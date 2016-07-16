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    Иркутское обл

    16 июля 2016
    В эти дни в Братске стартует многонациональный турнир по футболу Кубок «Содружества». В нем примут участие спортивные команды от 5 диаспор города:Россия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, .

    В эти дни в Братске стартует многонациональный турнир по футболу Кубок «Содружества». В нем примут участие спортивные команды от 5 диаспор города: Таджикистан, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия.

    Россию в этом городском соревновании представит команда «Виктория». В это воскресенье в 19:00 на стадионе «Металлург» состоится торжественное открытие Кубка. Первыми на поле выйдут команды Таджикистана и Узбекистана. Вход платный только для мужчин – 50 рублей, женщин и детей пропустят без билетов. Всего Кубок рассчитан на 18 игр, которые пройдут в течение 9 недель, до 11 сентября. Расписание ближайших матчей вы видите на экране. В двух полуфиналах, за первое, второе место сразятся четыре лучшие команды. Лучшее пенальти определит, кто займет третье место. Подобное соревнование проходит в Братске второй год, но уже обещает стать традиционным. В 2015 выиграла команда Армении.
    Евгений Харланов, директор МАУ ФК «Сибиряк»: «Финал получился прекрасным. Давно столько болельщиков не собирали. У нас пришло 2, 5 тысячи болельщиков. Золотой матч был, в дополнительное время победила команда Армении. Салют был и радость, все было шикарно. В этот раз хочу, чтобы пришли те же зрители. Потому что вели себя корректно, болели великолепно. Поддержать свою диаспору, свою страну милости просим, приходите на стадион».
    Стадион «Металлург»
    Таджикистан – Узбекистан: 17 июля в 19:00
    Киргизия – Азербайджан: 20 июля в 19:30
    Россия – Армения: 22 июля в 19:30
    Узбекистан – Азербайджан: 24 июля в 19:00

    Россию в этом городском соревновании представит команда «Виктория». В это воскресенье в 19:00 на стадионе «Металлург» состоится торжественное открытие Кубка. Первыми на поле выйдут команды Таджикистана и Узбекистана. Вход платный только для мужчин – 50 рублей, женщин и детей пропустят без билетов. Всего Кубок рассчитан на 18 игр, которые пройдут в течение 9 недель, до 11 сентября. Расписание ближайших матчей вы видите на экране. В двух полуфиналах, за первое, второе место сразятся четыре лучшие команды. Лучшее пенальти определит, кто займет третье место. Подобное соревнование проходит в Братске второй год, но уже обещает стать традиционным. В 2015 выиграла команда Армении.

    Евгений Харланов, директор МАУ ФК «Сибиряк»: «Финал получился прекрасным. Давно столько болельщиков не собирали. У нас пришло 2, 5 тысячи болельщиков. Золотой матч был, в дополнительное время победила команда Армении. Салют был и радость, все было шикарно. В этот раз хочу, чтобы пришли те же зрители. Потому что вели себя корректно, болели великолепно. Поддержать свою диаспору, свою страну милости просим, приходите на стадион».

    Стадион «Металлург»

    Таджикистан – Узбекистан: 17 июля в 19:00

    Киргизия – Азербайджан: 20 июля в 19:30

    Россия – Армения: 22 июля в 19:30

    Узбекистан – Азербайджан: 24 июля в 19:00

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14

      беха5151 13 августа 2016, 17:30

      Таджикистан 0-0 Азербайджан

      0
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      Рейтинг: +14

      беха5151 10 августа 2016, 19:51

      Россия 2-1 Киргизистан

      0
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      Рейтинг: +14

      беха5151 8 августа 2016, 17:42

      Тажикистан 3-3 Армения

      0
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      Рейтинг: +14

      беха5151 24 июля 2016, 17:53

      Азербайджан 1-1 Узбекистан

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      Рейтинг: +14

      беха5151 22 июля 2016, 17:24

      Россия 2-3 Армения

      0
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      Рейтинг: +14

      беха5151 21 июля 2016, 10:53

      Азербайджан 2-0 Киргизистан

      0
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      Рейтинг: +14

      беха5151 18 июля 2016, 14:27

      Таджикистан 1-0 Узбекистан

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