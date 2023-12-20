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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Фенербахче
Кайсериспор - Фенербахче: обзор матча 20 декабря 2023
Кайсериспор
20.12.2023, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 4
Завершен
Фенербахче
45+4'
О. Кеман
56'
М. Тиам (П)
73'
М. Кардозу
8'
Д. Ундер
40'
М. Батшуайи
50'
М. Батшуайи
79'
М. Батшуайи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Фенербахче
90'
+11
Вторая желтая
М. Хакан Яндас
90'
+8
Красная карточка
Фред
90'
+7
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
90'
+7
Желтая карточка
Фред
Желтая карточка
М. Хосейни
90'
+4
90'
Замена
У. Найир
️️️️
М. Батшуайи
89'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
С. Шиманьски
87'
Желтая карточка
Д. Остерволде
81'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
С. Азиз
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Карими
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
М. Батшуайи
Замена
С. Баокен
️️️️
А. Боа Морте
79'
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Кардозу
79'
ГОЛ! 3:3!
М. Кардозу
Пас отдал
М. Тиам
73'
73'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Тадич
72'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Ундер
57'
Желтая карточка
А. Джику
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Тиам
56'
50'
ГОЛ! 1:3!
М. Батшуайи
ГОЛ! 1:2!
О. Кеман
45'
+4
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
Д. Ундер
Желтая карточка
А. Карими
36'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Фред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
9
Маме Тиам
(К)
ЦП
6
Али Карими
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
(К)
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
2-1-4-3
25
Баязит
5
Хосейни
33
Али Калдырым
3
Аттама
9
Тиам
8
Йилмаз
8
Кеман
6
Карими
25
Саздаги
20
Кардозу
10
Боа Морте
3-3-3-1
25
Ливакович
26
Осайи-Самуэль
4
Джику
4
Азиз
5
Юкшек
7
Фред
24
Кадиоглу
7
Ундер
17
Шиманьски
10
Тадич
44
Батшуайи
6
Карими
28
Дживелек
28
Дживелек
6
Карими
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
10
Боа Морте
13
Баокен
13
Баокен
10
Боа Морте
4
Азиз
24
Остерволде
24
Остерволде
4
Азиз
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
7
Ундер
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Ундер
44
Батшуайи
14
Найир
14
Найир
44
Батшуайи
10
Тадич
7
Кинг
7
Кинг
10
Тадич
Остались в запасе
Кайсериспор
Фенербахче
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Кайсериспор - Фенербахче
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Зорбай Кючюк
Стадион:
Кадир Хас
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