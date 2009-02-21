Филипе - статистика
|Имя
|Филипе
|Фамилия
|Рибейро
|Команда
|Варезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Имя
|Филипе
|Фамилия
|Рибейро
|Команда
|Варезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|90' -90'
|Рома (Рим)
|3:2
|Торино (Турин)
|24.05.2009
|65' -90'
|Милан (Милан)
|2:3
|Рома (Рим)
|03.05.2009
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|Кьево (Верона)
|25.04.2009
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|4:1
|Рома (Рим)
|19.04.2009
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|05.04.2009
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|21.03.2009
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:4
|Ювентус (Турин)
|15.03.2009
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Рома (Рим)
|01.03.2009
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:3
|Рома (Рим)
|21.02.2009
|73' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Сиена (Сиена)
|15.02.2009
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Рома (Рим)
|01.02.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|2:2
|Рома (Рим)
|18.01.2009
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Рома (Рим)