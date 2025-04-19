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«Фенербахче» – «Кайсериспор»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.45

19 апреля 2025 13:33
Фенербахче - Кайсериспор
20 апр. 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 32 тур
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1.45
Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.45
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20 апреля 2025 года в 32-м туре турецкой Суперлиги на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится матч между Фенербахче и Кайсериспором. Этот матч важен для обеих команд, так как Фенербахче борется за чемпионство, а Кайсериспор – за выживание в лиге.

«Фенербахче»

Фенербахче после 29 туров занимает 2-е место в турнирной таблице с 71 очком, отставая от лидера на 3 очка. Команда демонстрирует сильную игру в атаке, забив 74 гола, что является лучшим показателем в лиге. В последних 5 играх они забили 12 голов, но и пропустили 6, что указывает на некоторые проблемы в обороне. Несмотря на это, команда победила в последних 3 матчах подряд, что подтверждает их хорошую форму. Лучший бомбардир Фенербахче – Юссеф Эн-Несири, который забил 26 голов в 43 матчах.

Фенербахче продолжает доминировать в атаке, но проблемы в обороне, особенно в последних играх, могут сыграть на руку Кайсериспору, если те смогут использовать редкие моменты у чужих ворот.

«Кайсериспор»

Кайсериспор, набрав 36 очков после 29 туров, находится на 13-м месте и продолжает борьбу за выживание в Суперлиге. Команда забила 11 голов в последних 5 матчах, но еe оборона выглядит намного крепче, чем атака. Кайсериспор не пропустил ни одного гола в последних 3 играх, что даeт им шанс сыграть на контратаках против сильного атакующего Фенербахче. Лучший бомбардир команды – Стефан Баокен, который забил 6 голов в 22 матчах.

Несмотря на хороший результат в последних матчах, на выезде против Фенербахче у Кайсериспора будут серьeзные трудности, особенно учитывая сильную атакующую мощь хозяев.

Факты о командах:

«Фенербахче»

  • 71 очко после 29 туров, 2-е место.
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.
  • В последних 5 играх забил 12 голов и пропустил 6.
  • В последних 3 матчах победил, забивая в среднем 2.4 гола за игру.

«Кайсериспор»

  • 36 очков после 29 туров, 13-е место.
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за игру в последних 5 матчах.
  • В последних 5 играх забил 11 голов и пропустил 2.
  • В последних 3 играх не пропустил ни одного гола.

Личные встречи
63% (19)
20% (6)
17% (5)
69
Забитых мячей
34
2.3
В среднем за матч
1.13
6:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
3 : 3
20.04.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
2 : 6
23.11.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Фенербахче
3 : 0
12.05.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
3 : 4
20.12.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 24 тур
Кайсериспор
1 : 2
04.03.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 5 тур
Фенербахче
2 : 0
03.09.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
0 : 4
02.04.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
2 : 2
07.11.2021
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Кайсериспор
1 : 2
15.05.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
3 : 0
25.01.2021
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Фенербахче
2 : 1
12.06.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Кайсериспор
1 : 0
03.11.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
1 : 0
08.02.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
2 : 3
01.09.2018
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
0 : 5
02.04.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
3 : 3
30.10.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
4 : 1
29.01.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
3 : 3
28.08.2016
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
1 : 0
13.03.2016
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Кайсериспор
0 : 1
18.10.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Кайсериспор
0 : 2
16.05.2014
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Фенербахче
5 : 1
29.12.2013
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Фенербахче
2 : 1
28.04.2013
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Кайсериспор
1 : 1
02.12.2012
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Фенербахче
4 : 0
21.01.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Кайсериспор
0 : 1
23.09.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Фенербахче
2 : 0
14.02.2011
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Кайсериспор
2 : 0
11.09.2010
Фенербахче
Чемпионат Турции, 28 тур
Фенербахче
2 : 0
04.04.2010
Кайсериспор
Чемпионат Турции, 11 тур
Кайсериспор
1 : 1
01.11.2009
Фенербахче
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Прогноз на матч «Фенербахче» – «Кайсериспор»

Фенербахче, несмотря на проблемы в обороне, продолжает быть фаворитом этого матча. Команда выглядит значительно сильнее по сравнению с Кайсериспором, который будет бороться за выживание. В атаке Фенербахче демонстрирует отличные результаты, но их слабости в защите могут дать шанс на контратаки Кайсериспору. Однако шансы на победу у Кайсериспора невелики.

Предполагаемый исход: Победа Фенербахче, с высокой вероятностью, что обе команды забьют.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.45
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 2.5 – коэффициент 2.05

1.45
Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.45
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Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Кайсериспор Фенербахче
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