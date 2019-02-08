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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Фенербахче
Кайсериспор - Фенербахче: обзор матча 08 февраля 2019
Кайсериспор
08.02.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Фенербахче
87'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Фенербахче
ГОЛ! 1:0!
А. Кравец
Пас отдал
Т. Чери
87'
77'
Желтая карточка
М. Фрай
52'
Желтая карточка
В. Мозес
Желтая карточка
А. Кучер
51'
45'
+4
Красная карточка
Р. Сольдадо
37'
Желтая карточка
М. Исла
6'
Желтая карточка
Т. Арслан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
16
Жаилсон
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Кайсериспор
89
Атила Тюран
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
3-3-2
1
Лунг
50
Кучер
27
Кана-Бийик
22
Сэпунару
9
Тюрук
9
Чери
43
Менса
11
Кравец
9
Булут
3-1-4-1-1
1
Демирель
22
Исла
4
Азиз
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
11
Экичи
8
Дирар
30
Арслан
16
Жаилсон
24
Айю
9
Сольдадо
Остались в запасе
Кайсериспор
Фенербахче
89
Атила Тюран
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
89
Атила Тюран
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Кайсериспор - Фенербахче
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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