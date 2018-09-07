Допинговый скандал

Тихонов заявил о необходимости срочной встречи руководителей спорта России

Руководителям спорта и спортсменам нужно выработать дальнейшие действия в связи с решением IBU об отказе восстановить в правах Союз биатлонистов России (СБР), считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Тихонов отметил, что не сомневался в решении Международного союза биатлонистов (IBU) по СБР, передает ТАСС.

«СБР – одна из сильнейших организаций в мире, которая разваливается на протяжении последних лет. Сейчас поможет только хирургическое вмешательство со стороны спортивного руководства. Нужно срочно собраться всем вместе – руководителям спорта, старейшинам биатлона, спортсменам и разобраться, что делать дальше», – сказал он.

Также Тихонов сообщил, что никогда не встречался с бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым и никогда не говорил о том, что у него есть данные о коррупции в IBU.

Ожидаемым решение IBU было и для двукратного призера Олимпийских игр, заслуженного тренера СССР Александра Привалова. По его словам, некоторые приехавшие на конгресс IBU страны уже имели «твердое решение проголосовать» против.

Он считает главным сохранение возможности для российских спортсменов выступать на этапах Кубка мира и других крупных соревнованиях.

«Если мы будем доказывать свою состоятельность высокими результатами, то будет все нормально. Главное для спортсменов, которые будут допущены, продолжать готовиться, а нам всем верить в успех», – отметил он.

Источник РИА «Новости» в IBU предположил, что восстановление полного членства СБР в международной организации возможно и до очередного конгресса, который запланирован на 2020 год.

«Формально вопрос восстановления полного членства может быть поднят на следующем конгрессе IBU, но при этом исполком организации обладает достаточными полномочиями, чтобы при желании решить этот вопрос самостоятельно», – пояснил он.

Ранее в пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) решил не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР) в правах, которые были ограничены в декабре 2017 года из-за ситуации с допинговыми расследованиями.