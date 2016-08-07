«Спартак» – старая песня.

С новым сезоном, началась любимая забава Спартака: очередное поражение в кубке, после каникул, очередные извинения, не понятно откуда взявшаяся самоуверенность и венец всему смена тренера...

С новым сезоном, началась любимая забава Спартака: очередное поражение в кубке, после каникул, очередные извинения, не понятно откуда взявшаяся самоуверенность и венец всему смена тренера... Вам не надоело наблюдать эту картину от сезона к сезону?! Лично у меня уже давно нет сил, даже расстраиваться из-за всего этого.

Болельщики конечно хотят все и сразу и стабильной игры, и хоть каких-то успехов в Европе и конечно же долгожданного чемпионства... Руководство, перестановками на тренерском мостике, вроде бы пытается добиться перемен... От сезона к сезону говорят, с таким составом Спартак может стать чемпионом, но люди опомнитесь, с каким составом?! С последнего чемпионства прошло уже 15 лет, в составе нет игроков серьезного уровня, которые хоть что-то выигрывали. Вот если бы все игроки Спартака были в составе скажем Урала или Мордовии, кто-нибудь сказал бы, что эти команды должны выигрывать чемпионат или хотя бы обязаны бороться за еврокубки?! Очень сомневаюсь... Все разговоры о возможном чемпионстве рождаются, не из-за подбора игроков, а из-за цвета формы и эмблемы на ней, но давайте посмотрим правде в глаза, Спартак давно уже не тот, его нужно строить заново, а для этого нужен не один сезон... И требовать от тренера, который только пришёл в команду, чтобы он с кучкой неудачников, сразу выиграл чемпионат, по крайней мере неправильно.

К вопросу об уходе Аленичева по собственному желанию, интересно насколько это желание собственное?! Если Аленичева «попросили», то это очередной поспешный вывод руководства, что уже порядком надоело... Если же это решение самого Аленичева, то лично я безгранично разочарован, не ожидал, что после первого провала он так легко сдастся... Конечно, чем пытаться все исправить, наладить игру и доказать всем, что это была досадная случайность, гораздо проще «достойно» извиниться, признать свою вину и просто уйти, а с командой пусть кто-то другой разбирается... Только вот, это «достоинство» никому не нужно, болельщики хотят видеть хороший футбол в исполнении любимой команды, чего крайне сложно добиться бесконечными сменами тренеров. Чтобы вывести Спартак из этого состояния «клинической смерти», а может и вовсе «комы», нужен либо экстраординарный специалист и глобальная чистка состава, либо время, а не стабильные отставки.