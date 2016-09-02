Потерянный талант, или зачем Милевский нужен «Тосно»

Про Артема Милевского многие забыли, но вот он объявился в одном из лидеров ФНЛ. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение» рассказывает о карьере украинского нападающего, и рассуждает о его перспективах в новом клубе

Предисловие

Артем Милевский, отличный футболист, не обделенный талантом. Вернее, был отличным когда то. Был, в те годы когда играл за киевское «Динамо», те вещи, те голы которые Милевский делал на поле, помнит не один болельщик киевлян и не только.

Что же случилось, и, что помешало некогда одной из главных надежд всего украинского футбола, думаю, если не все, то многие знают. Это непростой характер, любовь покутить, при этом частенько нарушая режим. Фактически Милевский сам себя загубил, данные и талант как у него, даны далеко не каждому футболисту.

Карьера

Теперь обо всем по порядку. Милевский уроженец Минска, был воспитанником местного ДЮСШ «Смена», из которой, кстати, вызывался и выступал в юношеской (U-16) сборной Беларуси. Но в возрасте 15-ти лет, Артем переехал на Украину, где поначалу тренировался в юношеской команде «Обухов». На следующий год попал в дубль команды «Борисфен», где его и приметило столичное «Динамо» в 2002 году. Кстати уже в юные годы, на момент перехода в «Динамо» Артему было всего 17 лет, он уже оказался в центре скандала, так как заявил, что хочет играть за сборную Украины, а Белорусская федерация футбола, терять перспективно игрока не хотела. В итоге дошло до того, что в спор вмешался президент Фифа Йозеф Блаттер, который через посредника в виде России, попросил решить вопрос мирным путем. В итоге белорусы добровольно отказались от Милевского, получившего украинское гражданство.

В «Динамо», Милевский поначалу играл в дублирующей команде (Динамо Киев-2), но довольно быстро зарекомендовал себя, и был переведен в основную команду, где дебютюровав 17 марта 2003г. в матче с львовскими «Карпатами», выйдя в основном составе и забив в первом же матче гол. Затем Артем частенько выходил на замену, а со временем смог закрепиться в основных 11-ти. Забивал Милевский не слишком много для нападающего, но кроме этого и передачи отдавал, и очень много креатива создавал в атаке.

Милевский серебряный призер молодежного чемпионата мира U-21 b ,и бронзовый юниорского U-19 в составе украинской сборной, где был одним из лидеров. Его дебют, за основную сборную состоялся не где – нибудь, а ЧМ 2006 в Германии, где украинцы добились исторического для себя успеха, а именно выхода в четвертьфинал. Артем заменил в концовке встречи с Саудовской Аравией, легенду украинского футбола, Андрея Шевченко. Наиболее запомнился Милевский на этом ЧМ, своим пенальти, в после матчевой серии против сборной Швейцарии в 1/8 финала, который он исполнил в стиле Паненки.

Период 2008-2010 годов, стал для Милевского одним из наилучших в карьере. Он дважды признавался футболистом года на Украине, а по итогам сезона 2009-2010г стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Артем регулярно вызывался в сборную. На Милевского в тот период заглядывались многие европейские клубы, но перехода так и не произошло, он продолжил играть за киевлян, но все хуже и хуже, наверняка этому способствовала его разгульная жизнь.

В итоге, после неоднократных нарушений режима, постоянное ухудшения формы, терпение тогдашнего тренера «Динамо», Олега Блохина кончилось, и Милевский в ноябре 2012 г. был переведен в дубль. С киевским клубом, Артем стал трехкратным чемпионом и обладателем суперкубка Украины, и четырехкратным кубка. В принципе, о дальнейшей карьере Милевского даже говорить особо не стоит. За ним уже не стоял ряд, желающих его приобрести клубов, ходили слухи о «Бешикташе», «Ливорно», но в итоге в 2013 году у украинца закончился контракт, и он будучи свободным агентом заключил соглашение с турецким клубом »Газиантепспор» с неба звезд не хватавший. Там у Милевского не получилось, всего 6 проведенных матчей и один гол, да и по словам его агента, в клубе не платили зарплату, в итоге в конце года контракт был расторгнут.

Затем случился переезд в Хорватию, где Милевский выступал за «Хайдук» из Сплита. Играл он больше чем в Турции, но не намного эффективнее, забив за сезон 3 мяча. В 2015 перешел в «Сплит», за который впрочем провел всего один матч. Последним пристанищем Милевского перед «Тосно», была румынская «Конкордия», мягко говоря не относящееся к лидерам Ligi 1, где Милевский за 13 матчей забил 5 мячей.

Нужен ли Милевский «Тосно»?

Бывший футболист сборной Украины, является очень техничным игроком, с сумасшедшим, для своего роста (190см) дриблингом. Здорово играет головой, сильно и хлестко бьет. Но при всем при этом, вопросов к нему гораздо больше. Его не назовешь перспективным, Артему уже 31 год. Того Милевского, которого знали в киевском «Динамо» и сборной Украины уже давно нет. И в этом возрасте уже на былой уровень, вернуться почти невозможно. Может быть для ФНЛ этого и достаточно, ведь в своем последнем, до тосненцов, клубе из Румынии, Милевский играл более менее неплохо(по сравнению с вояжами в Турцию и Хорватию), сравнивать уровень второй российской лиги с первой румынской не будем, хотя бы из-за уважения к «Стяуа» и «ЧФР Клуж» к примеру. Но есть ведь еще пара примечаний. После киевского «Динамо», Милевский не задерживался ни в одном клубе более сезона. И даже последний клуб, продлевать контракт с Милевским не стал, возможно причина этого кроется в том, что Милевский продолжает чудить, кутить и нарушать режим, но это не предавалось особой огласке. Так же стоить заметить, что контракт нападающего с румынским клубом, истек еще в мае этого, что Милевский делал все лето, не известно, и вряд ли это были тренировки. С другой стороны, раз с Милевским заключили контракт, Леонид Парфенов знает для чего и как использовать соотечественника, и в какой он форме тоже видел. Если Милевский будет пахать на тренировках и наберет форму, при этом ограничив разгульную жизнь, он, при всех своих игровых качествах вполне способен помочь команде из Ленинградской области выйти в РФПЛ. Ведь был похожий пример, со скандальным Алиевым, кстати лучшим другом Артема, который весьма неплохо играл за московский «Локомотив». Но верится в это с трудом. Хотя все покажет лишь время, а на данный момент, Артем Милевский игрок Фк «Тосно».