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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Кайсериспор
Фенербахче - Кайсериспор: обзор матча 01 сентября 2018
Фенербахче
01.09.2018, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Кайсериспор
13'
А. Айю
57'
И. Слимани
52'
Б. Менса
61'
М. Шкртел (АГ)
70'
Т. Чери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Кайсериспор
70'
ГОЛ! 2:3!
Т. Чери
Пас отдал
Д. Тюрук
66'
Желтая карточка
У. Булут
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Шкртел
ГОЛ! 2:1!
И. Слимани
57'
52'
ГОЛ! 1:1!
Б. Менса
Желтая карточка
Э. Эльмас
51'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
38'
Желтая карточка
И. Слимани
18'
Желтая карточка
А. Айю
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
Пас отдал
Х. Али Калдырым
13'
11'
Желтая карточка
Б. Басачикоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
22
Маурисио Исла
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Кайсериспор
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Текин
33
Али Калдырым
13
Рейес
37
Шкртел
2
Озбайраклы
33
Нойштедтер
11
Экичи
99
Эльмас
24
Айю
28
Вальбуэна
19
Слимани
3-4-2
1
Лунг
22
Сэпунару
27
Кана-Бийик
89
Тюран
9
Тюрук
4
Ротман
43
Менса
9
Чери
9
Булут
7
Басачикоглу
Остались в запасе
Фенербахче
Кайсериспор
1
Волкан Демирель
ВР
22
Маурисио Исла
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
22
Маурисио Исла
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Фенербахче - Кайсериспор
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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