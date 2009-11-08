|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2010
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|20.01.2010
|53' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|17.01.2010
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|10.01.2010
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.01.2010
|77' -90'
|Катания (Катания)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.12.2009
|1' -90'
|Парма (Парма)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|06.12.2009
|72' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|29.11.2009
|61' -90'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Интер (Милан)
|08.11.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|20.09.2009
|70' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|76'
|13.09.2009
|1' -46'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Кьево (Верона)
|29.08.2009
|1' -82'
|Бари (Бари)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|22.08.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)