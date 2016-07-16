Иркутское обл

Россию в этом городском соревновании представит команда «Виктория». В это воскресенье в 19:00 на стадионе «Металлург» состоится торжественное открытие Кубка. Первыми на поле выйдут команды Таджикистана и Узбекистана. Вход платный только для мужчин – 50 рублей, женщин и детей пропустят без билетов. Всего Кубок рассчитан на 18 игр, которые пройдут в течение 9 недель, до 11 сентября. Расписание ближайших матчей вы видите на экране. В двух полуфиналах, за первое, второе место сразятся четыре лучшие команды. Лучшее пенальти определит, кто займет третье место. Подобное соревнование проходит в Братске второй год, но уже обещает стать традиционным. В 2015 выиграла команда Армении.

Евгений Харланов, директор МАУ ФК «Сибиряк»: «Финал получился прекрасным. Давно столько болельщиков не собирали. У нас пришло 2, 5 тысячи болельщиков. Золотой матч был, в дополнительное время победила команда Армении. Салют был и радость, все было шикарно. В этот раз хочу, чтобы пришли те же зрители. Потому что вели себя корректно, болели великолепно. Поддержать свою диаспору, свою страну милости просим, приходите на стадион».

Стадион «Металлург»

Таджикистан – Узбекистан: 17 июля в 19:00

Киргизия – Азербайджан: 20 июля в 19:30

Россия – Армения: 22 июля в 19:30

Узбекистан – Азербайджан: 24 июля в 19:00

Россию в этом городском соревновании представит команда «Виктория». В это воскресенье в 19:00 на стадионе «Металлург» состоится торжественное открытие Кубка. Первыми на поле выйдут команды Таджикистана и Узбекистана. Вход платный только для мужчин – 50 рублей, женщин и детей пропустят без билетов. Всего Кубок рассчитан на 18 игр, которые пройдут в течение 9 недель, до 11 сентября. Расписание ближайших матчей вы видите на экране. В двух полуфиналах, за первое, второе место сразятся четыре лучшие команды. Лучшее пенальти определит, кто займет третье место. Подобное соревнование проходит в Братске второй год, но уже обещает стать традиционным. В 2015 выиграла команда Армении.

Евгений Харланов, директор МАУ ФК «Сибиряк»: «Финал получился прекрасным. Давно столько болельщиков не собирали. У нас пришло 2, 5 тысячи болельщиков. Золотой матч был, в дополнительное время победила команда Армении. Салют был и радость, все было шикарно. В этот раз хочу, чтобы пришли те же зрители. Потому что вели себя корректно, болели великолепно. Поддержать свою диаспору, свою страну милости просим, приходите на стадион».

Стадион «Металлург»

Таджикистан – Узбекистан: 17 июля в 19:00

Киргизия – Азербайджан: 20 июля в 19:30

Россия – Армения: 22 июля в 19:30

Узбекистан – Азербайджан: 24 июля в 19:00