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Филипе
Статистика
Филипе - статистика
Завершил карьеру
28 мая 1987 (39)
| Полузащитник
180 см | 71 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3 : 2
31.05.2009
Торино
90' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 3
24.05.2009
Рома
65' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
0 : 0
03.05.2009
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
4 : 1
25.04.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3 : 2
19.04.2009
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 1
05.04.2009
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 4
21.03.2009
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2 : 2
15.03.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
3 : 3
01.03.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
1 : 0
21.02.2009
Сиена
73' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
3 : 0
15.02.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
01.02.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 1
18.01.2009
Рома
Был в запасе
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