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    Иван Сергиенко - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Денисович
    Фамилия Сергиенко
    Команда Химик
    Состав Основной
    Родной город Адлер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 сентября 2005 (18 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химик 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.06.2024 1' -82' Спартак К (Кострома) 0:1 Химик (Дзержинск)
    82'
    02.06.2024 46' -90' Химик (Дзержинск) 1:3 Авангард (Курск)
    29.05.2024 67' -90' Торпедо Миасс (Миасс) 2:0 Химик (Дзержинск)
    25.05.2024 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:1 Химик (Дзержинск)
    19.05.2024 1' -63' Калуга (Калуга) 3:0 Химик (Дзержинск)
    15.05.2024 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:3 Машук-КМВ (Пятигорск)
    11.05.2024 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:0 Химик (Дзержинск)
    04.05.2024 85' -90' Химик (Дзержинск) 1:0 Торпедо Миасс (Миасс)
    28.04.2024 46' -90' Динамо Бр (Брянск) 4:4 Химик (Дзержинск)
    68'
    24.04.2024 Был в запасе Волга (Ульяновск) 0:1 Химик (Дзержинск)
    20.04.2024 Был в запасе Авангард (Курск) 1:0 Химик (Дзержинск)
    13.04.2024 Был в запасе Химик (Дзержинск) 1:1 Иртыш (Омск)
    07.04.2024 Был в запасе Химик (Дзержинск) 1:1 Калуга (Калуга)
    30.03.2024 Был в запасе Химик (Дзержинск) 0:0 Текстильщик (Иваново)
    18.03.2024 Был в запасе Химик (Дзержинск) 3:1 Динамо Бр (Брянск)
    09.03.2024 Был в запасе Химик (Дзержинск) 1:0 Волга (Ульяновск)
    02.03.2024 Был в запасе Химик (Дзержинск) 0:2 Спартак К (Кострома)
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