативную игру даже на выезде.

Микель Ойарсабаль продолжает впечатлять, набрав 17 мячей в сезоне, а также играя важную роль в организации атак. Однако оборона «Сосьедада» – слабое звено: 10 пропущенных мячей за последние 5 игр, включая 2 от «Вильярреала» и 2 от «Мальорки». Команда не может сохранить ворота в неприкосновенности уже 11 матчей подряд.

Факты о командах:

«Алавес»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Забивал в 3 из 5 последних домашних матчей

«Реал Сосьедад»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
  • Не может сыграть «на ноль» 11 матчей подряд

Личные встречи
31% (5)
19% (3)
50% (8)
10
Забитых мячей
20
0.63
В среднем за матч
1.25
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
1 : 0
23.04.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
28.08.2024
Алавес
Испания. Примера, 30 тур
Алавес
0 : 1
31.03.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
02.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
13.03.2022
Алавес
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1 : 1
02.01.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
21.02.2021
Алавес
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
0 : 0
06.12.2020
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Испания. Примера, 29 тур
Алавес
2 : 0
18.06.2020
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Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
26.09.2019
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Испания. Примера, 36 тур
Алавес
0 : 1
04.05.2019
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Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
21.12.2018
Алавес
Испания. Примера, 27 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
04.03.2018
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
0 : 2
14.10.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 0
18.03.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
22.10.2016
Алавес
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Прогноз на матч «Алавес» – «Реал Сосьедад»

Ставки говорят в пользу «Реал Сосьедада»: более высокая индивидуальная форма, атакующий стиль и наличие лидеров в составе делают гостей фаворитами. Однако нестабильная оборона и мотивация «Алавеса» избежать вылета могут привести к открытой игре. Прогноз: матч получится результативным с возможным обменом голами. Учитывая слабую защиту обеих сторон, ставка на тотал выглядит логичной.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Реал Сосьедад» больше 1.5 – коэффициент 1.85

2.05
Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.05
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Реал Сосьедад Алавес
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