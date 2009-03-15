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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 15 марта 2009
Сампдория
15.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 2
Завершен
Рома
25'
Д. Паццини
43'
Д. Паццини
7'
Ж. Баптиста
70'
Ж. Баптиста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
Замена
В. Монтелла
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Д. Писарро
Замена
К. Беллуччи
️️️️
Д. Франческини
Желтая карточка
С. Луккини
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Баптиста
Вторая желтая
М. Мотта
Желтая карточка
М. Падалино
ГОЛ! 2:1!
Д. Паццини
Желтая карточка
М. Мотта
Замена
М. Падалино
️️️️
М. Станкявичус
Желтая карточка
С. Диамутене
ГОЛ! 1:1!
Д. Паццини
Желтая карточка
А. Паломбо
ГОЛ! 0:1!
Ж. Баптиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
0
Макс Тонетто
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Рома
51
Симоне Лориа
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
0
Филипе
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
4-3-2
12
Кастеллацци
14
Кампаньяро
24
Раджи
17
Луккини
18
Станкявичус
17
Паломбо
23
Саммарко
0
Франческини
99
Кассано
11
Паццини
3-2-2-3
32
Дони
6
Риисе
0
Пануччи
16
Диамутене
16
Мотта
0
Тонетто
4
Бриги
7
Писарро
7
Менез
10
Баптиста
9
Вучинич
18
Станкявичус
4
Падалино
4
Падалино
18
Станкявичус
0
Франческини
20
Беллуччи
20
Беллуччи
0
Франческини
9
Вучинич
0
Монтелла
0
Монтелла
9
Вучинич
Остались в запасе
Сампдория
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
51
Симоне Лориа
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
0
Филипе
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
51
Симоне Лориа
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
0
Филипе
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сампдория - Рома
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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