Криштиану Роналду... Все вопросы о том кто должен получить золотой мяч, сняты!!!

Криштиану Роналду, дорога к «Золотому мячу».

19 ноября 2016 года состоялось фантастическое по свое зрелищности дерби Мадрида, в котором встречались два горячих как испанская кровь футбольных клуба. Реал Мадрид и Атлетико Мадрид и если к репутации первого, нет абсолютно никаких претензий, что он самый титулованный и лучший клуб на планете благодаря набору и классу своих футболистов нет, то до не давнего прошлого к Атлетико Мадрид в Европе, да и самой Испании, относились совсем не серьезно и только благодаря работе Диего Симионе, это стереотип, перестал существовать в принципе.

Ну вернемся к событиям субботнего вечера на стадионе Висенте Кальдерон. Антураж, как и афиша, была как у хорошего голливудского фильма в котором в весь актерский состав собрали максимальное количество актеров которые в своей карьере, хотя бы один раз, но получали оскар.

В составе «Матрасников» вышли все те футболисты на которых максимально мог рассчитывать тренер Симеоне. А вот в составе «Бланкос» все же были травмы и определенное количество футболистов на которых не смог рассчитывать Зизу. Не было капитана и лидера защиты Серхио Рамоса, который продолжает лечить повреждение, поэтому дерби смотрел со скамейки запасных, отсутствовал «дирижер» опорной зону Тони Кросс, не было Каземиро, Мораты и если продолжать тему составов, то можно вполне правильно назвать состав Реала, полуторным. Хотя такие футболисты как Иско, Начо, Асенсио и Коэнтрау не могут считаться, футболистами дубля. Каждый из них может помочь вырвать и удержать победу Реала в любой ситуации. А вот у Атлетико, все основные были на поле и все равно смотрелся Атлетико не очень хорошо. Атаки были вялыми и предсказуемыми, а оборона Реала без труда, даже в отсутствие Рамоса и сокрушителя врагов Пепе, легко справлялись с тем, что предлагали им «Матрасники». А вот Мадрид, продолжал гнуть свою линию и в конце-концов это привело к первому голу Криштиану со штрафного. Забив этот гол, Роналду, стал лидером Ла Лиги ко количеству голов со штрафных, ах их он забил не много не мало аж двадцать. Потом в игре наступила продолжительная пауза, до момента с нарушением Савича, который зацепил Роналду в штрафной. Португалец только рад был, такому развитию событий, ведь пенальти Роналду, щелкает как семечки. Конечно с таким ходом вещей не согласился Уругваец Диего Годин, который и схлопотал за слишком активные обсуждения желтую карточку, а Рон, спокойно удвоил счет в пользу «сливочных». После этого Реал наверное решил отомстить «Матрасникам» за поражение со счетом 0:4, два года назад и напомнить, что они два раз отнимали за это у них Кубок Чемпионов, пора и в дерби наказать. После этого на 77 минуте,Иско подобрал мяч на своей половине поля, тут же сделав длинную передачу на Бэйла, тот совершил затяжной рывок от центрального круга в штрафную площадь, оставив за спиной Хуанфрана. Валлиец зряче прострелил на Роналду, которому с 6 метров оставалось переправить мяч в пустые ворота. Шикарная контратака!

Пускай Криштиану сейчас находится не в своей оптимальной форме и не показывает того, что все ждут от него, но он в очередной раз доказал, что может вытаскивать отдельные матчи и делать результат, хотя и не при помощи коллег по цеху. Вытащив Мадридское дерби, Выиграв Лигу Чемпионов, Супер кубок Европы и Чемпионат Европы со сборной, Роналду достоин Золотого Мяча как никто другой, а если и не он то обладателем этого приза должен стать Бэйл, который тоже не мало сделал в прошлом сезоне.