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    Филипе - статистика

    Имя Филипе
    Фамилия Рибейро
    Команда Варезе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 90' -90' Рома (Рим) 3:2 Торино (Турин)
    24.05.2009 65' -90' Милан (Милан) 2:3 Рома (Рим)
    03.05.2009 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Кьево (Верона)
    25.04.2009 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 4:1 Рома (Рим)
    19.04.2009 Был в запасе Рома (Рим) 3:2 Лечче (Лечче)
    05.04.2009 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    21.03.2009 1' -90' Рома (Рим) 1:4 Ювентус (Турин)
    15.03.2009 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Рома (Рим)
    01.03.2009 Был в запасе Интер (Милан) 3:3 Рома (Рим)
    21.02.2009 73' -90' Рома (Рим) 1:0 Сиена (Сиена)
    15.02.2009 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:0 Рома (Рим)
    01.02.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 2:2 Рома (Рим)
    18.01.2009 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Рома (Рим)
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