Иркутское обл

Таджикистан 0-0 Азербайджан
В эти дни в Братске стартует многонациональный турнир по футболу Кубок «Содружества». В нем примут участие спортивные команды от 5 диаспор города: Таджикистан, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия.
Россию в этом городском соревновании представит команда «Виктория». В это воскресенье в 19:00 на стадионе «Металлург» состоится торжественное открытие Кубка. Первыми на поле выйдут команды Таджикистана и Узбекистана. Вход платный только для мужчин – 50 рублей, женщин и детей пропустят без билетов. Всего Кубок рассчитан на 18 игр, которые пройдут в течение 9 недель, до 11 сентября. Расписание ближайших матчей вы видите на экране. В двух полуфиналах, за первое, второе место сразятся четыре лучшие команды. Лучшее пенальти определит, кто займет третье место. Подобное соревнование проходит в Братске второй год, но уже обещает стать традиционным. В 2015 выиграла команда Армении.
Евгений Харланов, директор МАУ ФК «Сибиряк»: «Финал получился прекрасным. Давно столько болельщиков не собирали. У нас пришло 2, 5 тысячи болельщиков. Золотой матч был, в дополнительное время победила команда Армении. Салют был и радость, все было шикарно. В этот раз хочу, чтобы пришли те же зрители. Потому что вели себя корректно, болели великолепно. Поддержать свою диаспору, свою страну милости просим, приходите на стадион».
Стадион «Металлург»
Таджикистан – Узбекистан: 17 июля в 19:00
Киргизия – Азербайджан: 20 июля в 19:30
Россия – Армения: 22 июля в 19:30
Узбекистан – Азербайджан: 24 июля в 19:00