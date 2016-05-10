Зарплата белорусских футболистов: топ-80 зарплат

Составлен рейтинг восьмидесяти крупнейших зарплат футболистов высшей лиги за прошлый год.

Источниками закрытой информации выступили менеджеры клубов, футболисты, тренеры, агенты — все те, кто способен пролить свет на замалчиваемую сторону отечественного футбола. Рейтинг отображает месячную зарплату игроков в тысячах долларов. Если в контракте игрока значились так называемые «подъемные», эта сумма пропорционально делилась на количество месяцев контракта и прибавлялась к зарплате.

Например, месячная зарплата Сергея Балановича в «Шахтере» составляла 10 тысяч долларов. Подписной бонус составил 50 тысяч долларов. Эта сумма делится на 10 (берем такое количество месяцев, потому что совсем немного контрактов в белорусских клубах действуют с 1 января по 31 декабря). Таким образом, получаем ежемесячный доход в 15 тысяч долларов.

В данном рейтинге приведен «чистый» доход футболистов и тренеров — после уплаты налогов. Все суммы даны в тысячах долларов.

Представительство клубов в топ-50 выглядит следующим образом: БАТЭ — 13, Динамо (Минск) — 15, «Шахтер» —11, «Гомель» — 3, «Минск» — 3, «Неман» — 3, «Днепр» — 1, «Торпедо—БелАЗ» — 1.

Нужно сказать, что при всех сложностях, о которых нам рассказывают директоры клубов, планка заработных плат остается достаточно высокой. Практически любой клуб высшей лиги имеет в своем составе легионера, который получает не меньше 5 тысяч. Также этот рейтинг наглядно показывает, почему белорусские футболисты не стремятся уезжать за рубеж. К примеру, далеко не каждый польский клуб сейчас готов вложить в зарплату футболиста 100 тысяч долларов в год.

1. Александр Глеб (БАТЭ) — 130

2. Виталий Родионов (БАТЭ) — 25

3. Дмитрий Молош (Динамо Минск) — 18

4. Андрей Хачатурян («Шахтер») — 18

5—8. Сергей Баланович («Шахтер») — 15

5—8. Неманья Николич (Динамо Минск) — 15

5—8. Артем Концевой (БАТЭ) — 15

5—8. Павел Нехайчик (БАТЭ) — 15

9. Эрнан Фигередо (Динамо Минск) — 14

10—12. Сергей Кривец (БАТЭ) — 13

10—12. Александр Павлов (БАТЭ) — 13

10—12. Михаил Сиваков (БАТЭ) — 13

13—16. Игорь Стасевич (Динамо Минск) — 12

13—16. Виталий Трубило (Динамо Минск) — 12

13—16. Дмитрий Осипенко («Шахтер») — 12

13—16. Николай Кашевский («Шахтер») — 12

17—20. Эдгар Олехнович (БАТЭ) — 11

17—20. Александр Володько (БАТЭ) — 11

17—20. Ненад Адамович (Динамо Минск) — 11

17—20. Лазар Веселинович (Динамо Минск) — 11

21—24. Александр Гутор (Динамо Минск) — 10

21—24. Сергей Концевой (Динамо Минск) — 10

21—24. Слободан Симович (Динамо Минск) — 10

21—24. Александр Данилов (Динамо Минск) — 10

25—28. Павел Ситко («Шахтер») — 9

25—28. Карлос Кото (Динамо Минск) — 9

25—28. Дмитрий Бага (БАТЭ) — 9

25—28. Дмитрий Мозолевский (БАТЭ) — 9

29—30. Юрий Цыгалко («Шахтер») — 8,5

29—30. Алексей Янушкевич («Шахтер») — 8,5

29—30. Евгений Постников («Шахтер»)— 8,5

31—33. Денис Поляков (БАТЭ) — 8

31—33. Владимир Хващинский (Динамо Минск) — 8

31—33. Сергей Политевич (Динамо Минск) — 8

34. Алексей Риос («Шахтер») — 7,5

35—44. Сергей Матвейчик («Шахтер») — 7

35—44. Дмитрий Комаровский («Гомель») — 7

35—44. Михаил Афанасьев («Гомель») — 7

35—44. Ги-Стефан Эссаме («Неман») — 7

35—44. Иван Денисевич («Неман») — 7

35—44. Милош Лачны («Неман») — 7

35—44. Сергей Сосновский («Минск») — 7

35—44. Павел Войцеховски («Минск») — 7

35—44. Андрей Разин («Минск») — 7

35—44. Виталий Булыга («Днепр») — 7

45—50. Вячеслав Глеб («Торпедо—БелАЗ») — 6,5

45—50. Филипп Рудик (БАТЭ/ «Гомель») — 6,5

45—50. Николай Януш («Шахтер») — 6,5

45—50. Александр Быченок (Динамо Минск) — 6,5

45—50. Олег Веретило (Динамо Минск) — 6,5

45—50. Антон Матвеенко («Гомель») — 6,5

51—52. Геннадий Близнюк («Гомель») — 6

51—52. Владимир Бушма («Минск») — 6

53—54. Роман Василюк («Минск») — 5,5

53—54. Андрей Горбунов (БАТЭ) — 5,5

55—80. Виталий Гайдучик (БАТЭ) — 5

55—80. Павел Савицкий («Неман») — 5

55—80. Егор Зубович («Неман») — 5

55—80. Артур Левицкий («Торпедо—БелАЗ») — 5

55—80. Дмитрий Платонов («Торпедо—БелАЗ») — 5

55—80. Павел Кирильчик («Гомель»)— 5

55—80. Дмитрий Хлебосолов («Гомель») — 5

55—80. Витаутас Лукша («Гомель») — 5

55—80. Андрей Сидоренков («Гомель») — 5

55—80. Евгений Бредун («Белшина») — 5

55—80. Дмитрий Климович («Белшина») — 5

55—80. Игорь Воронков («Белшина») — 5

55—80. Вадим Милько («Белшина») — 5

55—80. Александр Данишевский («Белшина») — 5

55—80. Максим Лисовой («Днепр») — 5

55—80. Самсон Годвин («Славия») — 5

55—80. Михайло Цакич («Славия») — 5

5—80. Сергей Рожок («Минск») — 5

55—80. Никита Букаткин («Минск») — 5

55—80. Леонид Ковель («Минск») — 5

55—80. Юрий Коломыц («Шахтер») — 5

55—80. Андрей Леончик («Шахтер») — 5

55—80. Игорь Рожков («Шахтер») — 5

55—80. Александр Греньков («Шахтер») — 5

55—80. Таина Адама Соро («Шахтер») — 5

55—80. Андрей Цеван («Шахтер») — 5

При написании использованы материалы официального сайта tribuna.com. Фото: Дарья Бурякина