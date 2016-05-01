Самые запоминающиеся моменты Барселоны в 2015 году

Здесь мы собрали самые интересные, эмоциональные и запоминающиеся матчи Барселоны в 2015 году

Может, вы скажете 2015 год был для Барселоны очень удачным. Впрочем, вы правы, но и трудностей было не мало. В этой статье Я хочу написать все эмоциональные моменты Барселоны.

Для начало, Я хотел поговорить о команде. Так, значить, вот самые главные сведения:

Команда: Барселона (Испания)

Стадион: Камп Ноу

Главный тренер: Луис Енрике (Испания)

Состав команды в начале 2015 года:

13, Клаудио Браво, вратарь (Чили, Испания)

1, Марк Андреа тер Штеген, вратарь (Германия)

6, Даниел Алвес, защитник (Бразилия)

14, Хавьер Маскерано, защитник (Аргентина, Италия)

18, Жорди Алба, защитник (Испания)

3, Жерар Пике, защитник (Испания)

24, Жереми Матье, защитник (Франция)

15, Марк Бартра, защитник (Испания)

21, Адриано, защитник (Бразилия, Испания)

23, Томас Вермален, защитник (Белгия)

16, Дуглас, защитник (Бразилия)

4, Иван Ракитич, полузащитник (Хорватия, Швейсария)

5, Серхио Бускетс, полузащитник (Испания)

20, Серхи Роберто, полузащитник (Испания)

6, Хави, полузащитник (Испания)

8, Андрес Иньеста, полузащитник (Испания)

12, Рафинья, полузащитник (Бразилия, Испания)

16, Жерар Гумбау, полузащитник (Испания)

9, Луис Суарес, нападающий (Уругвай)

11, Неймар Джуниор, нападающий (Бразилия)

10, Лионель Месси, нападающий (Аргентина, Испания)

7, Педро Родригес, нападающий (Испания)

31, Мунир Эл-Хаддади, нападающий (Марокко, Испания)

28, Сандро Рамирес, нападающий (Испания)

Итак, начали, самые эмоциональные моменты самой лучшей команды в мире за 2015 год:

Барселона начал год, с провала.

Январь, 2015

17 тур Испанской Премьер Лиги, 4 января, Барселона в гостьях у Реала Сосьедада. Результат 1:0, проигрыш Барселоны. Если бы это был простой гол, можно было простит, но этот гол забил Жереми Матье в свои ворота, да и еще в 3 минуте игры. Многие после матча прослезились. Поверьте, начать год с автогола это непростимо. В этом матче не играли самые лучшие игроки Барселоны как Месси, Неймар, Суарес, Пике, Алвес. Луис Энрике недооценил противника, и вышел в поле неподготовленным. Это был очень большой удар для команды.

18 тур Испанской Премьер Лиги, 11 января, Барселона принимает Атлетико Мадрида. Результат 3:1, победа Барселоны. Этот матч стал лучшим в январе. Тогда трио Барселоны МСН (Месси, Суарес, Неймар) начал свой шоу в 2015 году. Каждый из них забил по голу в этом матче. А дальше уже, ну если хотите узнать что было дальше читайте до конца.

¼ финал Кубка Испании, 22 января, Барселона принимает Атлетико Мадрида. Результат 1:0, победа Барселоны. Для обеих команд это был очень трудный матч. Все таки Неймар смог делать голевую передачу на Месси, а тот прострелил прямо в ворота. Это был единственный и красивый гол в этом матче.

¼ финал Кубка Испании (ответный матч), 28 января, Барселона в гостьях у Атлетико Мадрид. Результат 2:3, победа Барселоны. Уже в первой минуте Барселона точнее Тер Штеген пропускает гол. Но Атлетико не надолго ушел вперед. В 9 минуте Неймар ровняет счет. 30 минута, пенальти в ворота Барселоны, Раул Гарсия забивает гол. Атлетико снова впереди. Волнуется Луис Енрике, ведь последствие поражении может стать печальными. Но, в 38 минуте Миранда забивает гол в свои ворота. Класс, счет снова равен. А перед уходом в перерыв Неймар оформляет дубль в 41 минуте. Счет 2:3. Вот, так и закончился матч, ничего не изменился во втором тайме. Общий счет 2:4, Барселона выходит в ½ финал.

Февраль, 2015

21 тур Испанской Премьер Лиги, 1 февраля, Барселона принимает Вильярреал. Результат 3:2, победа Барселоны. Блестящее игра в течении 5 минут. В 30 минуте Черышев забил гол в ворота Барселоны. Но, перед уходом в перерыв снова Неймар спасает команду, он забил гол в 45 минуте. А, вот вначале 2 тайма в Камп Ноу было настоящее шоу. В течении 5 минут команды забивает 3 гола. Сначала Вьетто в 51 минуте изменил счет. В 53 минуте молодой игрок Барселоны Рафинья ровняет счет. А точку в этом матче поставил Месси, забив последний гол матча в 55 минуте.

22 тур Испанской Премьер Лиги, 8 февраля, Барселона в гостях у Атлетик Билбао. Результат 2:5, победа Барселоны. Открыл счет в этом матче Месси забив гол в 15 минуте. 26 минуте Суарес забивает гол. Энрике пока доволен игрой. А ведь, в этом матче тоже было очень жарко, 4 гола в течении 5 минут, невероятно. В 59 минуте Рико забил гол в ворота Барселоны. А в 62 минуте де Маркос забивает гол в свои-же ворота. Барселоне повезло с автоголами в этом году. В 64 минуте Неймар делает счет разгромным. Но, противник пока не падал духом, в 66 минуте Адурис забивает гол, и Атлетико приблизился к ничью. Шансы пока есть. Но, Педро окончательно разгромил Атлетико забив гол в 86 минуте.

1/8 финал Лиги Чемпионов, 24 февраля, Барселона в гостях у Манчестер Сити. Результат 1:2, победа Барселоны. В этом матче уругвайский нападающий Барселоны оформляет дубль, забив голы в 15 и в 29 минуте. Но Манчестер тоже не хочет уступит, в 68 минуте Агуэро забивает гол. Не смотря на хорошую игру обеих команд, увидеть голов больше не удалось в этом матче.

Март, 2015

½ финал Кубка Испании, 4 марта, Барселона в гостях у Вильярреала. Результат 1:3, победа Барселоны. Это одно из главных игр для Барселоны. Наверное, поэтому они готовились очень хорошо. Неймар забивает быстрый гол уже 3 минуте. Но, Вильярреал тоже хочет получить кубок, и в результате Дос Сантос забивает гол в 39 минуте. Первый тайм главного матча в Испании закончился ничьей. Во втором тайме обе команды играют очень активно, но счет не изменилось до 73 минуты в котором Суарес выводит команду вперед. А в конце матче, точнее в 88 минуте Неймар окончательно разгромил Вильярреала оформив дубль.

26 тур Испанской Премьер Лиги, 8 марта, Барселона принимает Райо Валекано. Результат 6:1, победа Барселоны. Уже в 6 минуте Суарес забивает быстрый гол. В первом тайме больше ничего грандиозного не произошло, но второй тайм был очень-очень интересным. Изменил счет защитник Барселоны Жерар Пике забив гол в 50 минуте. А после этого Месси оформляет хет-трик забив 3 гола в 55, 62, 67 минутах игры делая счет разгромным. 79 минут, пенальти в ворота Барселоны, Буэно забивает пенальти, все таки Райо смог забит гол в этом матче. А в конце игры 89 минуте Суарес оформляет дубль. Этот интереснейший матч года, вывел Барселону в первое место в турнирной таблицы Испанской Премьер Лиги. Этот матч наверное стал лучшим подарком для женщин и девчонок болеющие за Барселону на 8 марта.

1/8 финал Лиги Чемпионов (ответный матч), 18 марта, Барселона принимает Манчестер Сити. Результат 1:0, победа Барселоны. Единственную и очень красивую гол в этом матче забил Ракитич в 30 минуте. Хотя, в обеих команд было очень хорошие моменты. Общий счет 3:1, Барселона выходит в ¼ финал Лиги Чемпионов.

28 тур Испанской Премьер Лиги, 22 марта, Барселона принимает Реала Мадрида. Очередной Эл-Классико, десерт Ла-Лиги. Результат 2:1, победа Барселоны. Открыл счет в этом матче Жереми Матье в 19 минуте. А в 31 минуте Рональду ответил на этот гол, и ровнял счет. Так и закончился первый тайм самого грандиозного матча во всем мире. В середине второго тайма, точнее в 56 минуте уругваец Луис Суарес забивает гол и выводит свою команду вперед. А после этого не было гола, но были такие опасные моменты что шум всего стадиона давал игрокам вдохновение. Очень жесткий был матч, игроки Барселоны получили 5 желтых карточек, а игроки Реала 6.

Апрель, 2015

29 тур Испанской Премьер Лиги, 5 апреля, Барселона в гостях у Сельты. Результат 0:1, победа Барселоны. Очень трудный матч был для Барселоны. Трио Барселоны бессилен против Серхио Алвареса, враталиста Сельты. Он ловит буквально все. Но во втором тайме Хави изменяет ход игры. Он в одиночку обманывает защитников Сельты и зарабатывает штрафной удар. Это шанс для Барселоны. Хави делает передачу на штрафную линию ворот и Матье покончил с Сельтой забивая гол в 73 минуте.

¼ финал Лиги Чемпионов, 15 апреля, Барселона в гостях у ПСЖ. Результат 1:3, победа Барселоны. ПСЖ играет без Ибрагимовича. Счет был открыт в 17 минуте бразильским нападающим Неймаром. А Луис Суарес оформил дубль забив 2 гола в 66 и 78 минуте. А после этого в 80 минуте Матье забил автогол. Впрочем, не самая лучшая игра для ПСЖ. В этом матче получили травму капитаны обеих команд, Андреас Иньеста и Тиаго Силва.

32 тур Испанской Премьер Лиги, 18 апреля, Барселона принимает Валенсия. Результат 2:0, победа Барселоны. Уругваец Луис Суарес забил быстрый гол уже во 2 минуте игры. Наверное, поэтому немножко расслабились игроки Барселоны. А Валенсия делал все чтобы изменит счет. Но обе команды не добиваются ничего кроме 4 желтых карточек. В самом конце игры в дополнительной 93 минуте Месси смог забить гол. Так и закончился этот матч. Концовка было великолепно.

¼ финал Лиги Чемпионов (ответный матч), 21 апреля, Барселона принимает ПСЖ. Результат 2:0, победа Барселоны. Уже в ответной игре Ибрагимович присоединяется к игре, но повлиять на судьбу команды он не смог. Неймар поставил точку уже в первом тайме, оформив дубль. В 14 и в 33 минуте он показал великолепную игру и выводит Барселону в ½ финал Лиги Чемпионов. Общий счет 5:1. Интересно, что все 6 голов были забиты игроками Барселоны.

34 тур Испанской Премьер Лиги, 28 апреля, Барселона принимает Хетафе. Результат 6:0, победа Барселоны. Уже в 8 минуте Барселона зарабатывает пенальти. Месси забивает гол с пенальти в ворота Хетафе. Первый тайм был очень интересным. В течении 20 минут Барселона забивает еще 4 гола. Суарес забил гол в 24 минуте игры. Потом Неймар в 27 минуте. После чего Хави забивает в 29 минуте. Это было последний гол Хави для Барселоны. А в 39 минуте Суарес оформляет дубль. Игроки Барселоны довольно покидает полу после первого тайма. А уже в начале 2 тайма, точнее в 48 минуте Месси тоже оформляет дубль. Все, для сегодня достаточна, заявил Энрике. Барселона побеждает Хетафе с разгромным счётом. Это было чистое, красивое игра. Ни один игрок не получил никакую карточку. Смотрев последние игры хочется сказать: «Вот, играйте так, не нарушав правила. Особенно Эспаньол.»

Май, 2015

½ финал Лиги Чемпионов, 6 мая, Барселона принимает Мюнхенскую Баварию. Результат 3:0, победа Барселоны. Очен важный матч, так как без него не получить Кубок Лиги Чемпионов. В первом тайме команды играет спокойно. Редкие атаки и крепкие защиты. Но в конце второго тайма Месси показывает шоу. Он оформляет дубль забив гол в 77 и в 80 минутах. А в самой последней 94 минуте Неймар тоже забивает гол. Помните, 2014 году Бавария в своем поле победил Барселону со счетом 3:0, тоже в ½ финале Лиги Чемпионов. А теперь, мы именно так одержали победу над Баварией. Люблю это сладкое слово как «МЕСТЬ». А позже по окончанию сезона, второй гол Месси в этой игре объявлен самым красивым голом в 2014-2015 сезоне.

½ финал Лиги Чемпионов, 12 мая (ответный матч, дорога в Берлин), Барселона в гостях у Мюнхенской Баварии. Результат 3:2, поражения Барселоны. Видимо, игроки Баварии разозлились после мести Барселоны. Бенатиа забивает быстрый гол в 7 минуте, дав шанс на свою команду. А Неймар на этот гол ответил сразу с двумя голами. Он оформил дубль забив гол в 15 и в 29 минуте игры. Первый тайм закончился победой Барселоны. Но во втором тайме Бавария тоже показывает отличную игру. В 59 минуте Левандавский, и в 74 минуте Томас Мюллер забил гол. Общий счет 4:6, Барселона побеждает. Ура, мы в финале Лиги Чемпионов. После окончания матча великие тренеры как Гвардиола и Энрике дружеский обнимаются пожелая удачи друг-другу.

37 тур Испанской Премьер Лиги, 17 мая, Барселона в гостях у Атлетико Мадрид. Результат 0:1, победа Барселоны. Тоже очень жесткий матч был это. Атлетико получает 5 желтых карточек, а Барселона 3. А единственную гол в этой игре забил Месси в 65 минуте. Урааааааа, Барселона получает Кубок Испанской Премьер Лиги. Первый кубок Барселоны в 2015 году.

38 тур Испанской Премьер Лиги, 23 мая, Барселона принимает Депортиво. Результат 2:2, ничья. Этот день стал одним из незабываемых дней для Барселоны не смотря на ничью. Так, об этом позже, сейчас коротко поговорим о матче. Месси оформляет дубль, забив гол в 5 и в 59 минуте. А Лукас забивает гол в 67 минуте, и Саломау забивает в 74 минуте игры. Вот, и все моменты в игре. Так, а после матча был незабываемый вечер. Ведь в этот день Барселона отметил Кубок Ла Лиги, и провожал свою легенду, незаменимую Хави в Катарскую команду Аль-Садд. Этот матч был последним для него в Барселоне. Многие игроки и болельщики Барсы, в том числе Я и Хави тоже, прослезились. Ведь никогда не хочется прощаться с настоящими лучшими игроками. Хави последний раз поднял Кубок в форме Барселоны. Сцена просто завораживает. Барселона прощается с капитаном команды, а новым капитаном становится никто иное как Андрес Иньеста.

Финал Кубка Испании, 30 мая, Барселона и Атлетик Бильбао. Результат 3:1, победа Барселоны. Это тоже один из самых важных дней для Барселоны. Ведь, победа принесет им Кубок Испании. В 20 минуте игры Месси забивает гол. А в 36 минуте Неймар изменяет счет. Энрике очень доволен первым таймом. А втором тайме в 74 минуте Месси оформляет дубль. После этого, Атлетик тоже проводит атаку и в 79 минуте Уильямс забивает гол. Но это не смог спасти его команду. Да, мы победили. Барселона получает Кубок Испании. Второй кубок Барселоны в 2015 году. А первый гол Месси который он забил в одиночку обманув всех защитников и полузащитников Атлетика объявлен самым красивым голом в 2015 году по версии ФИФА.

Июнь, 2015

Финал Лиги Чемпионов, 6 июня, Барселона и Ювентус в Берлине. Результат 3:1, победа Барселоны. Это уже, наверное, самый лучший день в 2015 году для Барселоны. Финал самого престижного и лучшего чемпионата для команд. Иван Ракитич уже в 4 минуте игры открывает счет забив быстрый гол. Еще очень много моментов было у обеих команд в первом тайме, но увидит гол не удалось. А в начале второго тайма Ювентус ровняет счет. В 55 минуте Морато забил гол в ворота Барселоны. Энрике уже начал нервничать. А в 67 минуте Суарес выводит Барселону вперед. Казалось, уже матч окончен, но в самых последних секундах Неймар забивает гол и окончательно разгромил Ювентуса. Снова победа, снова кубок. Барселона получает Кубок Лиги Чемпионов. Третий кубок Барселоны в 2015 году. А после, этот матч объявлен одним из самых красивых матчов в 2015 году. Ах, Я бы не отказался быть там. Барселона получает билет в Тбилиси (Грузия) на Суперкубок УЭФА. В городе Барселона игроков и легендарного тренера Луиса Энрике встречают миллионы людей.

Июль, 2015

Конец сезона 2014-2015. Начало трансферов.

Август, 2015

Начало сезона 2015-2016. Конец трансферов.

Барселона покупает лучших игроков в Европе Арда Турана и Алеш Видала. Туран получил 7 номер, а Видал 22. Но, по некоторым причинам ФИФА запретил этим игрокам выходить на поле до 1 января 2016 года.

Суперкубок УЭФА, 11 августа, Барселона и Севилья в Тбилиси. Результат 4:5, победа Барселоны. Еще один грандиозный день в истории Барселоны. Уже в 3 минуте Банега игрок Севильи забивает быстрый гол со штрафного. Это был рекорд, как самый быстрый гол в Суперкубке УЭФА. А Месси тоже сразу-же ответил забив 2 гола со штрафного в 7 и в 16 минуте. Это тоже рекорд, друзья мои, как самое большое количество голов со штрафного в истории Суперкубка УЭФА. Перед самым уходом в перерыв в 44 минуте Рафинья забивает гол. Очень довольно уходит игроки и тренер Барселоны. Потом, в 52 минуте Суарес забивает гол и делает счет разгромным. Счет 1:4. Казалось, с Севилье уже конец. Но, каким-то чудом Севилья ровняет счет. В 57 минуте Рейес ответил Суаресу забив гол. В 72 минуте Гамейро забил гол с пенальти, и в 81 минуте Коноплянка забил последний гол Севильи. Такого поворота событий не ожидал никто. Энрике начал нервничать, видимо игроки Барселоны расслабились после гола Суареса. Так закончился основное время игры. После первого дополнительного тайма счет не изменилось. Энрике теперь очень сильно нервничает. Да, Я сам тоже посмотрел конец этого матча в шоке. У игроков не осталось ни капельки настроение как в первом тайме. Но у них был надежда. Уже конец второго дополнительного тайма а счет до сих пор не изменилось. Все очень устали, ведь бегать и бесконечно нервничать в течении 2 часов это не легко. 155 минута игры, Барселона исполняет угловой удар, даааааааа, Педро Родригуез забивает гол. Это чувство не объяснить словами. Будто мы родились снова. Так закончился этот грандиозный матч. В одной игре было забито 9 голов. Это тоже рекорд, как самое большое количество голов в одном матче за всю историю Суперкубка УЭФА. Барселона получает Суперкубок УЭФА. Четвертый кубок Барселоны в 2015 году. Согласитесь, друзья мои, четвертый кубок и целых 3 рекорда в один день это не объяснимое чувство. Андрес Иньеста первый раз поднимает кубок как капитан Барселоны. Для Педро этот матч стал последним и лучшим в Барселоне. Он стал героям этой игры. После матча он был продан в Английскую команду Челси.

Ноябрь, 2015

12 тур Испанской Премьер Лиги, 21 ноября, Барселона в гостях у Реала Мадрида. Снова Эл-Классико. Результат 0:4, победа Барселоны. Самый лучший игрок Барселоны Лионель Месси в физической травме, он сломал ногу. Не смотря на это он будет играть в конце второго тайма. В стадионе Сантьяго Бернабеу очень четко было видно, поддержка и шанс Реала очень велика. Но, в 10 минуте игры Суарес забивает быстрый гол. После этого в 38 минуте Неймар изменяет счет. Первый тайм закончился со счетом 0:2. Уже в начале второго тайма Барселона опять показывал блестящую игру. Иньеста забил красивейший гол в 53 минуте. А в 73 минуте Суарес оформил дубль. Было великолепно. В конце второго тайма Роналду и Бензема проводили хорошие атаки, но было уже поздно. Да, и Браво заслужил свое имя. Он отбивал такие удары, делал такие сейфы, просто супер. Реал потерпел поражения от самого главного противника в своем поле. Барселона разгромил Реала в Сантьяго Бернабеу. Игроки Реала показали очень жесткую игру. Они получили 1 красную и 3 желтых карточек. Иско пробил Неймара и получил красную карточку в конце игры. Это было еще одно блестящее победа Барселоны.

Декабрь, 2015

Финал Клубного Чемпионата Мира, 20 декабря, Барселона и Ривер Плейт в Токио. Результат 0:3, победа Барселоны. Этот день тоже незабываемый для Барселоны. В 17 декабря в полуфинале Клубного Чемпионата Мира Барселона играл с Гуанчжоу. Хет-трик Суареса выводит Барселону в финал. В финале они играет с одним из лучших команд Латинской Америки Ривер Плейтом. В 35 минуте Месси открывает счет. А во втором тайме Суарес оформляет дубль, забив 2 гола в 48 и в 67 минуте игры. Барселона получает Кубок Мира. Пятый кубок Барселоны 2015 году. Круто! Месси стал лучшим игроком этого Чемпионата, Суарес получил 2 место, а Иньеста 3 место. Барселона третий раз стал Чемпионом Мира. Это единственное команда в мире который 3 раза получил этот Кубок. Барселона снова доказал, что является лучшей командой в мире. Ему уже нет равных.

Так, итог года:

5 Кубков. Энрике получил 5 кубков за всю свою карьеру. Все кубки в одном годе, да и еще в первом годе за Барселону.

Барселона забил 180 голов в 2015 году. Это тоже рекорд.

Статистика МСН (трио Барселоны) в Ла-Лиге за 2014-2015 годы: 120 голов, 55 голевых передач. В том числе:

Месси: 51 игр (4347 минут), 52 голов, 22 голевых передач

Суарес: 44 игр (3709 минут), 31 голов, 19 голевых передач

Неймар: 49 игр (4009 минут), 37 голов, 14 голевых передач