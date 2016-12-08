Теневой непобежденный

Три клуба из топ-5 чемпионатов Европы в лиге в новом сезоне не знают горечи поражений. О «Реал Мадриде» и прозванным «немецким Лестером» – «РБ Лейпциге» не говорит только ленивый... А клуб «Хоффенхайм» с вами разберет блог «В поле зрения»

Хоффенхайм – в первую Бундеслигу ворвался не хуже сенсации этого года «РБ Лейпцига» , тогдашний тренер Ральф Рангник (человек который за сегодняшние успехи »РБ Лейпцига» отвечает не меньше , чем их тренер Ральф Хазенхюттль) сходу с «Хоффенхаймом» стал «зимним чемпионом» ... Но тогдашняя сказка быстро подошла к концу – сезон клуб закончил на 7 месте и вот уже почти десять лет болтается где-то в середине таблицы первой Бундеслиги , хоть и не понижаясь в классе , но и ни разу , не поучаствовав в еврокубках ... Такие результаты явно не соответствуют амбициям клуба. «Хоффенхайм» спонсирует миллиардер Дитмар Хопп , который сам в юности выступал в составе этого клуба. Именно из-за этого спонсорства клуб из Зинсхайма так же , как и «РБ Лейпциг» , не любят во всей Германии , а так же иногда называют – «ХоППенхайм». Историю существования клуба смело можно поделить на две части – период до Хоппа , и после ... Дитмар Хопп начал спонсировать клуб в 1989 году , после того как «Хоффенхайм» упал «на самое дно» в 8 восьмую по счету немецкую лигу под названием – Kreisliga A. С того времени началось по сути строение нового клуба который в 2008 году появился в Бундеслиге .

В «Хоффенхайме» отлично умеют работать с молодыми игроками и зачастую делают ставку именно на талантливую молодежь , речь идет не только о собственных воспитанниках вроде Зюле или Амири , но и благодаря отличной системе скаутов , клуб частенько находит талантливых ребят со всех уголков планеты ... Конечно у клуба нет таких средств , что бы удерживать ведущих игроков , отказывая грандам мирового футбола , но в клубе умеют своевременно и главное весьма выгодно расставаться с лидерами . Настолько выгодно , что продажа в Ливерпуль Фирмино в 2015 году установила на тот момент рекорд Бундеслиги (рекорд правда продержался всего пару месяцев, но сам факт того что его установила , не Бавария и Дортмунд , а клуб который даже не участвует в еврокубках, говорит о многом.)

Чего не хватало клубу , что бы из кучки талантливых игроков собрать хорошую , крепкую команду , способную биться за самые высокие места? Ответ прост - тренера ... После ухода Ральфа Рангника , клуб возглавляли не самые именитые наставники (кроме конечно же Хуба Стевенса , да и для того это был уже закат карьеры). Своего нового тренера клуб можно сказать решил вырастить сам ... Так что же из этого получилось?

Юлиан Нагельсманн самый молодой главный тренер в Бундеслиге. Главным тренером он стал всего то в 28 лет ... В системе «Хоффенхайма» он уже с 2010 года до этого тренировал команды «до-17» и «до-19» лет , а так же был ассистентом тренера у Марко Курца и Маркуса Гиздоля. В начале планировалось что команду он начнет тренировать только с начала сезона , но вмешался случай... Проблемы со здоровьем прошлого главного тренера Хуба Стевенса , экстренно заставили искать руководство ему преемника , в клубе решили не тянуть и ускорить назначение Нагельсманна на этот пост , тем самым сразу кинули молодого тренера в самое пекло ... в прошлом году «Хоффенхайм» был под угрозой вылета во вторую лигу ... Какого же было удивление, когда Нагельсманн сходу начал зарабатывать победы и быстро вытащил команду из зоны вылета. Хоть и вышло закончить сезон двумя поражениями и всего на 15 месте , но было видно , талант у тренера огромный ... В новом сезоне проведя сборы и изменив состав под свое виденье футбола , команда начала показывать результат - 13 игр без поражений подряд , ничьи с лидерами сезона – «РБ Лейпцигом» и «Баварией» ... Уже сейчас Нагельсманна считают одним из самых перспективных тренеров в мире , восходящей тренерской звездой в Германии .... Не сегодня , так завтра им начнут интересоваться большие клубы со всего мира... Но «Хоффенхайм» конечно же постарается оставить Нагельсманна у себя как можно дольше, еще бы , ведь при нем в клуб может открыть новую главу в своей истории, истории с участием в европейских кубках...

В новом сезоне команда играет по схеме – 3-5-2 , это тактика позволяет клубу , как успешно защищаться , так и играть в атакующий , а при надобности контратакующий футбол. Летом проведя потрясающую работу на трансферном рынке , (из 7 новоприбывших игроков , 6 сходу стали игроками основы) клуб собрал очень боеспособный коллектив ... В воротах у «Хоффенхайма» стоит – Оливер Бауманн , крепкий , опытный голкипер , хоть не разу и не вызывавшийся в сборную Германию , но это Германия , и их просто невероятный подбор высококлассных голкиперов... Команда играет в трех центральных защитников в основном это – Зюле , Хюбнер и Фогт, каждый из которых обладает хорошим первым пасом. Лидером этой троицы является молодой центральный защитник , игрок сборной Германии , высоченный (1.95м) Никлас Зюле, к которому постоянно проявляют интерес гранды футбола вроде «Челси» и «Баварии»... Хюбнер и Фогт это еще два соотечественника Зюле , пришедших в команду этим летом , за двоих заплатив сумму всего около 4 миллионов евро, «Хоффенхайм» получил весьма квалифицированных защитников. Фланговые защитники активно подключаются к атакам и действуют по всей бровке. Левый край делят швейцарец Стивен Зубер , купленный когда-то у «ЦСКА» и воспитанник клуба Джереми Тольян . А справа в этом году окончательно раскрылся игрок Чешской сборной – Павел Кадержабек. Лидером команды в центре поля можно назвать игрока сборной Германии Себастьяна Руди , у которого количество игр за «Хоффенхайм» приближается к двум сотням , и последнее время его все активней сватают в «Милан». Чуть выше располагаются еще двое центральных полузащитника которые больше отвечают за креативные действия в атаке. Обычно это кто то из троицы – Амири , Демирбай и Рупп. Надим Амири воспитанник клуба , которому всего 20 лет , и на него возлагают огромные надежды в клубе. Керем Демирбай и Лукас Рупп пришли в команду лишь этим летом , но сходу влились в состав , и можно смело сказать что в своей игре они поднялись на новый заведомо высокий уровень. В атаке играют Крамарич и Вагнер. Андрей Крамарич не заигравший в «Лестере» был отдан в аренду в «Хоффенхайм» , и у Нагельсманна он раскрыл свой талант. Этим летом «Хоффенхайм» не пожалел на хорвата 10 миллионов евро, тем самым сделав его самым дорогим приобретением клуба. И Андрей отплачивает клубу сполна, в 15 матчах , сделав целых 11 результативных действий – 6 голов , 5 ассистов. Ну и наконечником в атаке является главный бомбардир команды , на счету которого уже 8 голов - Сандро Вагнер , который когда то давно начинал свою карьеру в «Баварии». Этим летом Вагнера приобрели у «Дармштадта» , где он провел великолепный сезон. Вагнер делая открывания, зачастую стягивает на себя защитников соперника , оставляя больше простора игрокам атаки из глубины. Юлиан Нагельсманн наделил команду большой тактической гибкостью (еще бы, ведь в свое время работу тренера он начинал учеником этакого «патологоанатома» – Томаса Тухеля). Так же Юлиан умело проводит ротацию в составе, ведь и на скамейке в команде есть немало игроков, которые могут принести пользу, вроде – Марко Ута, капитана команды – Полански, Бичакчича или Салай...

Команда стартовала очень неплохо,13 игр без поражений подряд очень внушительная серия для такого небольшого клуба, как «Хоффенхайм». По прогнозам блога «В поле зрения» серия прервется на 14 играх, после проигрыша от «Дортмунда» в очной дуэли «Ученика и учителя». На сезон в целом состава и скамейки вполне должно хватить для длительного, но успешного выступления. Конечно в итоге смотря на неопытность главного тренера, трудно будет представить уже в этом году «Хоффенхайм» борющийся за самые высокие места, но свое место в Лиге Европы на будущий сезон команда должна занять. А дальнейшее будущее клуба в главную очередь будет зависеть от удержания Нагельсманна у руля клуба, а так же от сохранения лидеров коллектива коими являются – Зюле, Руди и Крамарич. И все же похоже что клуб сейчас находится на правильном пути в своем развитии ...