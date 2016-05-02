FIFA – лучший на свете наркотик.

Первое знакомство с виртуальным футболом.

Будучи ребенком, наблюдал за тем, как отец со своим братом смотрят футбол. Я хотел посмотреть мультики, но взрослые дяди заняли телевизор и громко кричат на него. А там нет ни Тома, ни Джерри, там только зеленое поле по которому бегают маленькие фигурки двух разных цветов. Откуда столько эмоций и криков? «Наши играют» – сказал папа, увидев рядом стоящего сына и сажая к себе на руки. Я уставился в эти мелкие точки и это тот самый момент, когда всё изменилось. Это была моя первая любовь, которая поселилась во мне навеки.

У нас было мало каналов, первый, второй, да еще парочка, где по вечерам шли убойные боевики девяностых. Но все это было ничто по сравнению с тем, когда раз в две недели поздно вечером я слышал гимн Лиги Чемпионов. Это были мои самые счастливые моменты детства без какого-либо преувеличения.

Но больше, чем смотреть футбол, я любил играть в футбол. Но как и любого из нас, кто только начинал свой путь в данном виде спорта, меня никогда не брали в команду взрослые мальчишки, поэтому мне приходилось сидеть на бровке и смотреть на всё со стороны. А огромной удачей были моменты, когда игроки просили сбегать за укатившимся далеко мячом.

Но всё менялось дома, когда я приходил домой, и дома в тумбочке под телевизором меня ждала моя вторая после Денди приставка – Sony Playstation. Та, самая первая модель, с двумя картами памяти по 15 блоков. Ну и первый футбольный симулятор – UEFA Champions League – 2000-2001, с кривым переводом, с квадратными лицами, но с абсолютно оригинальным гимном. Какая же это была игра. Какие же там были составы! Бэкхем звезда Манчестер Юнайтеда, Зидан только только переехал в Мадрид, Робсон с Титовым тащили Спартак! Это было всё то же самое, что я видел по телевизору, но тут я сам решал кто выйдет в основе, а кто останется на замене, кто отдаст пас, а кто забьет гол. Да что мелочиться – я сам решал, кто из класса сегодня пойдет ко мне в гости, а кто будет ждать следующего раза, ведь только у меня из всей параллели была Сонька!

Это были поистине классные времена, и я до сих пор с теплотой вспоминаю те моменты, когда я делая вид, что пошел в школу, прятался за домом, и подождав пока родители уйдут на работу возвращался, чтобы поиграть в свою любимую игру. Живу я этим и сейчас, но совсем в другом качестве и совсем в другой ипостаси. Но это уже совсем другая история. Продолжение следует...