«Гезтепе» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

19 апреля на стадионе «Гюрсель Аксель» состоится матч 32-го тура чемпионата Турции, в котором «Гезтепе» примет «Бешикташ». Хозяева продолжают затяжную серию без побед, но играют стабильно в атаке. У гостей нестабильная форма и серьeзные проблемы в защите. Матч обещает быть напряжeнным и результативным.

«Гезтепе» не выигрывает уже 10 матчей подряд, однако регулярно забивает и демонстрирует боевой настрой. В последних пяти турах команда забила 6 голов, а лучший бомбардир – Ромуло, на счету которого 15 голов в 26 матчах. Несмотря на эффективность впереди, проблемы в обороне сохраняются – клуб пропускает в семи матчах кряду. В трeх последних домашних играх «Гезтепе» неизменно делил очки, что подтверждает статус неудобного соперника на своeм поле.

«Бешикташ»

«Бешикташ» не может похвастаться надeжной обороной – 10 пропущенных мячей за пять последних игр и пропущенные в каждом из последних семи матчей. В атаке дела обстоят скромнее: 5 забитых мячей, при этом Иммобиле продолжает быть главным оружием (15 голов в 34 матчах). На выезде команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но победы даются нелегко. В текущем отрезке «Бешикташ» уязвим и нестабилен, особенно в защите.

Факты о командах:

«Гезтепе»

Не выигрывает в 10 последних матчах

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах подряд

Играет вничью в 3 последних домашних матчах

«Бешикташ»

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 2.00 – в защите (последние 5 игр)

5 из 7 последних выездных матчей – без поражений

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Личные встречи 25% (3) 8% (1) 67% (8) 14 Забитых мячей 24 1.17 В среднем за матч 2 4:2 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 1:1 Турция. Суперлига, 32 тур Гезтепе 1 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 13 тур Бешикташ 2 : 4 Гезтепе Турция. Суперлига, 37 тур Гезтепе 0 : 2 Бешикташ Турция. Суперлига, 18 тур Бешикташ 2 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 42 тур Гезтепе 1 : 2 Бешикташ Турция. Суперлига, 21 тур Бешикташ 2 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 19 тур Гезтепе 2 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 2 тур Бешикташ 3 : 0 Гезтепе Турция. Суперлига, 26 тур Бешикташ 1 : 0 Гезтепе Турция. Суперлига, 9 тур Гезтепе 2 : 0 Бешикташ Турция. Суперлига, 28 тур Бешикташ 5 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 11 тур Гезтепе 1 : 3 Бешикташ

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Бешикташ»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии, особенно в обороне. У «Гезтепе» есть стабильность в атакующих действиях, а у «Бешикташа» – потенциально более высокий уровень исполнителей. Учитывая форму команд, ожидается результативная игра. Вероятно, голы будут с обеих сторон. «Бешикташ» – фаворит, но в такой форме победа гостей не гарантирована.

Рекомендованные ставки: