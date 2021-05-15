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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Фенербахче
Кайсериспор - Фенербахче: обзор матча 15 мая 2021
Кайсериспор
15.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 42 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
18'
П. Энрике
90'
Э. Валенсия (П)
90+9'
С. Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Фенербахче
90'
+9
ГОЛ! 1:2!
С. Азиз
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Валенсия
Вторая желтая
И. Парлак
89'
Желтая карточка
П. Энрике
88'
Желтая карточка
А. Бехич
88'
Замена
M. Okutan
️️️️
Д. Аврамовски
83'
73'
Замена
М. Саматта
️️️️
Н. Сангаре
73'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Х. Соса
73'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Д. Пелкас
Замена
Я. Субаши
️️️️
Р. Дживелек
69'
58'
Пенальти не реализован!
Х. Соса
Желтая карточка
И. Парлак
55'
46'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Ф. Кадиоглу
Желтая карточка
К. Мухар
44'
32'
Желтая карточка
Д. Эркин
ГОЛ! 1:0!
П. Энрике
Пас отдал
И. Парлак
18'
7'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
42
Kevin Luckassen
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
4-1-3-1-1
80
Алемдар
16
Бехич
20
Квржич
4
Коловециос
3
Пас
3
Аттама
27
Аврамовски
73
Мухар
7
Энрике
28
Дживелек
23
Парлак
3-2-4-1
1
Баиндыр
41
Салаи
30
Сангаре
4
Азиз
26
Осайи-Самуэль
88
Эркин
7
Соса
10
Пелкас
24
Кадиоглу
11
Туфан
30
Валенсия
27
Аврамовски
24
24
27
Аврамовски
28
Дживелек
3
Субаши
3
Субаши
28
Дживелек
7
Соса
14
Густаво
14
Густаво
7
Соса
10
Пелкас
8
Яндас
8
Яндас
10
Пелкас
30
Сангаре
38
Саматта
38
Саматта
30
Сангаре
24
Кадиоглу
9
9
24
Кадиоглу
Остались в запасе
Кайсериспор
Фенербахче
42
Kevin Luckassen
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
15
Арда Гюлер
АП
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
42
Kevin Luckassen
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
15
Арда Гюлер
АП
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Кайсериспор - Фенербахче
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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