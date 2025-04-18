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«Гезтепе» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

18 апреля 2025 14:00
Гезтепе - Бешикташ
19 апр. 2025, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 32 тур
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1.95
Х2 и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.95
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19 апреля на стадионе «Гюрсель Аксель» состоится матч 32-го тура чемпионата Турции, в котором «Гезтепе» примет «Бешикташ». Хозяева продолжают затяжную серию без побед, но играют стабильно в атаке. У гостей нестабильная форма и серьeзные проблемы в защите. Матч обещает быть напряжeнным и результативным.

«Гезтепе»

«Гезтепе» не выигрывает уже 10 матчей подряд, однако регулярно забивает и демонстрирует боевой настрой. В последних пяти турах команда забила 6 голов, а лучший бомбардир – Ромуло, на счету которого 15 голов в 26 матчах. Несмотря на эффективность впереди, проблемы в обороне сохраняются – клуб пропускает в семи матчах кряду. В трeх последних домашних играх «Гезтепе» неизменно делил очки, что подтверждает статус неудобного соперника на своeм поле.

«Бешикташ»

«Бешикташ» не может похвастаться надeжной обороной – 10 пропущенных мячей за пять последних игр и пропущенные в каждом из последних семи матчей. В атаке дела обстоят скромнее: 5 забитых мячей, при этом Иммобиле продолжает быть главным оружием (15 голов в 34 матчах). На выезде команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но победы даются нелегко. В текущем отрезке «Бешикташ» уязвим и нестабилен, особенно в защите.

Факты о командах:

«Гезтепе»

  • Не выигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Играет вничью в 3 последних домашних матчах

«Бешикташ»

  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 2.00 – в защите (последние 5 игр)
  • 5 из 7 последних выездных матчей – без поражений
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей

Личные встречи
25% (3)
8% (1)
67% (8)
14
Забитых мячей
24
1.17
В среднем за матч
2
4:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 32 тур
Гезтепе
1 : 1
19.04.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
2 : 4
24.11.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 37 тур
Гезтепе
0 : 2
15.05.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
2 : 1
23.12.2021
Гезтепе
Турция. Суперлига, 42 тур
Гезтепе
1 : 2
15.05.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
2 : 1
24.01.2021
Гезтепе
Турция. Суперлига, 19 тур
Гезтепе
2 : 1
26.01.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
3 : 0
23.08.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
1 : 0
16.03.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
21.10.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 28 тур
Бешикташ
5 : 1
07.04.2018
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 3
05.11.2017
Бешикташ
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Прогноз на матч «Гезтепе» – «Бешикташ»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии, особенно в обороне. У «Гезтепе» есть стабильность в атакующих действиях, а у «Бешикташа» – потенциально более высокий уровень исполнителей. Учитывая форму команд, ожидается результативная игра. Вероятно, голы будут с обеих сторон. «Бешикташ» – фаворит, но в такой форме победа гостей не гарантирована.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 1.0 – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Х2 и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.95
Х2 и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.95
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Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Бешикташ Гезтепе
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1.57
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Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
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1.85
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