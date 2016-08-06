Первая тренерская отставка в РФПЛ в сезоне 2016/17

Первый тур сыгран и уже произошла первая тренерская отставка. Свой пост покинул Дмитрий Аленичев. Как сообщается, Дмитрий Анатолиевич написал заявление об уходе по собственному желанию, которое было утверждено советом директоров ФК Спартака. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет Массимо Каррера. Теперь уже экс-тренер Дмитрий Аленичев прокомментировал это решение, как неудовлетворительные результаты команды. Последней гранью терпенья тренера стало поражение от кипрского АЕКа в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Футболисты единогласно с тренерами сочли это позором. ФК «Спартак – Москва» впервые за три года сумел пробиться в еврокубки и в первом же раунде закончил своё выступление. Дмитрий Аленичев возглавлял Спартак на протяжении одного сезона. При нем клуб провел 34 официальных матча, в 17 которых москвичи одержали победу, в 11 потерпел поражения, и 6 матчей удалось свети вничью. Футбольный клуб «Спартак-Москва» поблагодарил Дмитрия Аленичева за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Теперь возник вопрос: кто станет новым главным тренером? Как сообщают некоторые СМИ, что Курбан Бердыев провел встречу с владельцем клуба Леонидом Федуном и согласился возглавить московский клуб. Как уточняется, клуб подпишет двухлетний контракт. Курбан Бердыев готов присоединится к команде после ответной игры Ростова плэй-офф Лиги Европы против Аякса. Но руководство клуба ещё никак не отреагировало на данную информацию. В скором времени ситуация разъяснится, но на матч Спартака с Крыльями Советами московскую команду будет выводить Массимо Каррера.