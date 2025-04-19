20 апреля 2025 года в 32-м туре турецкой Суперлиги на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится матч между Фенербахче и Кайсериспором. Этот матч важен для обеих команд, так как Фенербахче борется за чемпионство, а Кайсериспор – за выживание в лиге.

«Фенербахче»

Фенербахче после 29 туров занимает 2-е место в турнирной таблице с 71 очком, отставая от лидера на 3 очка. Команда демонстрирует сильную игру в атаке, забив 74 гола, что является лучшим показателем в лиге. В последних 5 играх они забили 12 голов, но и пропустили 6, что указывает на некоторые проблемы в обороне. Несмотря на это, команда победила в последних 3 матчах подряд, что подтверждает их хорошую форму. Лучший бомбардир Фенербахче – Юссеф Эн-Несири, который забил 26 голов в 43 матчах.

Фенербахче продолжает доминировать в атаке, но проблемы в обороне, особенно в последних играх, могут сыграть на руку Кайсериспору, если те смогут использовать редкие моменты у чужих ворот.

«Кайсериспор»

Кайсериспор, набрав 36 очков после 29 туров, находится на 13-м месте и продолжает борьбу за выживание в Суперлиге. Команда забила 11 голов в последних 5 матчах, но еe оборона выглядит намного крепче, чем атака. Кайсериспор не пропустил ни одного гола в последних 3 играх, что даeт им шанс сыграть на контратаках против сильного атакующего Фенербахче. Лучший бомбардир команды – Стефан Баокен, который забил 6 голов в 22 матчах.

Несмотря на хороший результат в последних матчах, на выезде против Фенербахче у Кайсериспора будут серьeзные трудности, особенно учитывая сильную атакующую мощь хозяев.

Факты о командах:

«Фенербахче»

71 очко после 29 туров, 2-е место.

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.

В последних 5 играх забил 12 голов и пропустил 6.

В последних 3 матчах победил, забивая в среднем 2.4 гола за игру.

«Кайсериспор»

36 очков после 29 туров, 13-е место.

Пропускает в среднем 0.4 гола за игру в последних 5 матчах.

В последних 5 играх забил 11 голов и пропустил 2.

В последних 3 играх не пропустил ни одного гола.

Личные встречи 63% (19) 20% (6) 17% (5) 69 Забитых мячей 34 2.3 В среднем за матч 1.13 6:2 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 2:6 Самая крупная ничья: 3:3 Турция. Суперлига, 32 тур Фенербахче 3 : 3 Кайсериспор Турция. Суперлига, 13 тур Кайсериспор 2 : 6 Фенербахче Турция. Суперлига, 36 тур Фенербахче 3 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 17 тур Кайсериспор 3 : 4 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур Кайсериспор 1 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 5 тур Фенербахче 2 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 31 тур Кайсериспор 0 : 4 Фенербахче Турция. Суперлига, 12 тур Фенербахче 2 : 2 Кайсериспор Турция. Суперлига, 42 тур Кайсериспор 1 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 21 тур Фенербахче 3 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 27 тур Фенербахче 2 : 1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 10 тур Кайсериспор 1 : 0 Фенербахче Турция. Суперлига, 21 тур Кайсериспор 1 : 0 Фенербахче Турция. Суперлига, 4 тур Фенербахче 2 : 3 Кайсериспор Турция. Суперлига, 27 тур Кайсериспор 0 : 5 Фенербахче Турция. Суперлига, 10 тур Фенербахче 3 : 3 Кайсериспор Турция. Суперлига, 19 тур Кайсериспор 4 : 1 Фенербахче Турция. Суперлига, 2 тур Фенербахче 3 : 3 Кайсериспор Турция. Суперлига, 25 тур Фенербахче 1 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 8 тур Кайсериспор 0 : 1 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 34 тур Кайсериспор 0 : 2 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 17 тур Фенербахче 5 : 1 Кайсериспор Турция. Супер-Лига, 31 тур Фенербахче 2 : 1 Кайсериспор Турция. Супер-Лига, 14 тур Кайсериспор 1 : 1 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 21 тур Фенербахче 4 : 0 Кайсериспор Турция. Супер-Лига, 4 тур Кайсериспор 0 : 1 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 21 тур Фенербахче 2 : 0 Кайсериспор Турция. Супер-Лига, 4 тур Кайсериспор 2 : 0 Фенербахче Чемпионат Турции, 28 тур Фенербахче 2 : 0 Кайсериспор Чемпионат Турции, 11 тур Кайсериспор 1 : 1 Фенербахче

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Кайсериспор»

Фенербахче, несмотря на проблемы в обороне, продолжает быть фаворитом этого матча. Команда выглядит значительно сильнее по сравнению с Кайсериспором, который будет бороться за выживание. В атаке Фенербахче демонстрирует отличные результаты, но их слабости в защите могут дать шанс на контратаки Кайсериспору. Однако шансы на победу у Кайсериспора невелики.

Предполагаемый исход: Победа Фенербахче, с высокой вероятностью, что обе команды забьют.

Рекомендации по ставкам: