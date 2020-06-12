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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Кайсериспор
Фенербахче - Кайсериспор: обзор матча 12 июня 2020
Фенербахче
12.06.2020, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Кайсериспор
86'
В. Мурики (П)
88'
Л. Густаво
59'
Б. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Кайсериспор
90'
+2
Замена
C. Şahin
️️️️
H. HÃ¼seyin Acar
ГОЛ! 2:1!
Л. Густаво
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Мурики
86'
82'
Желтая карточка
Б. Менса
81'
Замена
M. Situm
️️️️
A. Kravets
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Г. Родригеш
80'
Замена
E. BelÃ¶zoglu
️️️️
M. Ekici
80'
78'
Желтая карточка
C. Sapunaru
Замена
М. Зайц
️️️️
M. ErdinÃ§
72'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ф. Кадиоглу
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
Б. Менса
Желтая карточка
E. BelÃ¶zoglu
15'
Красная карточка
О. Туфан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
8
Набиль Дирар
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Mehmet Ekici
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
5
Emre BelÃ¶zoglu
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Кайсериспор
1
Hakan Arikan
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
61
Ziya Alkurt
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баиндыр
8
Дирар
4
Азиз
5
Фалет
9
Тюрук
14
Густаво
11
Туфан
8
24
Кадиоглу
10
Родригеш
9
4-5-1
1
3
33
Ташдемир
20
Квржич
22
38
9
43
Менса
8
97
0
10
Родригеш
38
Чигерчи
38
Чигерчи
10
Родригеш
8
5
5
8
9
8
Зайц
8
Зайц
9
24
Кадиоглу
19
Мурики
19
Мурики
24
Кадиоглу
8
70
70
8
0
18
18
0
Остались в запасе
Фенербахче
Кайсериспор
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Hakan Arikan
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
61
Ziya Alkurt
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Остались в запасе
1
Hakan Arikan
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
61
Ziya Alkurt
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Фенербахче - Кайсериспор
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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