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    Блог болельщиков фк Кубань(Краснодар) Все блоги -

    МАТЧ МОЛОДЁЖКИ ПРОТИВ РУБИНА

    4 марта 2016
    идёт 2 тайм счёт 1-2 гол у наших Нурисов(2) у Рубина Ковалик.

    наши ведут в счёте 2- 1

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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