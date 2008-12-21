|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2009
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:1
|Болонья (Болонья)
|08.03.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|28.02.2009
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|08.02.2009
|83' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|02.02.2009
|80' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|28.01.2009
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|25.01.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:4
|Милан (Милан)
|18.01.2009
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|11.01.2009
|1' -84'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кьево (Верона)
|21.12.2008
|1' -84'
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|13.12.2008
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|5:2
|Торино (Турин)
|68'
|07.12.2008
|46' -90'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|30.11.2008
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|23.11.2008
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|16.11.2008
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|08.11.2008
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Рома (Рим)
|02.11.2008
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|5:1
|Болонья (Болонья)
|29.10.2008
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|26.10.2008
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|19.10.2008
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Лацио (Рим)
|28.09.2008
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|24.09.2008
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|21.09.2008
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|14.09.2008
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|31.08.2008
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:2
|Болонья (Болонья)