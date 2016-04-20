Аршавин, Роналдо, Лэмпард и еще 7 самых образованных футболистов и тренеров

Несмотря на то, что обычно молодые и талантливые футболисты попадают в большой спорт, не успев получить высшее образование, некоторые из великих игроков — дипломированные специалисты или доктора наук. «Футурист» докажет, что футболисты вовсе не глупы

Валерий Лобановский

Один из величайших тренеров в истории футбола Валерий Лобановский, с чьим именем связаны громкие успехи киевского «Динамо», окончил школу с серебряной медалью. В 1956 году он поступил в Киевский политехнический институт, где учился с перерывами до 1964 года. Но когда Лобановский попал в состав «Черноморца», ему пришлось перевестись в Одесский политехнический институт, который он и окончил по специальности инженер-теплоэнергетик.

Сократес

Ныне покойного Сократеса называют величайшим футболистом второго по популярности бразильского клуба «Коринтиас». Как и у многих футболистов, у него было прозвище — Доктор Сократес.

Его отец Раймундо был настолько увлечен философией, что назвал двух своих детей в честь древнегреческих мыслителей: Сократес и Софоклус. Он искренне хотел, чтобы его сыновья занимались не физическим, а умственным трудом и запрещал им играть в футбол. Но по иронии судьбы Сократес и другой его брат, Раймундо, называнный в честь отца, стали футболистами. Правда, высшее образование Сократес все-таки получил. Он учился на педиатра в Университете Сан-Паулу, тайком от отца играя в местном клубе «Ботафого». Из-за плотного расписания он с трудом совмещал спортивную карьеру с учебой, но с помощью однокурсников он получил диплом врача – так сбылась его детская мечта. После окончания карьеры Сократес некоторое время был практикующим врачом в муниципалитете Риберао Прето, а позднее стал доктором философских наук.

Роналдо

«Зубастик» тоже грыз гранит науки. Бывшая звезда «Барселоны», «Интера» и «Реала» после завершения карьеры решил заняться маркетингом и прошел двухлетние курсы в Лондоне.

Юто Нагатомо

Японская звезда футбола Юто Нагатомо, который играл в миланском клубе «Интер» и продолжает карьеру в национальной сборной Японии, является одним из самых образованных футболистов мира. Он получил ученую степень по экономике в престижном токийском университете Мэйдзи. Нагатомо также опубликовал у себя на родине две книги по экономике.

Андрей Аршавин

Бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина в 2013 году причислили к самым образованным футболистам мира. Андрей Аршавин закончил Университет технологии и дизайна в Санкт-Петербурге и защитил диплом по теме «Проектирование производственного процесса спортивной одежды для активного отдыха».

Недум Онуоха

Защитник английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс» Недум Онуоха окончил школу с восемью «пятерками». В дипломе предуниверситетской подготовки у него «отлично» по математике, бизнесу и информатике. Квалификация Онуохи позволяет ему поступить в любой университет.

Славен Билич

Экс-игрок сборной Хорватии и главный тренер английского «Вест Хэм Юнайтед», Славен Билич носит прозвище «Самый умный защитник» — и не зря. Билич имеет академическую степень юриста и владеет четырьмя языками: хорватским, английским, немецким и итальянским. Он также играет на гитаре в хэви-метал группе Rawbau.

Шака Хислоп

Бывший вратарь «Ньюкасла» окончил университет Хауарда в Вашингтоне и защитил диплом инженера в области машиностроения. Хислоп даже работал стажером в команде НАСА: он принимал участие в создании нового поколения космических аппаратов, в том числе орбитальной станции Freedom.

Сейи Олофиньяна



Нигерийский игрок «Халл Сити» Сейи Олофиньяна — бакалавр по специальности «инженер-химик». Он также защитил кандидатскую диссертацию в университете Абердина.

Фрэнк Лэмпард

Фрэнка Лэмпарда считают самым умным футболистом в мире. Его IQ 150 — на 10 меньше, чем у Эйншейна. Лэмпард получил образование в школе Брентвуд.

Напоследок, чтобы окончательно убедиться в таланте футболистов к наукам, посмотрите образовательные видео от Национальной футбольной лиги США (NFL).

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Фото: theballsports.com, timaodecoracao.com.br, soccerpolice.com, interqube.it, toutiao.com, telegraph.co.uk, sport.net, atv.pe, tv2.no, chelseanews24.com