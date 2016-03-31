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    Аналитика футбола(события,матчи и т.д.) Все блоги -

    Молодой талант Бундеслиги!!! Дауд(Боруссия М)

    31 марта 2016
    Сегодня я решил рассказать о Махмуде Дауде– открытием сезона в Бундеслиге(Немецкая лига)

    Махмуд Дауд немецкий футболист сирийско-происхождения, полузащитник немецкого клуба «Боруссия Мёнхенгладбах» и юношеской сборной Германии.

    Рост: 177 см

    Вес:67 кг

    Возраст: 20 лет (род. 1 января 1996, Амуда, Сирия)

    Позиция: Центральный полузащитник(ЦП,ЦОП,ЦАП)

    Игр в этом сезоне+2014/2015: 38 игр 4 мяча 5 передач.

    Дауд– безусловно одаренный игрок. В свои 20 он уже пугает Бундеслигу своим, в первую очередь, видением игры, точность передач 91%(в сезоне 2015/2016), вовремя может подключиться к атаке, и считается 5 ассистентом бундеслиги, и, по-моему, является лидером симфонии Шуберта.

    Я думаю, он новый Тони Кросс! Заскриньте, что он-будущая звезда мирового футбола

    А что вы думаете об этом игроке, пишите в комментах)

    Источники:

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Дауд,_Махмуд

    TLS Football

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