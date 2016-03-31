Молодой талант Бундеслиги!!! Дауд(Боруссия М)

Махмуд Дауд — немецкий футболист сирийско-происхождения, полузащитник немецкого клуба «Боруссия Мёнхенгладбах» и юношеской сборной Германии.
Рост: 177 см
Вес:67 кг
Возраст: 20 лет (род. 1 января 1996, Амуда, Сирия)
Позиция: Центральный полузащитник(ЦП,ЦОП,ЦАП)
Игр в этом сезоне+2014/2015: 38 игр 4 мяча 5 передач.
Дауд– безусловно одаренный игрок. В свои 20 он уже пугает Бундеслигу своим, в первую очередь, видением игры, точность передач 91%(в сезоне 2015/2016), вовремя может подключиться к атаке, и считается 5 ассистентом бундеслиги, и, по-моему, является лидером симфонии Шуберта.
Я думаю, он новый Тони Кросс! Заскриньте, что он-будущая звезда мирового футбола
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Источники:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дауд,_Махмуд
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