«Гезтепе» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

19 апреля на стадионе «Гюрсель Аксель» состоится матч 32-го тура чемпионата Турции, в котором «Гезтепе» примет «Бешикташ». Хозяева продолжают затяжную серию без побед, но играют стабильно в атаке. У гостей нестабильная форма и серьeзные проблемы в защите. Матч обещает быть напряжeнным и результативным.
«Гезтепе»
«Гезтепе» не выигрывает уже 10 матчей подряд, однако регулярно забивает и демонстрирует боевой настрой. В последних пяти турах команда забила 6 голов, а лучший бомбардир – Ромуло, на счету которого 15 голов в 26 матчах. Несмотря на эффективность впереди, проблемы в обороне сохраняются – клуб пропускает в семи матчах кряду. В трeх последних домашних играх «Гезтепе» неизменно делил очки, что подтверждает статус неудобного соперника на своeм поле.
«Бешикташ»
«Бешикташ» не может похвастаться надeжной обороной – 10 пропущенных мячей за пять последних игр и пропущенные в каждом из последних семи матчей. В атаке дела обстоят скромнее: 5 забитых мячей, при этом Иммобиле продолжает быть главным оружием (15 голов в 34 матчах). На выезде команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но победы даются нелегко. В текущем отрезке «Бешикташ» уязвим и нестабилен, особенно в защите.
Факты о командах:
«Гезтепе»
- Не выигрывает в 10 последних матчах
- В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)
- Пропускает в 7 матчах подряд
- Играет вничью в 3 последних домашних матчах
«Бешикташ»
- Пропускает в 7 матчах подряд
- В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 2.00 – в защите (последние 5 игр)
- 5 из 7 последних выездных матчей – без поражений
- Забивает в 3 из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Гезтепе» – «Бешикташ»
Обе команды находятся не в лучшем состоянии, особенно в обороне. У «Гезтепе» есть стабильность в атакующих действиях, а у «Бешикташа» – потенциально более высокий уровень исполнителей. Учитывая форму команд, ожидается результативная игра. Вероятно, голы будут с обеих сторон. «Бешикташ» – фаворит, но в такой форме победа гостей не гарантирована.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 1.0 – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Х2 и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.95